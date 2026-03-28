Hisense stoi na czele cichej ekologicznej rewolucji w rozrywce domowej

QINGDAO (Chiny), 28 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Hisense, czołowa marka globalnej branży elektroniki użytkowej i sprzętu AGD, rozwija innowacje w zakresie efektywności energetycznej w całej branży w czasach, gdy zrównoważony rozwój staje się coraz ważniejszym elementem codziennych technologii.

Każdego roku podczas Godziny dla Ziemi miliony gospodarstw domowych na całym świecie wyłączają światło na sześćdziesiąt minut. Jednak równie istotna historia związana ze zrównoważonym rozwojem może rozgrywać się na ekranach, które pozostają włączone. Wraz z rosnącą rolą elektroniki domowej w codziennym życiu poprawa efektywności energetycznej stała się jednym z kluczowych obszarów innowacji.

Hisense dba o ekologię swoich technologii na długo przed tym, zanim telewizor trafi do salonu. W 2025 roku fabryka Huangdao należąca do Hisense Hitachi została uznana przez Światowe Forum Ekonomiczne (WEF) za pierwszą na świecie „Latarnię Przemysłu" w kategorii w sektorze VRF, co pokazuje, w jaki sposób produkcja oparta na AI umożliwia bardziej efektywne i odpowiedzialne środowiskowo wytwarzanie. Bazując na tym osiągnięciu, zakład Hisense Visual Technology Qingdao Factory został wyróżniony przez WEF w kategorii priorytetowego traktowania klientów, stając się pierwszą i jedyną fabryką latarnią w światowym przemyśle telewizyjnym.

Te dwa wyróżnienia są oznaką szerszej transformacji sieci produkcyjnej Hisense w kierunku zrównoważonego rozwoju i doskonałości operacyjnej - fundament, który naturalnie znajduje odzwierciedlenie w ofercie telewizorów na 2026 rok. Najnowsze modele firmy prezentują innowacje ukierunkowane na efektywność energetyczną zarówno w zakresie sprzętu, jak i funkcji inteligentnych. Nadchodząca seria UR9, której globalna premiera zaplanowana jest na kwiecień, wprowadza piloty zasilane energią słoneczną w regionach takich jak Europa i Australia, natomiast adaptacyjny czujnik światła oraz tryby oszczędzania energii dostosowują jasność i zużycie energii, pomagając użytkownikom efektywniej zarządzać zużyciem prądu.

Podejście Hisense do zrównoważonego rozwoju wykracza poza sam produkt. Opakowania Eco-care wykorzystują materiały drzewne i włókniste z certyfikatem FSC® 100% pochodzące z odpowiedzialnie zarządzanych lasów, co ogranicza wpływ na środowisko w całym procesie produkcji i dystrybucji w Europie.

Firma rozwija także ocenę środowiskową na poziomie produktu - projektor laserowy C3 przeszedł ocenę cyklu życia (LCA) oraz weryfikację śladu węglowego produktu (PCF) przeprowadzoną przez SGS, co sprzyja przejrzystej ocenie wpływu na środowisko w całym cyklu życia produktu.

Wiele usprawnień środowiskowych zachodzi w sposób niezauważalny - poprzez postęp inżynieryjny, który zwiększa efektywność, ogranicza odpady oraz wydłuża cykl życia produktów bez zmiany sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z technologii. Według Hisense stanowi to odzwierciedlenie wizji „Innowacje dla lepszego życia" polegającej na rozwijaniu technologii, które podnoszą jakość rozrywki, jednocześnie systematycznie ograniczając wpływ na środowisko.

Założona w 1969 roku firma Hisense jest uznanym na całym świecie liderem w dziedzinie sprzętu AGD i elektroniki użytkowej, prowadzącym działalność w ponad 160 krajach i specjalizującym się w dostarczaniu wysokiej jakości produktów multimedialnych, sprzętu AGD oraz inteligentnych rozwiązań informatycznych. Według Omdia Hisense zajmuje pierwsze miejsce na świecie w segmencie telewizorów o przekątnej ekranu 100 cali i większej (2023-2025). Hisense, będący twórcą technologii RGB MiniLED, nadal jest liderem w dziedzinie innowacji nowej generacji RGB MiniLED. Jako oficjalny sponsor Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA 2026™ firma angażuje się w globalne partnerstwa sportowe, aby nawiązać kontakt z odbiorcami na całym świecie.