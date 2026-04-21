Hisense เริ่มนับถอยหลังสู่ FIFA World Cup 2026™ พร้อมจัดแสดงความบันเทิงภายในบ้านและโซลูชันการใช้ชีวิตอัจฉริยะแห่งอนาคต

News provided by

Hisense

21 Apr, 2026, 20:33 CST

ชิงเต่า จีน, 21 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- Hisense แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคชั้นนำระดับโลก ประกาศเริ่มต้นการนับถอยหลัง 50 วันสู่การแข่งขัน FIFA World Cup 2026™ อย่างเป็นทางการด้วยการเปิดตัวแคมเปญระดับโลก ซึ่งในฐานะผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของ FIFA World Cup ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 นับตั้งแต่ปี 2561 และ 2565 Hisense ได้ใช้เวทีการแข่งขันกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี้อีกครั้งเพื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์เรือธงรุ่นใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับประสบการณ์การรับชม การใช้ชีวิต และการเชื่อมต่อของแฟนบอลทั่วโลก

นวัตกรรม RGB MiniLED เพื่อที่สุดแห่งวันแข่งขัน

หัวใจสำคัญของกลุ่มผลิตภัณฑ์ในชุด World Cup ของ Hisense คือนวัตกรรมจอแสดงผลล่าสุดอย่าง RGB MiniLED ที่นำทัพโดยซีรีส์เรือธง UR9 และรุ่นพรีเมียม UX โดยมาพร้อมกับระบบแบ็คไลท์ RGB MiniLED และโปรเซสเซอร์ Hi-View AI Engine RGB ที่ช่วงให้ซีรีส์ UR9 สามารถแสดงสีสันได้ครอบคลุมมาตรฐาน BT.2020 ถึง 100% เพื่อมอบความแม่นยำและความสดใสของสีที่เหนือชั้น นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ยังมาพร้อมอัตรารีเฟรชเรท Native 180Hz ระบบเสียง Multi-Channel 4.1.2 ที่ปรับแต่งโดย Devialet และแผงหน้าจอที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละภูมิภาค เช่น แผงหน้าจอป้องกันแสงสะท้อนและลดแสงจ้าสำหรับยุโรป ออสเตรเลีย และภูมิภาคอื่นๆ รวมถึง Obsidian Panel สำหรับทวีปอเมริกา เพื่อนำภาพและเสียงระดับสนามกีฬามาสู่ห้องนั่งเล่นของคุณโดยตรง

Hisense ยังได้เผยโฉมกลุ่มผลิตภัณฑ์ทีวี RGB MiniLED รุ่นปี 2569 ในงานล่าสุดที่จัดขึ้น ณ Home of FIFA ในเมืองซูริก พร้อมยืนยันบทบาทในฐานะผู้ให้บริการทีวีสำหรับการตรวจสอบผ่านระบบ Video Assistant Referee (VAR) อย่างเป็นทางการและแต่เพียงผู้เดียว  สำหรับการแข่งขัน FIFA World Cup 2026™ ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก โดย Hisense ได้อัปเกรดอุปกรณ์แสดงผลในห้องปฏิบัติการวิดีโอ (VOR Room) ของ FIFA World Cup เป็นทีวี Hisense RGB MiniLED ทั้งหมด ซึ่งจะมอบขอบเขตสีที่กว้างเป็นพิเศษและการสร้างสีที่แม่นยำ ซึ่งช่วยให้ผู้ช่วยผู้ตัดสินใช้วีดิทัศน์สามารถตัดสินภาพเหตุการณ์สดได้อย่างชัดเจนและสมจริงที่สุด

ขยายขีดจำกัดของจอแสดงผลระดับพรีเมียม

Hisense ได้กำหนดนิยามความบันเทิงภายในบ้านใหม่ด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์เลเซอร์ดิสเพลย์สุดล้ำ นำโดยรุ่น XR10 และ L9Q ที่จะเปลี่ยนพื้นที่ใช้สอยให้กลายเป็นสนามกีฬาส่วนตัวที่สมจริงเพื่อรับชมการแข่งขัน

โปรเจกเตอร์เลเซอร์ XR10 มาพร้อมระบบประมวลผลรุ่นใหม่ ความสว่าง 6,000 ลูเมน และอัตราส่วนความคมชัด 60,000:1 พร้อมขีดความสามารถในการฉายภาพอัจฉริยะได้ใหญ่สูงสุดถึง 300 นิ้ว ซึ่งจะช่วยเพิ่มความชัดเจนของการเคลื่อนไหว และคอนทราสต์ในทุกช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นของการแข่งขันฟุตบอลอันรวดเร็ว ในขณะเดียวกัน L9Q Laser TV ยังได้สร้างความประทับใจให้กับ Gianni Infantino ประธาน FIFA ระหว่างการเยี่ยมชมบูธ Hisense ในงาน CES 2026 ซึ่งสามารถสร้างหน้าจอระดับโรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่ถึง 200 นิ้ว ด้วยการฉายภาพระยะฉายสั้นพิเศษที่มาพร้อมกับสีสันที่สดใส โดยระบบนิเวศเลเซอร์พรีเมียมนี้จะเปลี่ยนบ้านทุกหลังให้เป็นสนามแข่งขันที่เปี่ยมด้วยชีวิตชีวา พร้อมนำบรรยากาศและความตื่นเต้นของ FIFA World Cup 2026™ มาสู่ผู้ชมถึงห้องนั่งเล่น

การใช้ชีวิตที่ชาญฉลาด และการเชื่อมต่อที่ราบรื่น

นอกเหนือจากความบันเทิงแล้ว กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของ Hisense ยังช่วยยกระดับประสบการณ์ในวันแข่งขันผ่านโซลูชันการใช้ชีวิตที่ชาญฉลาดและเชื่อมต่อกัน อาทิ เครื่องปรับอากาศรุ่น U8 ที่ได้รับรางวัล Red Dot Award ซึ่งผสมผสานดีไซน์สุดประณีตเข้ากับการควบคุมอุณหภูมิที่มีประสิทธิภาพ และตู้เย็น PureFlat Smart Series ที่ใช้งานแพลตฟอร์ม ConnectLife เพื่อช่วยให้การโต้ตอบระหว่างอุปกรณ์เป็นไปอย่างราบรื่น พร้อมรองรับการวางแผนมื้ออาหาร การแชร์คอนเทนต์ และการสื่อสารภายในบ้าน อีกทั้งยังนำเสนอแนวคิดของห้องครัวที่เชื่อมต่อถึงกัน และสังสรรค์กันได้มากขึ้น

เชื่อมต่อแฟนบอลให้ใกล้ชิดกันในทุกพื้นที่

ในขณะที่การนับถอยหลังสู่ FIFA World Cup 2026™ ใกล้เข้ามาเรื่อยๆ Hisense ยังคงมุ่งมั่นที่จะเชื่อมโยงเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ากับความหลงใหลในเกมกีฬาระดับโลกเพื่อส่งมอบประสบการณ์การรับชมที่สมจริง การเชื่อมต่อที่เหนือชั้น และโซลูชันการใช้ชีวิตที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น ซึ่งจะนำพาให้ผู้คนได้ใกล้ชิดกับเกมการแข่งขัน และใกล้ชิดกันมากขึ้น นอกจากนี้ Hisense ยังคงยึดมั่นในวิสัยทัศน์ "Innovating a Brighter Life" เพื่อเปลี่ยนช่วงเวลาในทุกๆ วันให้กลายเป็นประสบการณ์สุดพิเศษ และทรงคุณค่าร่วมกันบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องทั้งในกลุ่มความบันเทิง และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอีกด้วย

เกี่ยวกับ Hisense

Hisense ก่อตั้งขึ้นในปี 2522 และเป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกในด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค ซึ่งดำเนินงานในกว่า 160 ประเทศ และมีความเชี่ยวชาญในการส่งมอบผลิตภัณฑ์มัลติมีเดียคุณภาพสูง เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และโซลูชันไอทีอัจฉริยะ จากข้อมูลของ Omdia พบว่า Hisense ครองอันดับ 1 ของโลกในกลุ่มทีวีขนาด 100 นิ้วขึ้นไป (2566-2568) Hisense ยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรม RGB MiniLED ยุคใหม่ในฐานะผู้คิดค้น RGB MiniLED ทั้งนี้ในฐานะผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการรายแรกของ FIFA World Cup 2026™ Hisense มีความมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งในการสร้างความร่วมมือด้านกีฬาระดับโลกเพื่อเป็นช่องทางในการเชื่อมต่อกับผู้ชมทั่วโลก

Hisense Cetuskan Kira Detik FIFA World Cup 2026™, Tampilkan Hiburan Rumah dan Kehidupan Pintar Generasi Akan Datang

Hisense, jenama terkemuka dalam elektronik pengguna dan peralatan rumah global, hari ini memulakan kira detik 50 hari menuju FIFA World Cup 2026™...
