ترتقي شركة Hisense بمفهوم الموضة والثقافة إلى آفاق جديدة من التأثير، عبر إطلاق حملة أيقونية احتفالاً بعودة فيلم The Devil Wears Prada 2 إلى دور العرض في 1 مايو

تتصدّر شاشات RGB MiniLED المشهد خلال العرض العالمي الأول للفيلم في نيويورك، حيث تم عرض البث المباشر للضيوف والمعجبين في ساحة تايمز سكوير

ظهرت شاشات Hisense ذات التصميم العصري المبتكر داخل مكاتب "Runway" الأيقونية في الفيلم

تشينغداو، الصين، 30 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- تُعيد شركة Hisense، العلامة التجارية الرائدة في مجال شاشات التلفزيون، تعريف التقاطع بين الابتكار والجماليات من خلال تعاون بارز مع 20th Century Studios في فيلم The Devil Wears Prada 2، الذي يُعرض في دور السينما ابتداءً من 1 مايو. تُدخل هذه الحملة تقنية شاشات RGB MiniLED الرائدة من Hisense إلى قلب عالم الموضة والثقافة، في خطوة جديدة تعكس توسّع دور شاشات العرض المتقدمة.

تجسّدت هذه الشراكة الاستراتيجية خلال العرض العالمي الأول لفيلم The Devil Wears Prada 2، حيث تم دمج تلفزيونات Hisense المزودة بتقنية RGB في أجواء السجادة‑الحمراء العالمية‑ذات الحضور الرفيع، والتي اتسمت بسرد بصري مؤثر وجذب ثقافي عالمي واسع. يُجسّد هذا الحدث في العرض الأول كيف أصبحت تقنيات العرض من الجيل التالي عنصرًا أساسيًا في المساحات التي تحتل فيها التعبيرات البصرية، وعالم الموضة، والتصميم السينمائي مكانة محورية لا غنى عنها.

في صميم هذه الحملة تكمن أحدث تطورات تقنية RGB MiniLED من Hisense، التي لا تقتصر على تحسين دقة الألوان، ووضوح السطوع، وعمق التباين فحسب، بل تمكّن أيضًا الشاشات من تلبية متطلبات المساحات الأكثر تطورًا بصريًا ووعيًا بالتصميم.

مع تحوّل الشاشات إلى جزء من التجارب الجمالية الشاملة، تعمل Hisense على ترسيخ مكانة تلفزيوناتها بما يتجاوز كونها أجهزة للترفيه، لتصبح عناصر تصميمية عصرية تندمج بسلاسة في قلب الثقافة المعاصرة. تظهر شاشات تلفزيونات Hisense ضمن الفيلم الجديد داخل مكاتب "Runway" الأيقونية، مما يعزز حضور العلامة التجارية داخل أحد أكثر الأماكن شهرة في عالم الموضة والسينما. يعكس هذا التوجه نحو مجالات الموضة والثقافة تحولاً أوسع في كيفية إدراك تقنيات العرض وتوظيفها.

وبالتوازي مع ذلك، تواصل Hisense تسريع طرح أحدث مجموعاتها من المنتجات، بما في ذلك سلسلة UR9 الجديدة، المصممة لتقديم أداء بصري بمستوى الفئات الرائدة لشريحة أوسع من المستخدمين. من خلال توسيع نطاق تقنية RGB MiniLED لتشمل مجالات الموضة والثقافة، تعيد Hisense تعريف دور التلفزيون، عبر ربط التكنولوجيا والتصميم ونمط الحياة العصري بطرق جديدة وغير تقليدية.

نبذة عن Hisense

تأسست Hisense في عام 1969، وهي شركة رائدة ومعترف بها عالميًا في مجال الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، ولديها عمليات في أكثر من 160 دولة، وتتخصص في تقديم منتجات عالية الجودة من أجهزة الوسائط المتعددة، والأجهزة المنزلية، وحلول تكنولوجيا المعلومات الذكية. ووفقًا لشركة Omdia، تحتل Hisense المرتبة الأولى عالميًا في فئة أجهزة التلفزيون بحجم 100 بوصة فأكبر (2023 - 2025). وباعتبارها أصل تقنية RGB MiniLED، تواصل Hisense قيادة ابتكارات الجيل التالي من أجهزة RGB MiniLED. بصفتها الراعي الرسمي لكأس العالم ™FIFA 2026، تلتزم Hisense بالشراكات الرياضية العالمية كوسيلة للتواصل مع الجماهير في جميع أنحاء العالم.

نبذة عن The Devil Wears Prada 2

بعد عشرين عامًا على أدائهن الأيقوني لشخصيات Miranda وAndy وEmily وNigel، تعود Meryl Streep، وAnne Hathaway، وEmily Blunt، وStanley Tucci إلى شوارع نيويورك الراقية ومكاتب مجلة "Runway" الأنيقة في فيلم "The Devil Wears Prada 2" من إنتاج 20th Century Studios، وهو الجزء الثاني المنتظر بشغف من الظاهرة السينمائية الصادرة عام 2006، والتي شكّلت علامة فارقة لجيل كامل. الفيلم من إخراج David Frankel، ومن تأليف Aline Brosh McKenna، وإنتاج Wendy Finerman، فيما يتولى الإنتاج التنفيذي كل من Michael Bederman وKaren Rosenfelt وAline Brosh McKenna.

