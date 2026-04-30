Hisense Angkat Perpaduan Dunia Mode dan Gaya Hidup Lewat Program Aktivasi Menjelang Penayangan "The Devil Wears Prada 2" pada 1 Mei

Kolaborasi ini hadir dalam sesi pemutaran perdana "The Devil Wears Prada 2". Di sesi tersebut, TV RGB Hisense terpasang di atas panggung karpet merah berskala global yang sarat visual serta menarik perhatian publik internasional. Dalam program aktivasi ini, Hisense menampilkan teknologi displai generasi terbaru yang semakin menjadi elemen penting dalam ajang yang mengedepankan ekspresi visual, mode, dan desain sinematik.

Hisense mengangkat evolusi terbaru RGB MiniLED yang mampu meningkatkan akurasi warna, presisi kecerahan, dan kedalaman kontras, sekaligus menjawab kebutuhan ruang yang semakin menonjolkan aspek estetika dan desain.

Seiring perkembangan displai yang menjadi bagian dari pengalaman visual, Hisense tak hanya memosisikan TV sebagai perangkat hiburan, melainkan elemen desain dalam gaya hidup kontemporer. Displai TV Hisense juga muncul dalam film ini, tepatnya di kantor ikonik Runway, sehingga memperkuat kehadiran Hisense dalam dunia mode dan perfilman —sekaligus menandai pergeseran fungsi displai, dari perangkat elektronik menjadi medium ekspresi gaya hidup.

Sejalan dengan itu, Hisense terus mempercepat peluncuran lini produk terbaru, termasuk seri UR9 yang menghadirkan kualitas gambar unggulan ke lebih banyak konsumen. Dengan membawa RGB MiniLED ke ranah mode dan budaya, Hisense turut mengubah peran produk TV—menjembatani teknologi, desain, dan gaya hidup modern dengan cara yang baru.

Tentang Hisense

Hisense, berdiri pada 1969, adalah pemimpin industri peralatan rumah tangga dan elektronik terkemuka di dunia yang beroperasi di lebih dari 160 negara. Hisense menyediakan berbagai produk multimedia bermutu tinggi, perangkat rumah tangga, dan solusi TI pintar. Menurut Omdia, volume penjualan TV Hisense ukuran 100 inci dan lebih berada di peringkat No.1 dunia (2023-2025). Hisense merupakan pelopor RGB MiniLED yang terus menghadirkan inovasi generasi baru pada segmen ini. Sebagai sponsor resmi FIFA Club World Cup 2026™, Hisense berkomitmen menjalin kemitraan di bidang olahraga untuk menjangkau audiens global.

Tentang "The Devil Wears Prada 2"

Dua dekade setelah menghadirkan karakter ikonik Miranda, Andy, Emily, dan Nigel, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, dan Stanley Tucci kembali menyapa penonton melalui latar jalanan modis di New York dan kantor elegan Runway Magazine lewat film "The Devil Wears Prada 2"—sekuel yang telah lama dinantikan dari film fenomenal tahun 2006. Film ini disutradarai David Frankel dengan naskah yang ditulis Aline Brosh McKenna. Produksi film ini dipimpin oleh Wendy Finerman, didukung produser eksekutif Michael Bederman, Karen Rosenfelt, serta Aline Brosh McKenna.

