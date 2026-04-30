Hisense nawiązuje współpracę ze światem mody i kultury, organizując ikoniczną kampanię z okazji zaplanowanej na 1 maja premiery kinowej filmu „Diabeł ubiera się u Prady 2"

Telewizory RGB MiniLED Huawei na pierwszym planie podczas światowej premiery filmu w Nowym Jorku. Goście i fani zgromadzeni na Times Square mogli oglądać na nich transmisję na żywo z wydarzenia

Wyróżniające się innowacyjnym designem wyświetlacze Hisense pojawiają się w filmie w przestrzeniach biurowych magazynu Runway

QINGDAO, Chiny, 30 kwietnia 2026 r. /PRNewswire/ -- Hisense, czołowa marka telewizorów, tworzy nową jakość na styku innowacji i estetyki poprzez przełomową współpracę ze studiem 20th Century Studios przy okazji premiery kinowej jego filmu „Diabeł ubiera się u Prady 2", która będzie miała miejsce 1 maja. Kampania Hisense osadza pionierską technologię RGB MiniLed w samym sercu świata mody i kultury, stanowiąc kolejny etap wzrostu znaczenia zaawansowanych telewizorów.

Do strategicznej współpracy doszło przy okazji światowej premiery filmu „Diabeł ubiera się u Prady 2", podczas której telewizory Hisense RGB TV stanowiły istotny element otoczenia wokół czerwonego dywanu, tworząc narrację wizualną i przyciągając uwagę całego świata kultury. Aktywacja ta pokazuje, że nowa generacja telewizorów staje się niezbędnym elementem przestrzeni, w których ekspresja wizualna, moda i design filmowy odgrywają nadrzędną rolę.

Kampania organizowana jest wokół najnowszej odsłony technologii Hisense RGB MiniLED, w której nie tylko udoskonalono dokładność barw, precyzję jasności i głębię kontrastu, ale również wprowadzono rozwiązania odpowiadające na potrzeby wizualnie bardziej wyrafinowanych i świadomie zaprojektowanych przestrzeni.

Wobec rosnącej roli telewizorów i wyświetlaczy jako elementów współczesnej estetyki Hisense pozycjonuje swoje produkty jako coś więcej niż urządzenia służące rozrywce, robiąc z nich innowacyjne elementy designu osadzone we współczesnej kulturze. W filmie "Diabeł ubiera się u Prady 2" telewizory Hisense można zobaczyć w biurach magazynu Runway. Tym samym marka wzmacnia swoją obecność w jednej z najbardziej rozpoznawalnych przestrzeni w świecie mody i kina. To zbliżenie do świata mody i kultury pokazuje szerszą zmianę, jaka zachodzi w postrzeganiu i stosowaniu technologii telewizorów.

Jednocześnie Hisense cały czas przyspiesza z wprowadzaniem najnowszej oferty produktów, w tym telewizorów z serii UR9, które zaprojektowano po to, by szersza grupa użytkowników mogła cieszyć się flagową jakością obrazu. Osadzając technologię RGB MiniLED w świecie mody i kultury, Hisense na nowo definiuje rolę telewizorów, w której technologia, design i nowoczesny styl życia łączą się na nowe i niespodziewane sposoby.

Hisense

Firma Hisense powstała w 1969 r., a obecnie jest liderem światowego rynku urządzeń RTV/AGD i elektroniki użytkowej z oddziałami w ponad 160 państwach. Hisense specjalizuje się w wysokiej klasy produktach multimedialnych, urządzeniach dla domu i inteligentnych rozwiązaniach IT. W rankingu firmy analitycznej Omdia Hisense zajmuje pierwsze miejsce w segmencie telewizorów 100-calowych i większych (2023 – 2025 r.). Jako miejsce narodzin technologii RGB MiniLED Hisense cały czas odgrywa czołową rolę w jej rozwoju. Jako pierwszy oficjalny partner Klubowych Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA Club World Cup 2026™ Hisense konsekwentnie stawia na współpracę ze światem sportu, by docierać do odbiorców na całym globie.

Diabeł ubiera się u Prady 2

Po 20 latach Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt oraz Stanley Tucci ponownie wcielają się w swoje ikoniczne role jako Miranda, Andy, Emily i Nigel, powracając na ulice Nowego Jorku i do eleganckich biur magazynu Runway w wyczekiwanej kontynuacji pokoleniowego hitu z 2006 roku: „Diabeł ubiera się u Prady 2" produkcji 20th Century Studios. Film wyreżyserował David Frankel, autorką scenariusza jest Aline Brosh McKenna, za produkcję odpowiada Wendy Finerman, a Michael Bederman, Karen Rosenfelt oraz Aline Brosh McKenna pełnili rolę producentów wykonawczych.

