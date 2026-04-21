Hisense rozpoczyna odliczanie do Mistrzostw Świata FIFA World Cup 2026™, prezentując nową generację domowej rozrywki i inteligentnego stylu życia

QINGDAO, Chiny, 22 kwietnia 2026 r. /PRNewswire/ -- Hisense, czołowa globalna marka elektroniki użytkowej i sprzętu AGD, ogłasza dziś rozpoczęcie 50-dniowego odliczania do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA World Cup 2026™, które wyznacza start globalnej kampanii. Jako trzykrotny oficjalny sponsor Mistrzostw Świata FIFA, który po raz pierwszy nawiązał współpracę z FIFA w 2018 r. i kontynuował partnerstwo w 2022 r. - Hisense ponownie wykorzystuje największą scenę sportową świata, aby zaprezentować nową generację flagowych produktów zaprojektowanych z myślą o podniesieniu jakości oglądania, codziennego korzystania i pozostawania w kontakcie.

Przełom w technologii RGB MiniLED dla najwyższej jakości oglądania meczów

W centrum oferty Hisense na Mistrzostwa Świata znajduje się najświeższa innowacja w dziedzinie wyświetlania - RGB MiniLED - reprezentowana przez flagową serię UR9 obok segmentu premium UX. Dzięki systemowi podświetlenia RGB MiniLED i procesorowi Hi-View AI Engine RGB seria UR9 osiąga 100% pokrycia przestrzeni barw BT.2020 przy wyjątkowej dokładności i nasyceniu kolorów. Wyposażona w natywną częstotliwość odświeżania 180 Hz, system audio Devialet 4.1.2 Multi-Channel oraz panele zoptymalizowane regionalnie - Anti-Reflection & Glare-Free z redukcją odblasków i refleksów świetlnych dla Europy, Australii i innych regionów oraz Obsidian Panel dla obu Ameryk - zapewnia obraz i dźwięk na poziomie stadionowym bezpośrednio w salonie.

Podczas niedawnego wydarzenia w Home of FIFA w Zurychu firma Hisense zaprezentowała nową linię telewizorów RGB MiniLED na rok 2026, jednocześnie potwierdzając rolę oficjalnego i wyłącznego dostawcy telewizorów do systemu weryfikacji sędziowskiej VAR na potrzeby FIFA World Cup 2026™ w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Firma Hisense zmodernizowała wyposażenie wyświetlające w pomieszczeniu operacyjnym VAR Mistrzostw Świata FIFA, zastępując je telewizorami RGB MiniLED, które zapewnią ultraszeroką gamę kolorów i precyzyjne odwzorowanie barw, umożliwiając wyraźne i wierne odtwarzanie materiałów z meczów na żywo dla sędziów VAR.

Rozszerzanie granic wyświetlania klasy premium

Hisense redefiniuje domową rozrywkę dzięki zaawansowanej ofercie wyświetlaczy laserowych - z modelami XR10 i L9Q na czele - przekształcając przestrzeń mieszkalną w immersyjne, prywatne stadiony do oglądania meczów.

Projektor laserowy XR10 wprowadza nową generację przetwarzania obrazu, oferując jasność 6000 lumenów i kontrast na poziomie 60000:1, a także inteligentną projekcję obrazu o przekątnej do 300 cali, poprawiając płynność ruchu i kontrast w każdej dynamicznej akcji piłkarskiej. Z kolei telewizor laserowy L9Q, który zachwycił prezesa FIFA Gianniego Infantino podczas jego wizyty na stoisku Hisense na targach CES 2026, tworzy imponujące, kinowej jakości obrazy o przekątnej do 200 cali dzięki ultrakrótkiej ogniskowej i żywym kolorom. Razem ten ekosystem premium wyświetlaczy laserowych płynnie zmienia każdy dom w dynamiczną przestrzeń przypominającą stadion, przenosząc emocje i atmosferę FIFA World Cup 2026™ bezpośrednio do salonów widzów.

Inteligentniejsze życie, płynna łączność

Wykraczając poza rozrywkę, oferta sprzętu AGD Hisense podnosi jakość oglądania meczów dzięki inteligentniejszemu, połączonemu stylowi życia. Klimatyzator U8 - nagrodzony Red Dot Award - łączy dopracowany design z efektywną kontrolą parametrów otoczenia, natomiast lodówka PureFlat Smart Series, oparta na platformie ConnectLife, umożliwia płynną integrację urządzeń - wspierając planowanie posiłków, udostępnianie treści i komunikację domową, a także wprowadzając koncepcję kuchni połączonej, bardziej skoncentrowanej na wymiarze społecznym.

Zbliżanie kibiców na całym świecie

Wraz z przyspieszającym odliczaniem do FIFA World Cup 2026™ Hisense nadal łączy najnowocześniejsze technologie z globalną pasją do sportu - oferując immersyjne doświadczenia oglądania, rozwiązania oparte na łączności oraz inteligentniejsze środowisko życia, które przybliżają ludzi zarówno do rozgrywki, jak i do siebie nawzajem. Dzięki ciągłym innowacjom zarówno w zakresie domowej rozrywki, jak i sprzętu AGD, Hisense pozostaje wierny swojej wizji „Innowacje dla lepszego życia" - zmieniania codziennych chwil w wyjątkowe, wspólne doświadczenia na największej scenie świata.

Hisense

Firma Hisense, założona w 1969 r., jest liderem światowego rynku urządzeń RTV/AGD i elektroniki użytkowej, z oddziałami w ponad 160 państwach. Hisense specjalizuje się w wysokiej klasy produktach multimedialnych, urządzeniach dla domu i inteligentnych rozwiązaniach IT. W rankingu firmy analitycznej Omdia firma Hisense zajmuje pozycję lidera w segmencie telewizorów 100-calowych i większych (lata 2023-2025). Hisense, będący twórcą technologii RGB MiniLED, nadal jest liderem w dziedzinie innowacji nowej generacji RGB MiniLED. Jako oficjalny sponsor Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA World Cup 2026™ Hisense konsekwentnie stawia na współpracę ze światem sportu, by docierać do odbiorców na całym globie.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2960188/cover_main.jpg