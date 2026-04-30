Hisense met la mode et la culture à l'honneur avec une campagne emblématique pour célébrer la sortie en salles de « Le Diable s'habille en Prada 2 » le 1er mai

Les écrans RGB MiniLED occupent le devant de la scène lors de la première mondiale du film à New York, diffusant en direct l'événement pour les invités et les fans à Times Square

Des écrans Hisense au design avant-gardiste à l'intérieur des bureaux emblématiques de Runway dans le film

QINGDAO, Chine, 30 avril 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, marque de référence dans le domaine des écrans de télévision, redéfinit la frontière entre innovation et esthétique grâce à une collaboration historique avec le film « Le Diable s'habille en Prada 2 » de 20th Century Studios, à l'affiche dès le 1er mai. Cette campagne fait entrer la technologie pionnière d'affichage RGB MiniLED de Hisense au cœur du monde de la mode et de la culture, marquant ainsi une nouvelle étape dans l'élargissement du rôle des écrans avancés.

Cette collaboration stratégique s'est concrétisée lors de la première mondiale du film Le Diable s'habille en Prada 2, où les téléviseurs RGB de Hisense ont été intégrés dans un décor de tapis rouge international très médiatisé, caractérisé par une narration visuelle et une attention culturelle internationale. Cette première mise en œuvre montre à quel point la technologie d'affichage de nouvelle génération devient incontournable dans les espaces où l'expression visuelle, la mode et la conception cinématographique occupent une place prépondérante.

Au cœur de cette campagne, se trouve la dernière évolution RGB MiniLED de Hisense, qui non seulement améliore l'exactitude des couleurs, la précision de la luminosité et l'intensité du contraste, mais permet également aux écrans de répondre aux exigences d'espaces visuellement plus sophistiqués et soucieux du design.

Alors que les écrans font partie d'expériences esthétiques plus larges, Hisense positionne ses téléviseurs comme étant plus que des appareils de divertissement, les transformant en éléments de design au sein de la culture contemporaine. Les écrans TV Hisense figurent dans le nouveau film, à l'intérieur des bureaux emblématiques de Runway, renforçant ainsi la présence de la marque dans l'un des espaces les plus reconnaissables de la mode et du cinéma. Le passage à la mode et aux contextes culturels reflète un changement plus large dans la manière dont la technologie d'affichage est perçue et appliquée.

Parallèlement, Hisense continue d'accélérer le déploiement de sa dernière gamme de produits, y compris la nouvelle série UR9, conçue pour offrir à un public plus large des performances d'image de premier ordre. En étendant les RGB MiniLED aux domaines de la mode et de la culture, Hisense redéfinit le rôle de la télévision, en établissant un lien entre la technologie, le design et le style de vie moderne de manière nouvelle et inattendue.

À propos de Hisense

Créée en 1969, Hisense est une marque mondiale de premier plan dans les domaines des appareils domestiques et de l'électronique grand public, présente dans plus de 160 pays et spécialisée dans la fourniture de produits multimédias de qualité, d'appareils électroménagers et de solutions informatiques intelligentes. Selon Omdia, Hisense se classe au premier rang mondial dans le segment des téléviseurs de 100 pouces et plus (2023-2025). À l'origine de la technologie RGB MiniLED, Hisense continue de mener l'innovation de nouvelle génération en matière de RGB MiniLED. En tant que sponsor officiel de la Coupe du monde 2026TM de la FIFA, Hisense met en place des partenariats sportifs mondiaux afin de nouer des liens avec des publics du monde entier.

À propos du film Le diable s'habille en Prada 2

Vingt ans après leurs rôles emblématiques de Miranda, Andy, Emily et Nigel-Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt et Stanley Tucci retournent dans les rues à la mode de New York et les bureaux élégants de Runway Magazine dans « Le diable s'habille en Prada 2 » des 20th Century Studios, la suite très attendue du phénomène de 2006 qui a défini toute une génération. Le film est réalisé par David Frankel, écrit par Aline Brosh McKenna, produit par Wendy Finerman et coproduit par Michael Bederman, Karen Rosenfelt et Aline Brosh McKenna.

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