Hisense Cetuskan Kira Detik FIFA World Cup 2026™, Tampilkan Hiburan Rumah dan Kehidupan Pintar Generasi Akan Datang

QINGDAO, China, 22 April 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, jenama terkemuka dalam elektronik pengguna dan peralatan rumah global, hari ini memulakan kira detik 50 hari menuju FIFA World Cup 2026™ dengan pelancaran kempen globalnya. Sebagai penaja rasmi FIFA World Cup sebanyak tiga kali—pertama kali bekerjasama dengan FIFA pada 2018 dan diteruskan pada 2022—Hisense sekali lagi memanfaatkan pentas sukan terbesar dunia untuk menonjolkan generasi baharu produk utama yang direka untuk meningkatkan cara peminat menonton, menjalani kehidupan dan berhubung.

Terobosan RGB MiniLED untuk Hari Perlawanan Terunggul

Menjadi teras barisan produk World Cup Hisense ialah inovasi paparan terkininya—RGB MiniLED—yang diterajui oleh UR9 Series utama berserta UX premium. Dikuasakan oleh sistem cahaya belakang RGB MiniLED dan pemproses Hi-View AI Engine RGB, UR9 Series mencapai liputan warna 100% BT.2020 dengan ketepatan dan kecerahan luar biasa. Dilengkapi kadar segar semula 180Hz natif, sistem audio Berbilang-Saluran 4.1.2 yang ditala oleh Devialet, serta panel dioptimumkan mengikut kawasan—Anti-Pantulan & Bebas Silau untuk Eropah, Australia dan wilayah lain, serta Panel Obsidia untuk benua Amerika—ia membawakan pemandangan dan bunyi bertaraf stadium terus ke ruang tamu anda.

Pada acara terkini yang diadakan di Home of FIFA di Zurich, Hisense memperkenalkan rangkaian TV RGB MiniLED 2026 baharu dan pada masa sama turut mengesahkan peranannya sebagai Penyedia TV Semakan Pengadil Berbantukan Video (VAR) rasmi dan eksklusif untuk FIFA World Cup 2026™ di Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico. Hisense telah menaik taraf peralatan paparan di Bilik Operasi Video (VOR Room) FIFA World Cup kepada TV RGB MiniLED Hisense yang akan memberikan gamut warna ultra-tinggi serta reproduksi warna yang tepat, membolehkan pemulihan rakaman perlawanan langsung yang jelas dan autentik untuk pengadil berbantukan video.

Memperluas Sempadan Paparan Premium

Hisense mentakrifkan semula hiburan rumah dengan portfolio paparan laser canggih—diterajui oleh XR10 dan L9Q—yang menukar ruang kediaman menjadi stadium peribadi imersif untuk tontonan hari perlawanan.

Projektor Laser XR10 memperkenalkan pemprosesan generasi akan datang dengan kecerahan 6,000 lumen dan kontras tontonan 60000:1, serta keupayaan penayangan pintar sehingga 300", lalu meningkatkan kejelasan pergerakan dan kontras bagi setiap detik mendebarkan dalam aksi bola sepak yang pantas. Sementara itu, TV Laser L9Q, yang menarik perhatian Presiden FIFA Gianni Infantino semasa lawatannya ke reruai Hisense di CES 2026, menghasilkan skrin bertaraf pawagam yang mengagumkan sehingga 200 inci dengan tayangan jarak ultra pendek dan warna yang jelas. Bersama-sama, ekosistem laser premium ini mengubah dengan lancar mana-mana rumah menjadi arena meriah seperti stadium, membawakan keterujaan dan suasana FIFA World Cup 2026™ terus ke ruang tamu penonton.

Kehidupan Lebih Pintar, Terhubung Lancar

Melangkaui aspek hiburan, portfolio peralatan rumah Hisense meningkatkan pengalaman hari perlawanan secara keseluruhan melalui kehidupan pintar yang terhubung. Penyaman udara U8—yang mendapat pengiktirafan melalui Red Dot Award—menggabungkan reka bentuk yang diperhalusi dengan kawalan iklim cekap, manakala peti sejuk PureFlat Smart Series yang dikuasakan oleh platform ConnectLife membolehkan interaksi lancar merentasi peranti—menyokong perancangan hidangan, perkongsian kandungan dan komunikasi dalam rumah, serta memperkenalkan konsep dapur yang lebih berciri sosial dan terhubung.

Mendekatkan Peminat, Di Mana-mana Jua

Seiring kira detik menuju FIFA World Cup 2026™ yang semakin pantas, Hisense terus menghubungkan teknologi canggih dengan semangat sukan global—menyampaikan tontonan imersif, pengalaman terhubung dan penyelesaian kehidupan lebih pintar yang mendekatkan orang ramai dengan permainan dan juga antara satu sama lain. Melalui inovasi berterusan dalam hiburan rumah dan juga peralatan, Hisense kekal komited kepada visinya iaitu "Menginovasi Kehidupan Lebih Cerah"—mengubah detik harian menjadi pengalaman luar biasa yang dikongsi bersama di pentas terbesar dunia.

Latar Belakang Hisense

Hisense, ditubuhkan pada 1969, ialah peneraju yang diiktiraf di peringkat global bagi peralatan rumah dan elektronik pengguna dengan operasi di lebih 160 negara, mengkhusus dalam menyampaikan produk multimedia berkualiti tinggi, peralatan rumah dan penyelesaian IT pintar. Menurut Omdia, Hisense menduduki tempat No.1 di peringkat global dalam segmen TV 100 inci dan ke atas (2023–2025). Sebagai The Origin of RGB MiniLED, Hisense terus menerajui inovasi RGB MiniLED generasi akan datang. Sebagai penaja rasmi FIFA World Cup 2026™, Hisense komited terhadap kerjasama sukan global sebagai cara untuk berhubung dengan audiens di seluruh dunia.

SOURCE Hisense