Hisense lance le compte à rebours pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ et introduit la nouvelle génération de divertissement à domicile et de mode de vie intelligent

QINGDAO, Chine, 22 avril 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, une marque leader dans les domaines de l'électronique grand public et des appareils électroménagers, marque aujourd'hui le compte à rebours de 50 jours pour la Coupe du monde de la FIFA 2026™ avec le lancement de sa campagne mondiale. En tant que sponsor officiel de la Coupe du Monde de la FIFA à trois reprises (en 2018 et en 2022), Hisense utilise une nouvelle fois le plus grand événement sportif au monde pour mettre en avant une nouvelle génération de produits phares conçus pour améliorer la façon dont les fans regardent, vivent et se connectent.

RGB MiniLED : des innovations pour un jour de match inoubliable

Au cœur de la gamme Coupe du monde de Hisense se trouve sa dernière innovation d'affichage — le MiniLED RGB — portée par la série phare UR9 aux côtés du modèle haut de gamme UX. Activée par le système de rétroéclairage MiniLED RGB et le processeur RVB Hi-View AI Engine, la gamme UR9 atteint 100 % de la couverture des couleurs BT.2020 avec une précision et un éclat exceptionnels. Bénéficiant d'un taux de rafraîchissement natif de 180 Hz, d'un système audio multicanal 4.1.2 réglé par Devialet et de panneaux optimisés pour chaque région - Anti-reflet et anti-éblouissement pour l'Europe, l'Australie et d'autres régions et panneau Obsidian pour les Amériques - il procure une image et un son de qualité stade directement dans votre salle de séjour.

Au cours d'un récent événement qui s'est déroulé à la Maison de la FIFA à Zurich, Hisense a dévoilé sa nouvelle gamme 2026 de téléviseurs MiniLED RGB, tout en confirmant son rôle de fournisseur officiel et exclusif de téléviseurs pour la vérification par l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Hisense a modernisé l'équipement d'affichage de la salle d'opération vidéo (VOR Room) de la Coupe du monde de la FIFA en installant les téléviseurs MiniLED RGB de Hisense, qui offriront une gamme de couleurs ultra-élevée et une reproduction précise des couleurs, permettant une restitution claire et authentique des séquences de match en direct pour les arbitres assistants vidéo.

Repousser les limites de l'affichage haut de gamme

Hisense redéfinit le divertissement à domicile avec sa gamme d'écrans laser de pointe, notamment les modèles XR10 et L9Q, qui transforme les espaces de vie en stades privés immersifs pour les matchs.

Le projecteur laser XR10 possède un traitement de nouvelle génération avec une luminosité de 6 000 lumens et un contraste de visualisation de 60000:1, ainsi qu'une capacité de projection intelligente allant jusqu'à 300 pouces, améliorant la clarté des mouvements et le contraste pour toutes les actions décisives des matchs de foot. Le téléviseur laser L9Q, qui a séduit Gianni Infantino, président de la FIFA, lors de sa visite sur le stand Hisense au CES 2026, fournit de superbes écrans de qualité cinéma jusqu'à 200 pouces, avec une projection à ultra-courte focale et des couleurs vives. Ensemble, cet écosystème laser haut de gamme transforme complètement n'importe quelle maison en stade, en introduisant l'excitation et l'atmosphère de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ directement dans le salon des téléspectateurs.

Une vie plus intelligente et connectée

Au-delà du divertissement, les appareils électroménagers de Hisense améliorent l'expérience globale du match grâce à une vie plus intelligente et connectée. Le climatiseur U8, récompensé par le Red Dot Award, allie un design raffiné à un contrôle efficace de la température, tandis que le réfrigérateur PureFlat Smart Series, activé par la plateforme ConnectLife, permet une interaction intégrée entre les appareils, favorisant la planification des repas, le partage de contenu et la communication à domicile, et introduisant le concept d'une cuisine plus sociale et connectée.

Rapprocher les fans, partout

Alors que le compte à rebours de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ s'accélère, Hisense continue d'associer la technologie de pointe et la passion sportive mondiale - en offrant un visionnage immersif, des expériences connectées et des solutions de vie plus intelligentes qui rapprochent les gens du jeu et les uns des autres. Grâce à une innovation continue dans les domaines du divertissement à domicile et des appareils électroménagers, Hisense reste fidèle à sa vision « Innovating a Brighter Life », qui consiste à transformer les moments quotidiens en expériences extraordinaires et partagées sur la plus grande scène du monde.

À propos de Hisense

Créée en 1969, Hisense est une marque mondiale de premier plan dans le domaine des appareils domestiques et de l'électronique grand public, présente dans plus de 160 pays et spécialisée dans la fourniture de produits multimédias de qualité, d'appareils électroménagers et de solutions informatiques intelligentes. Selon Omdia, Hisense se classe au premier rang mondial dans le segment des téléviseurs de 100 pouces et plus (2023-2025). À l'origine de la technologie Mini-LED RVB, Hisense continue de mener l'innovation de nouvelle génération en matière de Mini-LED RVB. En tant que sponsor officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, Hisense s'engage dans des partenariats sportifs mondiaux comme moyen de se connecter avec les publics du monde entier.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/2960188/cover_main.jpg