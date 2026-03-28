Hisense promove uma revolução ecológica silenciosa no entretenimento doméstico

QINGDAO, China, 28 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Hisense, um dos principais fabricantes mundiais de produtos eletrônicos e eletrodomésticos, está promovendo inovações em eficiência energética em todo o setor, à medida que a sustentabilidade ganha importância cada vez maior na tecnologia do dia a dia.

Todos os anos, durante a Hora do Planeta, milhões de famílias em todo o mundo apagam as luzes por sessenta minutos. Contudo, uma história de sustentabilidade não menos importante pode estar transcorrendo nas telas que permanecem ligadas. Uma vez que os aparelhos eletrônicos domésticos exercem um papel cada vez mais importante na vida cotidiana, aumentar a eficiência energética tornou-se um dos principais focos da inovação.

Para a Hisense, a tecnologia mais ecológica começa muito antes de uma TV chegar à sala de estar. Em 2025, a fábrica da Hisense Hitachi em Huangdao foi reconhecida pelo Fórum Econômico Mundial (WEF) como o primeiro Sustainability Lighthouse (Farol de Sustentabilidade) do mundo no setor de VRF, demonstrando como a produção assistida por IA permite uma fabricação mais eficiente e ambientalmente responsável. Com base nessa conquista, a fábrica da Hisense Visual Technology em Qingdao foi reconhecida pelo Fórum Econômico Mundial (WEF) como um Customer Centricity Lighthouse (Farol de Orientação para o Cliente), tornando-se a primeira e única fábrica com essa classificação no setor mundial de televisores.

Esses dois reconhecimentos mostram uma mudança geral na rede de produção da Hisense, que está cada vez mais voltada para a sustentabilidade e a excelência operacional — uma base que se estende naturalmente à sua linha de TVs de 2026. Os novos modelos da Hisense apresentam inovações voltadas para a economia de energia, tanto em hardware quanto em recursos inteligentes. A próxima série UR9, prevista para estrear mundialmente em abril, apresenta controles remotos movidos a energia solar em regiões como a Europa e a Austrália, enquanto o Sensor de Luz Adaptativo e os modos de economia de energia ajustam o brilho e o consumo de energia, ajudando os usuários a usar a eletricidade de forma mais eficiente.

A Hisense também está ampliando sua abordagem de sustentabilidade além do próprio produto. Sua embalagem Eco-care utiliza materiais de madeira e fibras certificados FSC®100% certificados, provenientes de florestas gerenciadas de forma responsável, reduzindo o impacto ambiental durante todo o processo de produção e entrega na Europa.

A Hisense também está promovendo avaliações ambientais no nível dos produtos, com o projetor a laser C3 passando por uma Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) e pela verificação da pegada de carbono do produto (PCF) pela SGS, contribuindo para uma avaliação transparente do impacto ambiental ao longo de todo o ciclo de vida do produto.

Muitas melhorias ambientais estão ocorrendo discretamente — por meio de avanços da engenharia que aumentam a eficiência, reduzem o desperdício e prolongam o ciclo de vida dos produtos, sem alterar o modo como as pessoas utilizam a tecnologia. Para a Hisense, isso traduz sua visão de "Inovar para uma vida mais brilhante", desenvolvendo tecnologia que melhora o entretenimento e, ao mesmo tempo, reduz progressivamente seu impacto ambiental.

Sobre a Hisense

Fundada em 1969, a Hisense é líder globalmente reconhecida em eletrodomésticos e eletrônicos de consumo, com operações em mais de 160 países, especializada no fornecimento de produtos multimídia de alta qualidade, eletrodomésticos e soluções inteligentes de TI. Segundo a Omdia, a Hisense ocupa a primeira posição global no segmento de TV de 100 polegadas ou mais (2023–2025). Pioneira no RGB MiniLED, a Hisense continua a liderar a inovação de última geração neste segmento. Como patrocinadora oficial da Copa do Mundo da FIFA 2026TM, a Hisense está comprometida com parcerias esportivas globais como forma de conectar com públicos ao redor do mundo.

FONTE Hisense