Hisense поднимает моду и культуру с культовой кампанией в честь «Дьявол носит Prada 2» в кинотеатрах 1 мая

Дисплеи RGB MiniLED занимают центральное место на мировой премьере фильма в Нью-Йорке, демонстрируя прямую трансляцию для гостей и поклонников на Таймс-сквер

Дизайнерские дисплеи Hisense, размещенные внутри культовых офисов журнала «Подиум» в фильме

ЦИНДАО, Китай, 30 апреля 2026 г. /PRNewswire/ -- Hisense, ведущий бренд телевизионных дисплеев, переопределяет пересечение инноваций и эстетики благодаря знаковому сотрудничеству с фильмом «Дьявол носит Prada 2» от 20th Century Studios, в кинотеатрах 1 мая. Эта кампания привносит новаторскую технологию отображения RGB MiniLED от Hisense в сердце мира моды и культуры, отмечая новый шаг в расширении роли передовых дисплеев.

Это стратегическое сотрудничество воплотилось в жизнь на мировой премьере «Дьявол носит Prada 2», где телевизоры Hisense RGB были интегрированы в глобальное мероприятие с красной дорожкой, определяемое визуальным повествованием и глобальным культурным вниманием. Эта премьера демонстрирует, как технология отображения следующего поколения становится важной в пространствах, где визуальное выражение, мода и кинематографический дизайн имеют первостепенное значение.

В основе этой кампании лежит новейшая эволюция RGB MiniLED от Hisense, которая не только повышает точность цвета, яркость и контрастность, но и позволяет дисплеям соответствовать требованиям более визуально сложных, пространств с продуманным дизайном .

Поскольку экраны становятся частью более широкого эстетического опыта, Hisense позиционирует свои телевизоры как нечто большее, чем развлекательные устройства, превращая их в элементы дизайна в современной культуре. Телевизионные экраны Hisense представлены в новом фильме, в культовых офисах журнал «Подиум», усиливая присутствие бренда в одном из самых узнаваемых пространств в моде и кино. Переход в контекст моды и культуры отражает более широкий сдвиг в том, как воспринимаются и применяются технологии отображения.

Наряду с этим Hisense продолжает ускорять развертывание своей последней линейки продуктов, включая новую серию UR9, призванную донести производительность изображения флагманского уровня до более широкой аудитории. Расширяя RGB MiniLED на модные и культурные арены, Hisense по-новому и неожиданно переопределяет роль телевизионных технологий, дизайна и современного образа жизни.

О компании Hisense

Компания Hisense, основанная в 1969 году, является признанным мировым лидером в области бытовой техники и потребительской электроники, работая в более чем 160 странах мира, и специализируется на выпуске высококачественных мультимедийных изделий, бытовой техники и интеллектуальных ИТ-решений. По данным Omdia, Hisense занимает 1-е место в мире в сегменте телевизоров с диагональю от 100 дюймов (с 2023 по 2025 год). Как родоначальник RGB MiniLED, компания Hisense остается лидером инноваций следующего поколения технологии RGB MiniLED. Являясь официальным спонсором футбольного чемпионата FIFA World Cup 2026TM, компания Hisense стремится к глобальному спортивному партнерству как способу общения с аудиторией во всем мире.

О «Дьявол носит Prada 2»

Спустя двадцать лет после первого появления в роли Миранды, Энди, Эмили и Найджела — Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи возвращаются на модные улицы Нью-Йорка и в изящные офисы журнала «Подиум» в «Дьявол носит Prada 2», долгожданном продолжении феномена 2006 года, который определил поколение. Режиссером фильма выступил Дэвид Френкель (David Frankel), сценаристом — Алин Брош Маккенна (Aline Brosh McKenna), продюсером — Венди Файнерман (Wendy Finerman), исполнительным продюсером — Майкл Бедерман (Michael Bederman), Карен Розенфельт (Karen Rosenfelt) и Алин Брош Маккенна (Aline Brosh McKenna).

