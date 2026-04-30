Hisense pozdvihuje módu a kultúru ikonickou kampaňou na oslavu filmu Diabol nosí Pradu 2, ktorý bude v kinách od 1. mája
News provided byHisense
Apr 30, 2026, 05:00 ET
- RGB MiniLED displeje sú ústredným bodom svetovej premiéry filmu v New Yorku a umožňujú hosťom a fanúšikom na Times Square sledovať živý prenos
- Dizajnovo pokročilé displeje Hisense sa vo filme objavili v ikonických kanceláriách Runway
ČCHING-TAO, Čína, 30. apríla 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, popredná značka v oblasti televíznych displejov, nanovo definuje prienik inovácií a estetiky prostredníctvom prelomovej spolupráce s filmom Diabol nosí Pradu 2 od štúdia 20th Century Studios, ktorý bude v kinách od 1. mája. Táto kampaň prináša priekopnícku technológiu RGB MiniLED displejov od spoločnosti Hisense do srdca módneho a kultúrneho sveta a predstavuje nový krok v rozširovaní úlohy pokročilých displejov.
Strategická spolupráca sa uskutočnila na svetovej premiére filmu Diabol nosí Pradu 2, kde boli televízory Hisense RGB integrované do významného globálneho prostredia červeného koberca, ktoré definovalo vizuálne rozprávanie príbehov a pozornosť globálnej kultúry. Táto premiérová aktivácia demonštruje, ako sa technológia displejov novej generácie stáva nevyhnutnou v priestoroch, kde sú vizuálne vyjadrenie, móda a filmový dizajn prvoradé.
Ústredným bodom tejto kampane je najnovšia evolúcia RGB MiniLED od spoločnosti Hisense, ktorá nielenže zvyšuje presnosť farieb, jasu a hĺbku kontrastu, ale umožňuje aj displejom spĺňať požiadavky vizuálne sofistikovanejších priestorov s dôrazom na dizajn.
Keďže sa obrazovky stávajú súčasťou širších estetických zážitkov, spoločnosť Hisense prezentuje svoje televízory ako viac než len zábavné zariadenia – transformuje ich na dizajnovo progresívne prvky v rámci súčasnej kultúry. V novom filme, v ikonických kanceláriách Runway, sú zobrazené televízne obrazovky Hisense, čím sa posilňuje prítomnosť značky v jednom z najznámejších priestorov v móde a kinematografii. Presun do módneho a kultúrneho kontextu odráža širší posun vo vnímaní a aplikácii zobrazovacích technológií.
Spoločnosť Hisense zároveň naďalej zrýchľuje zavádzanie svojej najnovšej produktovej rady vrátane novej série UR9, ktorá je navrhnutá tak, aby priniesla obrazový výkon na úrovni vlajkových lodí širšiemu publiku. Rozšírením RGB MiniLED do módnej a kultúrnej sféry spoločnosť Hisense nanovo definuje úlohu televízie – spája technológiu, dizajn a moderný životný štýl novými a neočakávanými spôsobmi.
O spoločnosti Hisense
Spoločnosť Hisense, založená v roku 1969, je celosvetovo uznávaným lídrom v oblasti domácich spotrebičov a spotrebnej elektroniky, ktorý pôsobí vo viac ako 160 krajinách a špecializuje sa na poskytovanie vysokokvalitných multimediálnych produktov, domácich spotrebičov a inteligentných IT riešení. Podľa spoločnosti Omdia je spoločnosť Hisense celosvetovo na prvom mieste v segmente televízorov s uhlopriečkou 100 palcov a viac (2023 – 2025). Spoločnosť Hisense, ktorá je pôvodcom RGB MiniLED, je naďalej lídrom inovácií novej generácie RGB MiniLED. Ako oficiálny sponzor Majstrovstiev sveta vo futbale FIFA 2026TM sa spoločnosť Hisense angažuje v globálnych športových partnerstvách, ktoré sú spôsobom, ako sa spojiť s publikom na celom svete.
O filme Diabol nosí Pradu 2
Dvadsať rokov po svojich ikonických postavách Mirandy, Andy, Emily a Nigela sa Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt a Stanley Tucci vracajú do módnych ulíc New Yorku a elegantných kancelárií časopisu Runway vo filme „Diabol nosí Pradu 2" od štúdia 20th Century Studios, netrpezlivo očakávanom pokračovaní fenoménu z roku 2006, ktorý definoval celú generáciu. Film režíroval David Frankel, scenár napísala Aline Brosh McKenna, producentkou bola Wendy Finerman a výkonnými producentmi boli Michael Bederman, Karen Rosenfelt a Aline Brosh McKenna.
Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2966373/Hisense_DWP2.jpg
Share this article