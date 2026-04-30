Hisense ยกระดับวงการแฟชั่นและวัฒนธรรมด้วยแคมเปญระดับไอคอนเพื่อร่วมฉลองการเข้าฉายของ The Devil Wears Prada 2 ในวันที่ 1 พฤษภาคมนี้
30 Apr, 2026, 17:00 CST
- จอแสดงผล RGB MiniLED ตั้งโดดเด่นเป็นสง่าในงานเปิดตัวรอบปฐมทัศน์โลก ณ นครนิวยอร์ก พร้อมถ่ายทอดสดบรรยากาศงานให้แขกผู้เกียรติ และแฟนๆ ในไทม์สแควร์ได้รับชม
- จอแสดงผล Hisense ดีไซน์ล้ำสมัยร่วมปรากฏโฉมภายในสำนักงาน Runway อันโดดเด่นในภาพยนตร์
ชิงเต่า จีน 30 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- Hisense แบรนด์จอภาพทีวีชั้นนำได้กำหนดนิยามใหม่แห่งจุดตัดระหว่างนวัตกรรมและสุนทรียศาสตร์ผ่านความร่วมมือครั้งสำคัญกับภาพยนตร์เรื่อง The Devil Wears Prada 2 จากค่าย 20th Century Studios ซึ่งมีกำหนดเข้าฉายในโรงภาพยนตร์วันที่ 1 พฤษภาคมนี้ โดยแคมเปญนี้ได้นำเทคโนโลยีจอแสดงผล RGB MiniLED สุดล้ำของ Hisense เข้าสู่หัวใจสำคัญของโลกแฟชั่นและวัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นก้าวใหม่ในการขยับขยายบทบาทของจอภาพขั้นสูง
ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์นี้ปรากฏให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมในงานเปิดตัวรอบปฐมทัศน์โลกของ The Devil Wears Prada 2 โดยทีวี RGB ของ Hisense ได้รับการผสานรวมเข้ากับบรรยากาศพรมแดงระดับโลกที่เน้นการเล่าเรื่องผ่านภาพ และดึงดูดความสนใจทางวัฒนธรรมจากทั่วโลก ซึ่งการเปิดตัวในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีจอแสดงผลยุคใหม่กำลังก้าวขึ้นมาเป็นสิ่งสำคัญในพื้นที่ที่การแสดงออกทางภาพ แฟชั่น และการออกแบบสไตล์ภาพยนตร์เป็นสิ่งที่มีความสำคัญสูงสุด
หัวใจสำคัญของแคมเปญนี้คือวิวัฒนาการล่าสุดของ RGB MiniLED จาก Hisense ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยยกระดับความแม่นยำของสี ความสว่างที่ตรงจุด และความลึกของคอนทราสต์เท่านั้น แต่ยังช่วยให้จอแสดงผลสามารถตอบโจทย์พื้นที่ที่เน้นการออกแบบ และมีความซับซ้อนทางภาพสูงได้
Hisense ได้วางตำแหน่งทีวีให้เป็นมากกว่าอุปกรณ์เพื่อความบันเทิง โดยเปลี่ยนให้เป็นองค์ประกอบด้านดีไซน์ภายในวัฒนธรรมร่วมสมัย ในขณะที่หน้าจอกลายเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ทางสุนทรียภาพที่กว้างขึ้น โดยจอทีวีของ Hisense ได้ร่วมปรากฏอยู่ในภาพยนตร์ภาคใหม่นี้ โดยเฉพาะภายในสำนักงาน Runway อันโด่งดัง ซึ่งช่วยตอกย้ำภาพลักษณ์ของแบรนด์ในพื้นที่ที่เป็นที่จดจำมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกแฟชั่นและภาพยนตร์ อีกทั้งการก้าวเข้าสู่บริบทด้านแฟชั่น และวัฒนธรรมในครั้งนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในวงกว้างของมุมมอง และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจอแสดงผลอีกด้วย
นอกเหนือจากนี้ Hisense ยังคงเร่งเปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์ล่าสุด ซึ่งรวมถึงซีรีส์ UR9 รุ่นใหม่ ที่ออกแบบมาเพื่อส่งมอบคุณภาพของภาพระดับเรือธงให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น โดย Hisense กำลังสร้างนิยามใหม่ให้แก่บทบาทของโทรทัศน์ พร้อมเชื่อมโยงนวัตกรรม ดีไซน์ และไลฟ์สไตล์สมัยใหม่เข้าด้วยกันในรูปแบบใหม่ที่เหนือความคาดหมายผ่านการขยายขอบเขตของเทคโนโลยี RGB MiniLED เข้าสู่โลกแห่งแฟชั่นและวัฒนธรรม
เกี่ยวกับ Hisense
Hisense ก่อตั้งขึ้นในปี 2522 และเป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกในด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค ซึ่งดำเนินงานในกว่า 160 ประเทศ และมีความเชี่ยวชาญในการส่งมอบผลิตภัณฑ์มัลติมีเดียคุณภาพสูง เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และโซลูชันไอทีอัจฉริยะ จากข้อมูลของ Omdia พบว่า Hisense ครองอันดับ 1 ของโลกในกลุ่มทีวีขนาด 100 นิ้วขึ้นไป (2566-2568) Hisense ยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรม RGB MiniLED ยุคใหม่ในฐานะผู้คิดค้น RGB MiniLED ทั้งนี้ในฐานะผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการรายแรกของ FIFA World Cup 2026TM Hisense มีความมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งในการสร้างความร่วมมือด้านกีฬาระดับโลกเพื่อเป็นช่องทางในการเชื่อมต่อกับผู้ชมทั่วโลก
เกี่ยวกับ The Devil Wears Prada 2
ยี่สิบปีหลังจากบทบาทอันโดดเด่นในฐานะ Miranda, Andy, Emily และ Nigel — Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt และ Stanley Tucci ได้กลับสู่ท้องถนนที่ทันสมัยของนครนิวยอร์ก และสำนักงานที่โฉบเฉี่ยวของนิตยสาร Runway อีกครั้ง ใน "The Devil Wears Prada 2" จากค่าย 20th Century Studios ภาคต่อที่หลายคนรอคอยจากปรากฏการณ์ในปี 2549 ที่เคยกำหนดนิยามใหม่ให้กับยุคสมัย ภาพยนตร์เรื่องนี้กำกับโดย David Frankel เขียนบทโดย Aline Brosh McKenna อำนวยการสร้างโดย Wendy Finerman และอำนวยการสร้างบริหารโดย Michael Bederman, Karen Rosenfelt และ Aline Brosh McKenna
