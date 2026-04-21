Hisense Hadirkan Inovasi "Home Entertainment" dan "Smart Living" Generasi Baru Menjelang FIFA World Cup 2026™

Fokus utama dari lini produk Hisense untuk FIFA World Cup 2026™ terletak pada inovasi displai terbaru, RGB MiniLED, melalui seri unggulan UR9 dan lini premium UX. Dengan sistem backlight RGB MiniLED dan prosesor Hi-View AI Engine RGB, seri UR9 memiliki rentang warna hingga 100% BT.2020 dengan akurasi dan kejernihan tinggi. Didukung refresh rate 180Hz, sistem audio multi-channel 4.1.2 yang dioptimalkan oleh Devialet, serta panel yang dirancang khusus menurut wilayah—Anti-Reflection & Glare-Free untuk Eropa dan Australia, serta Obsidian Panel untuk kawasan Amerika—produk tersebut menghadirkan kualitas visual dan audio yang setara dengan pengalaman menonton pertandingan di stadion ke ruang keluarga.

Dalam sebuah acara yang berlangsung di Home of FIFA di Zurich, Hisense turut memperkenalkan lini TV RGB MiniLED 2026 sekaligus menegaskan perannya sebagai vendor resmi dan eksklusif yang memasok perangkat displai Video Assistant Referee (VAR) untuk FIFA World Cup 2026™ di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Hisense memperbarui perangkat displai di area Video Operation Room (VOR) dengan TV RGB MiniLED sehingga mampu menampilkan warna yang sangat tajam, serta mereproduksi visual dengan sangat jernih. Dengan demikian, wasit VAR dapat meninjau pertandingan secara lebih jelas.

Memperluas Potensi Displai Premium

Hisense juga mewujudkan pengalaman yang lebih imersif saat menikmati tayangan hiburan di rumah melalui lini displai laser mutakhir lewat produk unggulan XR10 dan L9Q, mengubah ruang keluarga menjadi "stadion pribadi".

Proyektor Laser XR10 menawarkan teknologi pemrosesan generasi baru dengan tingkat kecerahan 6.000 lumen dan rasio kontras 60.000:1, serta kemampuan proyeksi hingga 300 inci. Teknologi tersebut meningkatkan kejernihan gerakan dan kontras, sangat ideal untuk menyaksikan aksi cepat dalam pertandingan sepak bola. Sementara itu, TV Laser L9Q—produk yang menarik perhatian Presiden FIFA Gianni Infantino di ajang CES 2026—memiliki ukuran displai hingga 200 inci dengan teknologi ultra-short throw dan tampilan warna yang realistis. Kombinasi kedua produk ini menghadirkan pengalaman menonton FIFA World Cup 2026™ di rumah dengan suasana yang mendekati atmosfer stadion.

Gaya Hidup yang Semakin Cerdas dan Terhubung

Tak hanya di segmen hiburan, Hisense juga menghadirkan inovasi peralatan rumah tangga pintar untuk melengkapi pengalaman pengguna ketika menonton pertandingan. AC U8, pemenang Red Dot Award, mengusung desain elegan dengan efisiensi suhu yang optimal. Selain itu, kulkas seri PureFlat Smart berbasiskan ConnectLife menghadirkan integrasi perangkat yang mendukung aktivitas rumah tangga, mulai dari pengelolaan menu hingga komunikasi, sehingga menciptakan dapur yang lebih terhubung dan fungsional.

Menyatukan Penggemar, di Mana Saja

Menjelang FIFA World Cup 2026™, Hisense terus memadukan teknologi mutakhir dengan semangat olahraga global. Melalui pengalaman menonton yang imersif, konektivitas yang semakin luas, serta solusi smart living, Hisense menghadirkan cara baru bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan sekaligus tetap terhubung. Melalui inovasi berkelanjutan di segmen home entertainment dan peralatan elektronik, Hisense menegaskan komitmennya terhadap visi "Innovating a Brighter Life"—memperkaya momen sehari-hari sekaligus menghadirkan kebersamaan dalam ajang olahraga yang paling bergengsi di dunia.

Tentang Hisense

Hisense, berdiri pada 1969, adalah pemimpin industri alat rumah tangga dan elektronik terkemuka di dunia yang beroperasi di lebih dari 160 negara. Hisense menyediakan berbagai produk multimedia bermutu tinggi, perangkat rumah tangga, dan solusi TI pintar. Menurut Omdia, volume penjualan TV Hisense ukuran 100 inci dan lebih berada di peringkat No.1 dunia (2023-2025). Hisense merupakan pelopor RGB MiniLED yang terus menghadirkan inovasi generasi baru pada segmen ini. Sebagai sponsor resmi FIFA Club World Cup 2026™, Hisense berkomitmen menjalin kemitraan di bidang olahraga untuk menjangkau audiens global.

SOURCE Hisense