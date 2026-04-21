Společnost Hisense zahájila odpočítávání do mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026™ a představila domácí zábavu a inteligentní bydlení nové generace
News provided byHisense
Apr 21, 2026, 15:52 ET
ČCHING-TAO, Čína, 21. dubna 2026 /PRNewswire/ -- Společnost Hisense, přední značka v oblasti globální spotřební elektroniky a domácích spotřebičů, dnes zahajuje odpočítávání 50 dní do Mistrovství světa ve fotbale 2026™ spuštěním své globální kampaně. Jako trojnásobný oficiální sponzor Mistrovství světa ve fotbale – poprvé se s FIFA spojila v roce 2018 a pokračovala v roce 2022 – Hisense opět využívá největší sportovní pódium na světě k představení nové generace vlajkových produktů navržených tak, aby vylepšily způsob, jakým fanoušci sledují, prožívají a spojují se.
Průlomové technologie RGB MiniLED pro dokonalý zážitek ze zápasu
Jádrem nabídky společnosti Hisense pro mistrovství světa je její nejnovější inovace v oblasti displejů – RGB MiniLED – v čele s vlajkovou lodí řady UR9 a prémiovou řadou UX. Řada UR9, poháněná systémem podsvícení RGB MiniLED a procesorem Hi-View AI Engine RGB, dosahuje 100 % pokrytí barevného prostoru BT.2020 s výjimečnou přesností a živostí. Díky nativní obnovovací frekvenci 180 Hz, vícekanálovému zvukovému systému 4.1.2 vyladěnému společností Devialet a panelům optimalizovaným pro daný region – antireflexní a bezodleskové pro Evropu, Austrálii a další regiony a panel Obsidian pro Ameriku – přináší do vašeho obývacího pokoje obraz a zvuk na úrovni stadionu.
Na nedávné akci, která se konala v sídle FIFA v Curychu, představila Hisense svou novou řadu televizorů 2026 RGB MiniLED a zároveň potvrdila svou roli oficiálního a výhradního dodavatele televizorů pro systém video asistenta rozhodčího (VAR) na Mistrovství světa ve fotbale 2026™ v USA, Kanadě a Mexiku. Společnost Hisense modernizovala zobrazovací zařízení ve video operační místnosti (VOR Room) mistrovství světa ve fotbale na televizory Hisense RGB MiniLED, které poskytují mimořádně široký barevný rozsah a přesnou reprodukci barev, což umožňuje jasné a autentické zobrazení živých záběrů ze zápasů pro video asistenty rozhodčích.
Rozšiřování hranic prémiového zobrazení
Společnost Hisense přináší nový rozměr domácí zábavy díky své špičkové řadě laserových projektorů, v čele s modely XR10 a L9Q, které promění obývací pokoje v soukromé stadiony s pohlcujícím zážitkem pro sledování sportovních přenosů.
Laserový projektor XR10 přináší zpracování nové generace s jasem 6 000 lumenů a kontrastem 60 000:1, stejně jako inteligentní projekční schopnost až do velikosti 300 palců, což zvyšuje čistotu pohybu a kontrast pro každý vzrušující moment rychlé fotbalové akce. Laserová televize L9Q, která zaujala prezidenta FIFA Gianniho Infantina během jeho návštěvy stánku Hisense na veletrhu spotřební elektroniky CES 2026, vytváří ohromující obrazovky v kvalitě jako v kině až do velikosti 200 palců s projekcí s ultrakrátkou projekční vzdáleností a živými barvami. Společně tento prémiový laserový ekosystém hladce promění jakýkoli domov v živou arénu připomínající stadion a přinese vzrušení a atmosféru Mistrovství světa ve fotbale 2026™ přímo do obývacích pokojů diváků.
Chytřejší bydlení, plynulé propojení
Sortiment domácích spotřebičů značky Hisense přesahuje rámec zábavy a díky chytřejšímu, propojenému bydlení vylepšuje celkový zážitek ze sportovních utkání. Klimatizace U8, oceněná cenou Red Dot Award, kombinuje rafinovaný design s efektivní regulací teploty, zatímco chladnička řady PureFlat Smart, poháněná platformou ConnectLife, umožňuje plynulou interakci mezi zařízeními – podporuje plánování jídel, sdílení obsahu a komunikaci v domácnosti a zavádí koncept sociálnější a propojenější kuchyně.
Sbližování fanoušků, kdekoli
S blížícím se odpočítáváním do mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026™ společnost Hisense nadále propojuje špičkové technologie s globální sportovní vášní – přináší pohlcující zážitky ze sledování, propojené okamžiky a chytřejší řešení pro život, která lidi přibližují hře a navzájem je sbližují. Díky neustálým inovacím v oblasti domácí zábavy i domácích spotřebičů zůstává společnost Hisense oddaná své vizi „Inovace pro skvělejší život" – proměňuje každodenní okamžiky v mimořádné sdílené zážitky na největší světové scéně.
O společnosti Hisense
Společnost Hisense, založená v roce 1969, je celosvětově uznávaným vedoucím podnikem v oblasti domácích spotřebičů a spotřební elektroniky, která působí ve více než 160 zemích a specializuje se na dodávky vysoce kvalitních multimediálních produktů, domácích spotřebičů a inteligentních IT řešení. Podle společnosti Omdia zaujímá Hisense celosvětově první místo v segmentu televizorů s úhlopříčkou 100 palců a více (2023–2025). Jako původce technologie RGB MiniLED společnost Hisense i nadále vede inovace v oblasti RGB MiniLED nové generace. Jako oficiální sponzor Mistrovství světa ve fotbale 2026™ se Hisense zavázala ke globálním sportovním partnerstvím jako způsobu, jak oslovit diváky na celém světě.
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2960188/cover_main.jpg
Share this article