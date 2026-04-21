하이센스, FIFA 월드컵 2026™ 카운트다운 시작… 차세대 홈 엔터테인먼트와 스마트 리빙 선보여

칭다오, 중국 2026년 4월 21일 /PRNewswire/ -- 글로벌 가전 및 소비자 전자제품 선도 브랜드 하이센스(Hisense)가 4월 21일, FIFA 월드컵 2026™ 50일 카운트다운을 기념해 글로벌 캠페인을 출시했다. 2018년 FIFA와 처음 파트너십을 맺고 2022년에도 이어온 세 번의 FIFA 월드컵 공식 스폰서로서, 하이센스는 다시 한번 세계 최대의 스포츠 무대를 활용해 팬들이 시청하고, 생활하고, 연결하는 방식을 향상하기 위해 설계된 차세대 플래그십 제품들을 선보인다.

궁극의 매치데이를 위한 RGB MiniLED 혁신

하이센스의 월드컵 라인업 중심에는 프리미엄 UX와 함께 플래그십 UR9 시리즈가 이끄는 최신 디스플레이 혁신 기술 RGB MiniLED가 있다. RGB MiniLED 백라이트 시스템과 하이뷰 AI 엔진 RGB(Hi-View AI Engine RGB) 프로세서로 구동되는 UR9 시리즈는 탁월한 정확도와 생동감으로 BT.2020 색 영역의 100%를 달성한다. 네이티브 180Hz 주사율, 드비알레(Devialet) 튜닝 4.1.2 멀티채널 오디오 시스템, 유럽, 호주 등 지역을 위한 반사 방지 및 눈부심 방지 패널과 미주 지역을 위한 옵시디안 패널(Obsidian Panel) 등 지역 최적화 패널을 갖춰 경기장 수준의 시청각 경험을 거실로 직접 구현한다.

최근 취리히의 FIFA 본사에서 열린 행사에서 하이센스는 2026 RGB MiniLED TV 신제품 라인을 공개하는 동시에 미국, 캐나다, 멕시코에서 개최되는 FIFA 월드컵 2026™의 공식 및 독점 비디오 판독(Video Assistant Referee, VAR) 리뷰 TV 제공업체 역할을 확인했다. 하이센스는 FIFA 월드컵 비디오 운영실(VOR Room)의 디스플레이 장비를 하이센스 RGB MiniLED TV로 업그레이드해, 초고 색 영역과 정밀한 색상 재현으로 비디오 어시스턴트 심판에게 생생하고 정확한 경기 영상을 제공하게 된다.

프리미엄 디스플레이의 경계 확장

하이센스는 XR10과 L9Q를 선두로 한 최첨단 레이저 디스플레이 포트폴리오로 홈 엔터테인먼트를 재정의하며, 생활 공간을 경기 관람을 위한 몰입형 프라이빗 스타디움으로 변화시킨다.

레이저 프로젝터 XR10은 6000루멘의 밝기와 6만 대 1의 시청 명암비를 갖춘 차세대 처리 기술과 함께 최대 300인치의 지능형 투사 역량을 도입해, 빠른 축구 액션의 모든 스릴 넘치는 순간에서 모션 선명도와 명암비를 향상한다. 한편 CES 2026에서 하이센스 부스를 방문한 FIFA의 지아니 인판티노(Gianni Infantino) 회장의 눈길을 사로잡은 L9Q 레이저 TV는 초단초점 투사와 생동감 넘치는 색상으로 최대 200인치의 놀라운 시네마급 화면을 구현한다. 이 프리미엄 레이저 생태계는 함께 어떤 가정이든 활기찬 스타디움과 같은 공간으로 원활하게 변환시켜, FIFA 월드컵 2026™의 흥분과 분위기를 시청자의 거실로 직접 전달한다.

더 스마트한 생활, 원활한 연결

엔터테인먼트를 넘어 하이센스의 가전 포트폴리오는 더 스마트하고 연결된 생활을 통해 전반적인 경기 관람 경험을 향상한다. 레드닷 어워드(Red Dot Award)를 수상한 U8 에어컨은 세련된 디자인과 효율적인 냉난방 제어를 결합하며, 커넥트라이프(ConnectLife) 플랫폼으로 구동되는 퓨어플랫 스마트 시리즈(PureFlat Smart Series) 냉장고는 기기 간 원활한 상호작용을 가능하게 해 식사 계획, 콘텐츠 공유, 가정 내 소통을 지원하고 더 사교적이고 연결된 주방의 개념을 소개한다.

어디서든 팬들을 더 가까이

FIFA 월드컵 2026™ 카운트다운이 가속화되는 가운데, 하이센스는 첨단 기술과 글로벌 스포츠 열정을 연결하는 역할을 계속하며 사람들을 경기와 서로에게 더 가까이 연결하는 몰입형 시청, 연결된 경험, 스마트 리빙 솔루션을 제공한다. 홈 엔터테인먼트와 가전 모두에 걸친 지속적인 혁신을 통해 하이센스는 '더 밝은 삶의 혁신(Innovating a Brighter Life)'이라는 비전을 향한 헌신을 유지하며, 세계 최대의 무대에서 일상적인 순간을 특별하고 공유되는 경험으로 변환한다.

하이센스 소개

1969년에 설립된 하이센스는 160개국 이상에서 운영되는 글로벌 가전 및 소비자 전자제품 분야의 선도적인 브랜드로, 고품질 멀티미디어 제품, 가전제품, 지능형 IT 솔루션을 전문으로 한다. 옴디아(Omdia)에 따르면 하이센스는 100인치 이상 TV 세그먼트에서 2023년부터 2025년까지 글로벌 1위를 기록하고 있다. RGB MiniLED의 기원(The Origin of RGB MiniLED)로서 하이센스는 차세대 RGB MiniLED 혁신을 계속 선도하고 있다. FIFA 월드컵 2026™의 공식 스폰서로서 하이센스는 전 세계 관객들과 연결하기 위한 방법으로 글로벌 스포츠 파트너십에 전념하고 있다.

SOURCE Hisense