Hisense inicia la cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, con la presentación de la próxima generación de entretenimiento en el hogar y vida inteligente

QINGDAO, China, 22 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, marca líder mundial en electrónica de consumo y electrodomésticos, inicia hoy la cuenta regresiva de 50 días para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con el lanzamiento de su campaña en todo el mundo. Como patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA en tres ocasiones, luego de haberse asociado por primera vez con la FIFA en 2018 y continuar en 2022, Hisense aprovecha una vez más el escenario deportivo más grande del mundo para destacar una nueva generación de productos emblemáticos diseñados para mejorar la forma en que los aficionados ven, viven y se conectan.

Avances en RGB MiniLED para una experiencia sin igual en los días de partido

El eje central de la línea de productos de Hisense para la Copa Mundial es su última innovación en pantallas: RGB MiniLED, liderada por la serie emblemática UR9, junto con la experiencia de usuario premium. Gracias a un sistema de retroiluminación RGB MiniLED y al procesador Hi-View AI Engine RGB, la serie UR9 alcanza una cobertura de color del 100 % del estándar BT.2020 con una precisión y una intensidad de color excepcionales. Equipada con una frecuencia de actualización nativa de 180 Hz, un sistema de audio multicanal 4.1.2 optimizado por Devialet y paneles optimizados para cada región (antirreflejos y antideslumbrantes para Europa, Australia y otras regiones, y panel Obsidian para el continente americano), lleva la experiencia de imagen y sonido de un estadio directamente a la sala de estar.

En un evento celebrado recientemente en la Sede de la FIFA en Zúrich, Hisense presentó su nueva línea de televisores RGB MiniLED 2026 y confirmó su función como proveedor oficial y exclusivo de televisores para la revisión del árbitro asistente de video (VAR) en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México. Hisense ha actualizado los equipos de visualización de la Sala de Operaciones de Video (Sala VOR) de la Copa Mundial de la FIFA con televisores Hisense RGB MiniLED, que ofrecerán una variedad de colores ultraalta y una reproducción precisa de estos, lo que permitirá una reproducción nítida y auténtica de las imágenes en directo de los partidos para los árbitros asistentes de video.

Ampliación de los límites de las pantallas premium

Hisense redefine el entretenimiento en el hogar con su línea de pantallas láser de última generación, encabezada por los modelos XR10 y L9Q, que transforman los espacios habitables en estadios privados e inmersivos para ver los partidos.

El proyector láser XR10 incorpora un procesamiento de última generación con un brillo de 6.000 lúmenes y un contraste de visualización de 60.000:1, además de una capacidad de proyección inteligente de hasta 300 pulgadas, lo que mejora la nitidez del movimiento y el contraste para cada momento emocionante de la intensa acción del fútbol. Por su parte, el televisor láser L9Q, que cautivó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante su visita al stand de Hisense en la CES 2026, crea impresionantes pantallas de calidad cinematográfica de hasta 200 pulgadas con proyección de alcance ultracorto y colores vibrantes. En conjunto, este ecosistema láser premium transforma a la perfección cualquier hogar en un animado estadio y lleva la emoción y la atmósfera de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ directamente a las salas de estar de los espectadores.

Una vida más inteligente y perfectamente conectada

Además del entretenimiento, la línea de electrodomésticos de Hisense mejora la experiencia general de los días de partido al ofrecer una vida más inteligente y conectada. El aire acondicionado U8, galardonado con el premio Red Dot, combina un diseño sofisticado con un control eficaz de la climatización, mientras que el refrigerador PureFlat Smart Series, impulsado por la plataforma ConnectLife, permite una interacción fluida entre dispositivos, lo que facilita la planificación de comidas, el intercambio de contenido y la comunicación en el hogar, e introduce el concepto de una cocina más social y conectada.

Acercar a los aficionados en todo el mundo

A medida que se acelera la cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Hisense sigue uniendo la tecnología de vanguardia con la pasión deportiva mundial y ofrece una experiencia visual inmersiva, experiencias conectadas y soluciones de vida más inteligentes que acercan a las personas al deporte y entre sí. Mediante la innovación continua en entretenimiento para el hogar y electrodomésticos, Hisense mantiene su compromiso con su visión de "Innovating a Brighter Life" (Innovar para una vida más brillante), que consiste en transformar los momentos cotidianos en experiencias extraordinarias y compartidas en el escenario más grande del mundo.

Acerca de Hisense

Hisense fue fundada en 1969 y es líder mundialmente reconocida en electrodomésticos y electrónica de consumo, opera en más de 160 países, se especializa en ofrecer productos multimedia de alta calidad, electrodomésticos y soluciones informáticas inteligentes. Según Omdia, Hisense ocupa el primer puesto a nivel mundial en el segmento de televisores de 100 pulgadas y más (2023 a 2025). Como creadora del RGB MiniLED, Hisense continúa liderando la innovación RGB MiniLED de próxima generación. Como patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Hisense está comprometida con las asociaciones deportivas mundiales como medio para conectar con públicos de todo el mundo.

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FUENTE Hisense