Hisense prináša do domácej zábavy tichú zelenú revolúciu
Mar 28, 2026, 05:00 ET
QINGDAO, Čína, 28. marec 2026 /PRNewswire/ – Hisense, popredná globálna značka v oblasti spotrebnej elektroniky a domácich spotrebičov, presadzuje energeticky úsporné inovácie v celom odvetví, keďže udržateľnosť sa stáva čoraz dôležitejšou súčasťou každodenných technológií.
Každý rok počas Hodiny Zeme milióny domácností po celom svete zhasnú na šesťdesiat minút svetlá. Rovnako dôležitý príbeh o udržateľnosti sa však môže odohrávať aj na obrazovkách, ktoré zostávajú zapnuté. Keďže domáca elektronika zohráva v každodennom živote stále väčšiu úlohu, zlepšenie energetickej účinnosti sa stalo kľúčovým zameraním inovácií.
Pre Hisense začínajú ekologickejšie technológie dávno predtým, ako sa televízor dostane do obývačky. V roku 2025 uznalo Svetové ekonomické fórum (WEF) továreň Huangdao spoločnosti Hisense Hitachi ako prvý maják udržateľnosti na svete v sektore VRF. Preukazuje to, ako výroba riadená AI umožňuje efektívnejšiu a environmentálne zodpovednejšiu výrobu. Na základe tohto úspechu získala továreň Hisense Visual Technology Qingdao ocenenie organizácie WEF ako maják zameraný na zákazníka a stala sa prvou a jedinou „Lighthouse factory" v globálnom odvetví televízorov.
Toto dvojnásobné uznanie odráža širší posun vo výrobnej sieti spoločnosti Hisense smerom k udržateľnosti a prevádzkovej excelentnosti – základ, ktorý sa prirodzene rozširuje aj do jej ponuky televízorov na rok 2026. Najnovšie modely Hisense predstavujú energeticky úsporné inovácie v oblasti hardvéru a inteligentných funkcií. Pripravovaná séria UR9, ktorej uvedenie na globálny trh je naplánované na apríl, prináša diaľkové ovládače napájané solárnou energiou v regiónoch vrátane Európy a Austrálie, zatiaľ čo adaptívny svetelný senzor a režimy úspory energie upravujú jas a spotrebu energie, čím pomáhajú používateľom využívať elektrinu efektívnejšie.
Hisense rozširuje svoj prístup k udržateľnosti aj nad rámec samotného produktu. Jeho ekologické obaly používajú 100 % certifikované drevo a vláknité materiály FSC®, ktoré pochádzajú zo zodpovedného lesníctva, čím sa znižuje dopad na životné prostredie počas celého výrobného a dodávateľského procesu v Európe.
Spoločnosť Hisense tiež zdokonaľuje environmentálne hodnotenie na úrovni produktov. Laserový projektor C3 prechádza hodnotením životného cyklu (LCA) a overovaním uhlíkovej stopy produktu (PCF) spoločnosťou SGS, čo podporuje transparentné hodnotenie dopadu na životné prostredie počas celého životného cyklu produktu.
Mnohé environmentálne vylepšenia sa dejú nenápadne – prostredníctvom inžinierskych pokrokov, ktoré zvyšujú efektivitu, znižujú odpad a predlžujú životné cykly produktov bez toho, aby menili spôsob, akým ľudia vnímajú technológie. Pre Hisense to odráža víziu „inovácie pre jasnejší život", teda vývoj technológií, ktoré zlepšujú zábavu a zároveň neustále znižujú dopad na životné prostredie.
O spoločnosti Hisense
Spoločnosť Hisense, založená v roku 1969, je celosvetovo uznávaným lídrom v oblasti domácich spotrebičov a spotrebnej elektroniky, ktorý pôsobí vo viac ako 160 krajinách a špecializuje sa na poskytovanie vysokokvalitných multimediálnych produktov, domácich spotrebičov a inteligentných IT riešení. Podľa skupiny Omdia je Hisense celosvetovo jednotkou v segmente televízorov s uhlopriečkou 100 palcov a viac (v období rokov 2023 – 2025). Spoločnosť Hisense ako pôvodca technológie RGB MiniLED stojí naďalej na čele inovácií RGB MiniLED novej generácie. Ako oficiálny sponzor Majstrovstiev sveta vo futbale FIFA 2026TM sa spoločnosť Hisense zaviazala ku globálnym športovým partnerstvám ako spôsobu spojenia s publikom na celom svete.
