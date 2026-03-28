하이센스, 홈 엔터테인먼트 분야에서 조용한 친환경 혁신 추진

칭다오, 중국 2026년 3월 28일 /PRNewswire/ -- 글로벌 가전 및 소비자 전자 제품을 선도하는 브랜드 하이센스(Hisense)가 지속가능성이 일상 기술에서 점점 더 중요한 요소로 자리 잡는 상황에서 업계 전반에서 에너지 효율 혁신을 가속화하고 있다.

매년 어스 아워(Earth Hour) 시간에 전 세계 수백만 가구가 60분 동안 전등을 끈다. 그러나 계속 켜져 있는 화면에서도 또 다른 중요한 지속가능성 스토리가 이어지고 있다. 가정용 전자기기가 일상에서 차지하는 비중이 커짐에 따라 에너지 효율 개선이 혁신의 핵심 과제로 부상하고 있다.

하이센스에게 친환경 기술은 TV가 거실에 도달하기 훨씬 이전 단계부터 시작된다. 2025년 하이센스 히타치(Hisense Hitachi) 황다오 공장은 세계경제포럼(World Economic Forum, WEF)에게 VRF 부문 세계 최초 지속가능성 등대(Sustainability Lighthouse)로 선정되며 AI 기반 생산으로 더 효율적이고 환경친화적인 제조가 가능함을 입증했다. 이 성과를 바탕으로 하이센스 비주얼 테크놀로지(Hisense Visual Technology) 칭다오 공장은 WEF에게 고객 중심성 등대(Customer Centricity Lighthouse)로 추가 인정받아, 글로벌 TV 산업에서 유일한 등대 공장으로 자리매김했다.

이 두 성과는 하이센스의 제조 네트워크가 지속가능성과 운영 효율성 중심으로 전환되고 있음을 보여주는 것으로 이는 자연스럽게 2026년 TV 라인업으로 이어지고 있다. 하이센스의 최신 모델은 하드웨어와 스마트 기능 전반에 걸쳐 에너지 인식 기반 혁신을 구현했다. 오는 4월 글로벌 출시 예정인 UR9 시리즈는 유럽과 호주 등을 포함한 지역에서 태양광 충전 리모컨을 도입할 예정으로 적응형 라이트 센서(Adaptive Light Sensor)와 절전 모드를 통해 밝기와 전력 사용을 자동으로 조정해 사용자가 더욱 효율적으로 전력을 관리하도록 돕는다.

하이센스는 제품 자체를 넘어 지속가능성 접근을 확장하고 있다. 유럽 지역에서는 FSC®100% 인증을 받은 목재 및 섬유 소재를 사용한 에코케어(Eco-care) 패키징을 도입해 책임 있게 관리된 산림 자원을 활용함으로써 생산 및 배송 전 과정에서 환경 영향을 줄이고 있다.

하이센스는 또 제품 수준의 환경 평가도 강화하고 있다. Laser Projector C3는 SGS의 검증을 거쳐 전과정 평가(Life Cycle Assessment, LCA)와 제품 탄소발자국(Product Carbon Footprint, PCF) 인증을 진행하며, 제품 생애주기 전반의 환경 영향을 투명하게 평가할 수 있도록 지원하고 있다.

많은 환경 개선은 눈에 띄지 않게 일어나고 있다. 효율성을 높이고 폐기물을 줄이며 제품 수명을 연장하는 공학적 발전을 통해 사용자의 기술 경험은 바꾸지 않으면서도 지속가능성은 높이고 있다. 이는 '더 밝은 삶을 위한 혁신(Innovating a Brighter Life)'이라는 하이센스의 비전을 반영하며, 엔터테인먼트 경험을 향상시키는 동시에 환경 영향을 지속적으로 낮추는 기술 개발을 의미한다.

하이센스 소개

하이센스는 1969년에 설립돼 160여 국가에서 사업을 운영하는 글로벌 가전 및 소비자 전자 제품 분야의 선도 기업으로, 고품질 멀티미디어 제품, 가전제품 및 지능형 IT 솔루션을 제공하는 데 주력하고 있다. 시장조사업체 옴디아(Omdia)에 따르면 하이센스는 100인치 이상 TV 부문에서 2023년부터 2025년까지 글로벌 1위를 기록했다. RGB MiniLED 기술의 선도 기업으로서 차세대 RGB MiniLED 혁신을 지속적으로 이끌고 있으며, FIFA 월드컵 2026™ 공식 후원사로서 글로벌 스포츠 파트너십을 통해 전 세계 소비자와의 접점을 확대하고 있다.

SOURCE Hisense