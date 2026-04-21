Hisense เริ่มนับถอยหลังสู่ FIFA World Cup 2026™ พร้อมจัดแสดงความบันเทิงภายในบ้านและโซลูชันการใช้ชีวิตอัจฉริยะแห่งอนาคต
News provided byHisense
21 Apr, 2026, 20:33 CST
ชิงเต่า จีน, 21 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- Hisense แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคชั้นนำระดับโลก ประกาศเริ่มต้นการนับถอยหลัง 50 วันสู่การแข่งขัน FIFA World Cup 2026™ อย่างเป็นทางการด้วยการเปิดตัวแคมเปญระดับโลก ซึ่งในฐานะผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของ FIFA World Cup ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 นับตั้งแต่ปี 2561 และ 2565 Hisense ได้ใช้เวทีการแข่งขันกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี้อีกครั้งเพื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์เรือธงรุ่นใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับประสบการณ์การรับชม การใช้ชีวิต และการเชื่อมต่อของแฟนบอลทั่วโลก
นวัตกรรม RGB MiniLED เพื่อที่สุดแห่งวันแข่งขัน
หัวใจสำคัญของกลุ่มผลิตภัณฑ์ในชุด World Cup ของ Hisense คือนวัตกรรมจอแสดงผลล่าสุดอย่าง RGB MiniLED ที่นำทัพโดยซีรีส์เรือธง UR9 และรุ่นพรีเมียม UX โดยมาพร้อมกับระบบแบ็คไลท์ RGB MiniLED และโปรเซสเซอร์ Hi-View AI Engine RGB ที่ช่วงให้ซีรีส์ UR9 สามารถแสดงสีสันได้ครอบคลุมมาตรฐาน BT.2020 ถึง 100% เพื่อมอบความแม่นยำและความสดใสของสีที่เหนือชั้น นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ยังมาพร้อมอัตรารีเฟรชเรท Native 180Hz ระบบเสียง Multi-Channel 4.1.2 ที่ปรับแต่งโดย Devialet และแผงหน้าจอที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละภูมิภาค เช่น แผงหน้าจอป้องกันแสงสะท้อนและลดแสงจ้าสำหรับยุโรป ออสเตรเลีย และภูมิภาคอื่นๆ รวมถึง Obsidian Panel สำหรับทวีปอเมริกา เพื่อนำภาพและเสียงระดับสนามกีฬามาสู่ห้องนั่งเล่นของคุณโดยตรง
Hisense ยังได้เผยโฉมกลุ่มผลิตภัณฑ์ทีวี RGB MiniLED รุ่นปี 2569 ในงานล่าสุดที่จัดขึ้น ณ Home of FIFA ในเมืองซูริก พร้อมยืนยันบทบาทในฐานะผู้ให้บริการทีวีสำหรับการตรวจสอบผ่านระบบ Video Assistant Referee (VAR) อย่างเป็นทางการและแต่เพียงผู้เดียว สำหรับการแข่งขัน FIFA World Cup 2026™ ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก โดย Hisense ได้อัปเกรดอุปกรณ์แสดงผลในห้องปฏิบัติการวิดีโอ (VOR Room) ของ FIFA World Cup เป็นทีวี Hisense RGB MiniLED ทั้งหมด ซึ่งจะมอบขอบเขตสีที่กว้างเป็นพิเศษและการสร้างสีที่แม่นยำ ซึ่งช่วยให้ผู้ช่วยผู้ตัดสินใช้วีดิทัศน์สามารถตัดสินภาพเหตุการณ์สดได้อย่างชัดเจนและสมจริงที่สุด
ขยายขีดจำกัดของจอแสดงผลระดับพรีเมียม
Hisense ได้กำหนดนิยามความบันเทิงภายในบ้านใหม่ด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์เลเซอร์ดิสเพลย์สุดล้ำ นำโดยรุ่น XR10 และ L9Q ที่จะเปลี่ยนพื้นที่ใช้สอยให้กลายเป็นสนามกีฬาส่วนตัวที่สมจริงเพื่อรับชมการแข่งขัน
โปรเจกเตอร์เลเซอร์ XR10 มาพร้อมระบบประมวลผลรุ่นใหม่ ความสว่าง 6,000 ลูเมน และอัตราส่วนความคมชัด 60,000:1 พร้อมขีดความสามารถในการฉายภาพอัจฉริยะได้ใหญ่สูงสุดถึง 300 นิ้ว ซึ่งจะช่วยเพิ่มความชัดเจนของการเคลื่อนไหว และคอนทราสต์ในทุกช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นของการแข่งขันฟุตบอลอันรวดเร็ว ในขณะเดียวกัน L9Q Laser TV ยังได้สร้างความประทับใจให้กับ Gianni Infantino ประธาน FIFA ระหว่างการเยี่ยมชมบูธ Hisense ในงาน CES 2026 ซึ่งสามารถสร้างหน้าจอระดับโรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่ถึง 200 นิ้ว ด้วยการฉายภาพระยะฉายสั้นพิเศษที่มาพร้อมกับสีสันที่สดใส โดยระบบนิเวศเลเซอร์พรีเมียมนี้จะเปลี่ยนบ้านทุกหลังให้เป็นสนามแข่งขันที่เปี่ยมด้วยชีวิตชีวา พร้อมนำบรรยากาศและความตื่นเต้นของ FIFA World Cup 2026™ มาสู่ผู้ชมถึงห้องนั่งเล่น
การใช้ชีวิตที่ชาญฉลาด และการเชื่อมต่อที่ราบรื่น
นอกเหนือจากความบันเทิงแล้ว กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของ Hisense ยังช่วยยกระดับประสบการณ์ในวันแข่งขันผ่านโซลูชันการใช้ชีวิตที่ชาญฉลาดและเชื่อมต่อกัน อาทิ เครื่องปรับอากาศรุ่น U8 ที่ได้รับรางวัล Red Dot Award ซึ่งผสมผสานดีไซน์สุดประณีตเข้ากับการควบคุมอุณหภูมิที่มีประสิทธิภาพ และตู้เย็น PureFlat Smart Series ที่ใช้งานแพลตฟอร์ม ConnectLife เพื่อช่วยให้การโต้ตอบระหว่างอุปกรณ์เป็นไปอย่างราบรื่น พร้อมรองรับการวางแผนมื้ออาหาร การแชร์คอนเทนต์ และการสื่อสารภายในบ้าน อีกทั้งยังนำเสนอแนวคิดของห้องครัวที่เชื่อมต่อถึงกัน และสังสรรค์กันได้มากขึ้น
เชื่อมต่อแฟนบอลให้ใกล้ชิดกันในทุกพื้นที่
ในขณะที่การนับถอยหลังสู่ FIFA World Cup 2026™ ใกล้เข้ามาเรื่อยๆ Hisense ยังคงมุ่งมั่นที่จะเชื่อมโยงเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ากับความหลงใหลในเกมกีฬาระดับโลกเพื่อส่งมอบประสบการณ์การรับชมที่สมจริง การเชื่อมต่อที่เหนือชั้น และโซลูชันการใช้ชีวิตที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น ซึ่งจะนำพาให้ผู้คนได้ใกล้ชิดกับเกมการแข่งขัน และใกล้ชิดกันมากขึ้น นอกจากนี้ Hisense ยังคงยึดมั่นในวิสัยทัศน์ "Innovating a Brighter Life" เพื่อเปลี่ยนช่วงเวลาในทุกๆ วันให้กลายเป็นประสบการณ์สุดพิเศษ และทรงคุณค่าร่วมกันบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องทั้งในกลุ่มความบันเทิง และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอีกด้วย
เกี่ยวกับ Hisense
Hisense ก่อตั้งขึ้นในปี 2522 และเป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกในด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค ซึ่งดำเนินงานในกว่า 160 ประเทศ และมีความเชี่ยวชาญในการส่งมอบผลิตภัณฑ์มัลติมีเดียคุณภาพสูง เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และโซลูชันไอทีอัจฉริยะ จากข้อมูลของ Omdia พบว่า Hisense ครองอันดับ 1 ของโลกในกลุ่มทีวีขนาด 100 นิ้วขึ้นไป (2566-2568) Hisense ยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรม RGB MiniLED ยุคใหม่ในฐานะผู้คิดค้น RGB MiniLED ทั้งนี้ในฐานะผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการรายแรกของ FIFA World Cup 2026™ Hisense มีความมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งในการสร้างความร่วมมือด้านกีฬาระดับโลกเพื่อเป็นช่องทางในการเชื่อมต่อกับผู้ชมทั่วโลก
Share this article