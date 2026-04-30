海信以標誌性品牌活動提升時尚與文化格調，慶祝《穿普拉達的女王2》5月1日上映

本次品牌活動的核心亮點，是海信全新升級的RGB MiniLED技術。該技術不僅大幅提升色彩還原度、亮度精准度與對比度深度，更讓顯示設備能夠適配各類高審美、重設計的高端場景使用需求。

隨著大屏顯示設備逐步融入多元美學場景，海信不斷重塑電視產品定位，打破單一娛樂設備的固有屬性，蛻變為當代文化中極具設計感的美學單品。新片中，海信電視現身經典的《Runway》雜誌社辦公場景，進一步鞏固品牌在時尚與影視經典場景中的曝光度。海信跨界深耕時尚與文化領域，也折射出顯示技術的大眾認知與應用場景正在迎來更廣泛的轉變。

與此同時，海信持續加速全新產品矩陣的市場佈局，其中全新UR9系列產品，旨在讓更多消費者享受到旗艦級畫質體驗。通過將RGB MiniLED技術融入時尚、文化賽道，海信正在重新定義電視的多元價值，以新穎且出人意料的方式打通科技、設計與現代生活方式的跨界聯結。

關於海信

海信成立於1969年，是全球知名的家電與消費電子品牌，業務覆蓋160多個國家和地區，專注于提供高品質的多媒體產品、家電及智能信息技術解決方案。根據Omdia數據，海信在100英寸及以上電視領域全球排名第一（2023年-2025年）。作為RGB MiniLED技術的開創者，海信持續引領下一代RGB MiniLED創新。作為2026年國際足聯世界盃™官方贊助商，海信致力於通過全球體育合作，與世界各地觀眾建立聯結。

關於《穿普拉達的女王2》

二十年前，梅麗爾・斯特裡普(Meryl Streep)、安妮・海瑟薇(Anne Hathaway)、艾米麗・布朗特(Emily Blunt)與斯坦利・圖齊(Stanley Tucci)憑藉米蘭達(Miranda)、安迪(Andy)、艾米麗(Emily)、奈傑爾(Nigel)等經典角色深入人心。如今，原班人馬重磅回歸，再度走進紐約時尚街區與《Runway》雜誌社精緻辦公空間，演繹二十世紀影業力作《穿普拉達的女王2》。本片是2006年現象級經典影片的續作，萬眾期待，曾深刻影響一代人的時尚審美。影片由大衛・弗蘭科爾(David Frankel)執導，艾蓮・布洛什・麥肯納(Aline Brosh McKenna)編劇，溫迪・芬德曼(Wendy Finerman)製片，邁克爾・貝德曼(Michael Bederman)、凱倫・羅森菲爾特(Karen Rosenfelt)與艾蓮・布洛什・麥肯納聯合擔任執行製片人。

SOURCE Hisense