Hisense zelebriert Mode und Kultur mit einer ikonischen Kampagne anlässlich des Kinostarts von Der Teufel trägt Prada 2 am 1. Mai

RGB-MiniLED-Displays stehen bei der Weltpremiere des Films in New York im Mittelpunkt und übertragen den Live-Stream für Gäste und Fans am Times Square

Die designorientierten Hisense-Displays sind in den legendären Runway-Büros im Film zu sehen

QINGDAO, China, 30. April 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, eine führende Marke für TV-Bildschirme, definiert die Schnittstelle zwischen Innovation und Ästhetik durch eine wegweisende Zusammenarbeit mit dem Film Der Teufel trägt Prada 2 von 20th Century Studios neu, der am 1. Mai in die Kinos kommt. Diese Kampagne bringt die bahnbrechende RGB-MiniLED-Displaytechnologie von Hisense mitten in die Welt der Mode und Kultur und markiert damit einen weiteren Schritt in Richtung einer erweiterten Rolle fortschrittlicher Displays.

Diese strategische Zusammenarbeit nahm bei der Weltpremiere von Der Teufel trägt Prada 2 ihren Anfang, wo Hisense-RGB-Fernseher in ein ‑hochkarätiges, globales Red-Carpet-Setting‑ integriert wurden, das sich durch visuelles Storytelling und weltweite kulturelle Aufmerksamkeit auszeichnete. Diese erste Aktivierung zeigt, wie Display-Technologie der nächsten Generation in Bereichen, in denen visuelle Darstellung, Mode und filmisches Design im Vordergrund stehen, unverzichtbar wird.

Im Mittelpunkt dieser Kampagne steht die neueste RGB-MiniLED-Entwicklung von Hisense, die nicht nur die Farbgenauigkeit, die Helligkeitspräzision und die Kontrasttiefe verbessert, sondern auch Displays ermöglicht, die den Anforderungen visuell anspruchsvoller, designorientierter Räume gerecht werden.

Da Bildschirme zunehmend Teil eines umfassenderen ästhetischen Erlebnisses werden, positioniert Hisense seine Fernseher nicht mehr nur als Unterhaltungsgeräte, sondern verwandelt sie in designorientierte Elemente der zeitgenössischen Kultur. In dem neuen Film sind Hisense-Fernseher in den legendären Büroräumen von Runway zu sehen, was der Marke eine starke Präsenz in einem der bekanntesten Orte der Mode- und Filmwelt verschafft. Der Einzug in Mode- und Kulturkontexte spiegelt einen allgemeinen Wandel in der Wahrnehmung und Anwendung von Display-Technologie wider.

Parallel dazu treibt Hisense die Markteinführung seiner neuesten Produktpalette weiter voran, einschließlich der neuen UR9-Serie, die darauf ausgelegt ist, einem breiteren Publikum eine Bildqualität auf Flaggschiff-Niveau zu bieten. Durch die Ausweitung der RGB-MiniLED-Technologie auf die Bereiche Mode und Kultur definiert Hisense die Rolle des Fernsehers neu – und verbindet Technologie, Design und modernen Lebensstil auf neue und unerwartete Weise.

Informationen zu Hisense

Das 1969 gegründete Unternehmen Hisense ist ein weltweit anerkannter Marktführer im Bereich Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik mit Niederlassungen in über 160 Ländern. Hisense ist auf die Bereitstellung von hochwertigen Multimedia-Produkten, Haushaltsgeräten sowie intelligenten IT-Lösungen spezialisiert. Laut Omdia ist Hisense weltweit die Nummer 1 im Segment der TV-Geräte mit einer Größe von 100 Zoll und mehr (2023-2025). Als Ursprung der RGB-MiniLED ist Hisense weiterhin führend bei der nächsten Generation von RGB-MiniLED-Innovationen. Als offizieller Sponsor der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026TM engagiert sich Hisense für globale Sportpartnerschaften, um das weltweite Publikum anzusprechen.

Informationen zu Der Teufel trägt Prada

Zwanzig Jahre nach ihren legendären Darstellungen als Miranda, Andy, Emily und Nigel kehren Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt und Stanley Tucci in „Der Teufel trägt Prada 2" von 20th Century Studios auf die modischen Straßen von New York City und in die eleganten Büros des Runway Magazine für die mit Spannung erwartete Fortsetzung des Phänomens von 2006 zurück, das eine ganze Generation geprägt hat. Regie führte David Frankel, das Drehbuch stammt von Aline Brosh McKenna, produziert wurde der Film von Wendy Finerman, und als ausführende Produzenten fungierten Michael Bederman, Karen Rosenfelt und Aline Brosh McKenna.

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