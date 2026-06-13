Hisense celebra a abertura da Copa do Mundo FIFA 2026™ com a tecnologia RGB MiniLED

QINGDAO, China, 12 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Hisense, uma das principais fabricantes globais de eletrônicos de consumo e eletrodomésticos, celebra o início da Copa do Mundo FIFA 2026™, da qual é Patrocinadora Oficial, aproximando os torcedores da emoção do futebol por meio de tecnologia de ponta e experiências imersivas.

Criadora da tecnologia RGB MiniLED, a Hisense segue avançando na inovação de displays com sua mais recente tecnologia RGB MiniLED, impulsionada pela plataforma Chromagic. A solução foi desenvolvida para proporcionar cores mais naturais, precisas e realistas, elevando a experiência de visualização para fãs de esportes em todo o mundo. Ao longo da Copa do Mundo FIFA 2026™, a Hisense levará essa liderança tecnológica ao principal palco do futebol mundial por meio de ações de publicidade nos estádios, com as mensagens "The Origin of RGB MiniLED TV" e "Innovating a Brighter Life". A iniciativa reforça tanto o pioneirismo da marca em tecnologia de imagem quanto sua visão de desenvolver soluções que agreguem valor ao cotidiano das pessoas.

Para marcar a abertura do torneio, a Hisense promoverá uma ativação especial de uma semana no Hudson Yards, em Nova York. O espaço pop-up reunirá atrações interativas ligadas ao futebol, desenvolvidas em parceria com a Adidas, além de áreas de exibição inspiradas em estádios, atividades de grafite digital e distribuição de brindes oficiais da Copa do Mundo FIFA 2026™. Os visitantes poderão experimentar demonstrações visuais impulsionadas pela tecnologia RGB MiniLED, conhecer as mais recentes inovações da Hisense para telas de grandes dimensões e participar de experiências de entretenimento imersivas concebidas para reproduzir, dentro de casa, a atmosfera de um dia de jogo.

Em um momento em que o futebol volta a reunir públicos de diferentes partes do mundo, a Hisense reforça como a inovação tecnológica e a conexão humana podem caminhar juntas. Ao destacar o conceito "The Origin of RGB MiniLED TV" no maior evento do futebol mundial e aproximar os torcedores por meio de experiências imersivas no ambiente doméstico, a Hisense reafirma seu compromisso com a missão "Innovating a Brighter Life". O objetivo é desenvolver tecnologias que vão além do alto desempenho, contribuindo para tornar mais significativos os momentos que realmente importam.

Sobre a Hisense

Fundada em 1969, a Hisense é uma empresa globalmente reconhecida nos setores de eletrônicos de consumo e eletrodomésticos. Presente em mais de 160 países, a companhia atua no desenvolvimento e fornecimento de produtos multimídia, eletrodomésticos e soluções inteligentes de tecnologia da informação. De acordo com a Omdia, a Hisense lidera globalmente o segmento de televisores com 100 polegadas ou mais, considerando o período entre 2023 e o primeiro trimestre de 2026. Pioneira na tecnologia RGB MiniLED, a Hisense continua na vanguarda da próxima geração de inovação em RGB MiniLED. Como Patrocinadora Oficial da Copa do Mundo FIFA 2026™, a Hisense mantém seu compromisso com o investimento em parcerias esportivas globais como forma de fortalecer a conexão com consumidores e fãs em todo o mundo.

FONTE Hisense