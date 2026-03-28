Hisense impulsa una silenciosa revolución ecológica en el entretenimiento en casa

QINGDAO, China, 28 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, una de las principales marcas a nivel mundial en electrónica de consumo y electrodomésticos, impulsa la innovación de bajo consumo energético en todo el sector a medida que la sostenibilidad se convierte cada vez más en una parte importante de la tecnología de uso cotidiano.

Cada año durante la Hora del Planeta, millones de viviendas en el mundo apagan sus luces durante sesenta minutos. Sin embargo, es posible que en las pantallas que permanecen encendidas se esté desarrollando una historia de sostenibilidad de igual importancia. A medida que los electrodomésticos desempeñan una función más importante en la vida cotidiana, el aumento de la eficiencia energética se convierte en un elemento clave en la innovación.

Para Hisense, una tecnología más ecológica comienza mucho antes de que un televisor llegue a los hogares. En 2025, la fábrica Hisense Hitachi en Huangdao fue reconocida por el Foro Económico Mundial como el primer "faro de sostenibilidad" del mundo en el sector del flujo de refrigerante variable (VRF, por sus siglas en inglés), al mostrar cómo la producción impulsada por IA permite un proceso de fabricación más eficiente y respetuoso con el medio ambiente. Sobre esta base, la fábrica Hisense Visual Technology en Qingdao fue reconocida como fábrica centrada en el cliente por el Foro Económico Mundial, con lo cual se convirtió en la primera y única "fábrica faro" en el sector de la televisión a nivel mundial.

Este doble reconocimiento refleja la transformación más amplia en la red de fabricación de Hisense hacia la excelencia en la sostenibilidad y en las operaciones, un pilar que se integra de manera natural a su línea de televisores de 2026. Los últimos modelos de Hisense muestran la innovación en cuanto a eficiencia energética en el hardware y las características inteligentes. La próxima serie UR9, prevista para salir al mercado internacional en abril, introduce controles remotos alimentados por energía solar en regiones de Europa y Australia, así como sensores de luz adaptativa y modos de ahorro de energía para ajustar el brillo y el consumo eléctrico, y así ayudar a los usuarios a gestionar la electricidad de manera más eficiente.

Hisense también lleva su enfoque de sostenibilidad más allá del producto. Su embalaje sostenible utiliza materiales de fibra y madera que cuentan con la certificación 100 % FSC®, al provenir de bosques gestionados de manera responsable, para reducir el impacto ambiental en todo el proceso de producción y distribución en Europa.

Hisense también promueve la evaluación ambiental a nivel de producto y, para ello, somete su proyector láser C3 al análisis del ciclo de vida (LCA, por sus siglas en inglés) y a la verificación de la huella de carbono del producto (PCF, por sus siglas en inglés) de SGS, para apoyar la transparencia en la evaluación del impacto ambiental en todo el ciclo de vida del producto.

Existen muchas mejoras en función del medio ambiente que se están produciendo de manera silenciosa, a través de avances en la ingeniería que aumentan la eficiencia, reducen los desperdicios y extienden los ciclos de vida de los productos sin cambiar la manera en que las personas experimentan la tecnología. Para Hisense, esto refleja su visión de "Innovar una vida mejor", al desarrollar una tecnología que mejore el entretenimiento y reduzca constantemente su impacto ambiental.

Acerca de Hisense

Hisense, fundada en 1969, es un líder mundialmente reconocido en electrodomésticos y electrónica de consumo, opera en más de 160 países y se especializa en ofrecer productos multimedia de alta calidad, electrodomésticos y soluciones informáticas inteligentes. Según Omdia, Hisense ocupa el primer puesto a nivel mundial en el segmento de televisores de 100 pulgadas y más (2023 a 2025). Como creadora del RGB MiniLED, Hisense continúa liderando la innovación RGB MiniLED de próxima generación. Como patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM, Hisense está comprometida con las asociaciones deportivas mundiales como medio para conectar con públicos de todo el mundo.

FUENTE Hisense