Hisense Memperkasa Fesyen dan Budaya melalui Kempen Ikonik Sempena Tayangan The Devil Wears Prada 2 di Pawagam Mulai 1 Mei

Paparan RGB MiniLED menjadi tumpuan utama di Tayangan Perdana Dunia filem di New York, memaparkan siaran langsung untuk tetamu dan peminat di Times Square

Paparan Hisense berorientasikan reka bentuk ditampilkan di dalam pejabat ikonik Runway dalam filem tersebut

QINGDAO, China, 30 April 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, jenama terkemuka dalam paparan televisyen, mentakrif semula persilangan antara inovasi dan estetika melalui kerjasama penting dengan 20th Century Studios bagi filem The Devil Wears Prada 2, yang akan ditayangkan di pawagam pada 1 Mei. Kempen ini membawa teknologi paparan RGB MiniLED termaju Hisense ke dalam dunia fesyen dan budaya, menandakan langkah baharu dalam memperluas peranan paparan canggih.

Kerjasama strategik ini direalisasikan di Tayangan Perdana Dunia The Devil Wears Prada 2, di mana televisyen RGB Hisense diintegrasikan ke dalam suasana permaidani merah global berprofil tinggi yang ditentukan oleh penceritaan visual dan perhatian budaya antarabangsa. Aktivasi tayangan perdana ini menunjukkan bagaimana teknologi paparan generasi baharu semakin menjadi elemen penting dalam ruang yang menuntut ekspresi visual, fesyen dan reka bentuk sinematik.

Di teras kempen ini ialah evolusi terkini RGB MiniLED Hisense, yang bukan sahaja meningkatkan ketepatan warna, ketepatan kecerahan dan kedalaman kontras, malah membolehkan paparan memenuhi keperluan ruang yang lebih sofistikated dari segi visual dan berorientasikan reka bentuk.

Tatkala skrin menjadi sebahagian daripada pengalaman estetika yang lebih luas, Hisense meletakkan televisyennya sebagai lebih daripada sekadar peranti hiburan—mengubahnya menjadi elemen berorientasikan reka bentuk dalam budaya kontemporari. Skrin televisyen Hisense turut ditampilkan dalam filem baharu tersebut, di dalam pejabat ikonik Runway, sekali gus mengukuhkan kehadiran jenama dalam salah satu ruang paling dikenali dalam fesyen dan sinema. Langkah ke dalam konteks fesyen dan budaya ini mencerminkan perubahan lebih luas dalam cara teknologi paparan difahami dan digunakan.

Seiring dengan itu, Hisense terus mempercepat pelancaran rangkaian produk terkininya, termasuk siri UR9 baharu, yang direka untuk membawa prestasi imej bertaraf flagship kepada khalayak lebih luas. Dengan memperluas RGB MiniLED ke dalam arena fesyen dan budaya, Hisense mentakrif semula peranan televisyen—menghubungkan teknologi, reka bentuk dan gaya hidup moden dengan cara baharu dan tidak dijangka.

Latar Belakang Hisense

Hisense, yang ditubuhkan pada 1969, merupakan peneraju global yang diiktiraf dalam perkakas rumah dan elektronik pengguna dengan operasi di lebih 160 negara, mengkhusus dalam penyediaan produk multimedia berkualiti tinggi, perkakas rumah serta penyelesaian IT pintar. Menurut Omdia, Hisense menduduki tempat No.1 global dalam segmen televisyen 100 inci dan ke atas (2023-2025). Sebagai perintis RGB MiniLED, Hisense terus menerajui inovasi generasi baharu dalam teknologi tersebut. Sebagai penaja rasmi FIFA World Cup 2026™, Hisense komited terhadap kerjasama sukan global sebagai cara untuk berhubung dengan khalayak di seluruh dunia.

Latar Belakang The Devil Wears Prada 2

Dua puluh tahun selepas kemunculan ikonik mereka sebagai Miranda, Andy, Emily dan Nigel—Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt dan Stanley Tucci kembali ke jalanan bergaya New York City dan pejabat moden Runway Magazine dalam filem "The Devil Wears Prada 2" terbitan 20th Century Studios, sekuel yang dinanti-nantikan kepada fenomena 2006 yang mentakrif satu generasi. Filem ini diarahkan oleh David Frankel, ditulis oleh Aline Brosh McKenna, diterbitkan oleh Wendy Finerman, dan terbitan eksekutif oleh Michael Bederman, Karen Rosenfelt dan Aline Brosh McKenna.

