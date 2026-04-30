Hisense potencia la moda y la cultura con una campaña icónica para celebrar el estreno de El diablo viste a la moda 2 en cines el 1 de mayo

Las pantallas RGB MiniLED son las protagonistas en el estreno mundial de la película en Nueva York, donde se transmitirá en directo para los asistentes y la fanaticada en Times Square

Las pantallas de Hisense, con un diseño vanguardista, aparecen en las emblemáticas oficinas de Runway en la película

QINGDAO, China, 30 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, una marca líder en pantallas de televisión, redefine la unión entre innovación y estética mediante una colaboración histórica con la película El diablo viste a la moda 2, de 20th Century Studios, que se estrenará en cines el 1 de mayo. Esta campaña lleva la tecnología innovadora de pantallas RGB MiniLED de Hisense al núcleo del mundo de la moda y la cultura, lo que marca un nuevo paso en la ampliación de la función de las pantallas avanzadas.

Esta colaboración estratégica cobró vida en el estreno mundial de El diablo viste a la moda 2, donde los televisores Hisense RGB se integraron en un evento de alfombra roja de alto perfil internacional, caracterizado por la narración visual y el interés cultural a nivel mundial. Esta iniciativa en el estreno demuestra cómo la tecnología de pantallas de última generación se está convirtiendo en un elemento esencial en espacios donde la expresión visual, la moda y el diseño cinematográfico son primordiales.

En el núcleo de esta campaña, se encuentra la última evolución de la tecnología RGB MiniLED de Hisense, que no solo mejora la precisión del color, la nitidez del brillo y la profundidad del contraste, sino que también permite que las pantallas satisfagan las exigencias de espacios más sofisticados desde un punto de vista visual y con un diseño más cuidado.

A medida que las pantallas se convierten en parte de experiencias estéticas más amplias, Hisense posiciona sus televisores como algo más que dispositivos de entretenimiento, y los transforma en elementos de diseño vanguardistas dentro de la cultura contemporánea. Las pantallas de los televisores Hisense aparecen en la nueva película, dentro de las emblemáticas oficinas de Runway, lo que refuerza la presencia de la marca en uno de los espacios más reconocibles de la moda y el cine. La incursión en los ámbitos de la moda y la cultura refleja un cambio más amplio en la forma en que se percibe y se aplica la tecnología de pantallas.

Al mismo tiempo, Hisense continúa acelerando el lanzamiento de su última línea de productos, incluida la nueva serie UR9, diseñada para poner el rendimiento de imagen de gama alta al alcance de un público más amplio. Al extender la tecnología RGB MiniLED a los ámbitos de la moda y la cultura, Hisense redefine la función del televisor, ya que une la tecnología, el diseño y el estilo de vida moderno de formas nuevas e inesperadas.

Acerca de Hisense

Hisense se fundó en 1969 y es líder reconocida a nivel mundial en electrodomésticos y electrónica de consumo, opera en más de 160 países, se especializa en ofrecer productos multimedia de alta calidad, electrodomésticos y soluciones informáticas inteligentes. Según Omdia, Hisense ocupa el primer puesto a nivel mundial en el segmento de televisores de 100 pulgadas y más (2023 a 2025). Como creadora del RGB MiniLED, Hisense continúa liderando la innovación RGB MiniLED de próxima generación. Como patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM, Hisense está comprometida con las asociaciones deportivas mundiales como medio para conectar con públicos de todo el mundo.

Acerca de El diablo viste a la moda 2

Veinte años después de interpretar a los icónicos personajes de Miranda, Andy, Emily y Nigel, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci regresan a las elegantes calles de Nueva York y a las sofisticadas oficinas de la revista Runway en "El diablo viste a la moda 2", de 20th Century Studios, la esperada secuela del fenómeno de 2006 que marcó a toda una generación. La película está dirigida por David Frankel, escrita por Aline Brosh McKenna, producida por Wendy Finerman y cuenta con la producción ejecutiva de Michael Bederman, Karen Rosenfelt y Aline Brosh McKenna.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2966373/Hisense_DWP2.jpg

FUENTE Hisense