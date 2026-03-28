Hisense treibt eine stille grüne Revolution im Bereich Home Entertainment voran

QINGDAO, China, 28. März 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, eine führende Marke im Bereich der weltweiten Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, treibt energieeffiziente Innovationen in der gesamten Branche voran, da Nachhaltigkeit zu einem immer wichtigeren Bestandteil der Alltagstechnologie wird.

Jedes Jahr während der „Earth Hour" schalten Millionen von Haushalten weltweit für 60 Minuten das Licht aus. Doch auf den Bildschirmen, die eingeschaltet bleiben, spielt sich möglicherweise eine ebenso wichtige Geschichte der Nachhaltigkeit ab. Da Unterhaltungselektronik eine immer größere Rolle im täglichen Leben spielt, ist die Verbesserung der Energieeffizienz zu einem zentralen Schwerpunkt der Innovation geworden.

Für Hisense beginnt umweltfreundliche Technologie schon lange bevor ein Fernseher das Wohnzimmer erreicht. 2025 wurde das Hisense Hitachi-Werk in Huangdao vom Weltwirtschaftsforum (WEF) als weltweit erstes „Sustainability Lighthouse" im VRF-Sektor ausgezeichnet, was verdeutlicht, wie KI-gesteuerte Produktion eine effizientere und umweltbewusstere Fertigung ermöglicht. Aufbauend auf dieser Leistung wurde das Hisense Visual Technology-Werk in Qingdao vom WEF als „Customer Centricity Lighthouse" ausgezeichnet und ist damit das erste und einzige Lighthouse-Werk in der globalen Fernsehbranche.

Diese doppelte Anerkennung spiegelt einen umfassenden Wandel im Fertigungsnetzwerk von Hisense hin zu Nachhaltigkeit und operativer Exzellenz wider – eine Grundlage, die sich nahtlos in die TV-Produktpalette für 2026 fortsetzt. Die neuesten Modelle von Hisense zeigen energiebewusste Innovationen bei Hardware und Smart-Funktionen. Die kommende UR9-Serie, deren weltweite Markteinführung für April geplant ist, führt in Regionen wie Europa und Australien solarbetriebene Fernbedienungen ein, während der adaptive Lichtsensor und Energiesparmodi Helligkeit und Stromverbrauch anpassen und den Nutzern helfen, ihren Stromverbrauch effizienter zu steuern.

Hisense dehnt seinen Nachhaltigkeitsansatz zudem über das Produkt selbst hinaus aus. Die „Eco-care"-Verpackungen bestehen aus FSC®100%-zertifiziertem Holz und Fasermaterialien, die aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern stammen, wodurch die Umweltbelastung während des gesamten Produktions- und Lieferprozesses in Europa reduziert wird.

Hisense treibt zudem die Umweltbewertung auf Produktebene voran: Der Laserprojektor C3 durchläuft derzeit eine Lebenszyklusanalyse (LCA) und eine Überprüfung des Produkt-CO₂-Fußabdrucks (PCF) durch SGS, was eine transparente Bewertung der Umweltauswirkungen über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg ermöglicht.

Viele Umweltverbesserungen finden still und leise statt – durch technische Fortschritte, die die Effizienz steigern, Abfall reduzieren und Produktlebenszyklen verlängern, ohne die Art und Weise zu verändern, wie Menschen Technologie erleben. Für Hisense spiegelt dies seine Vision „Innovating a Brighter Life" wider: die Entwicklung von Technologien, die das Unterhaltungserlebnis verbessern und gleichzeitig die Umweltbelastung stetig senken.

Informationen zu Hisense

Das 1969 gegründete Unternehmen Hisense ist ein weltweit anerkannter Marktführer im Bereich Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik mit Niederlassungen in über 160 Ländern. Hisense ist auf die Bereitstellung von hochwertigen Multimedia-Produkten, Haushaltsgeräten sowie intelligenten IT-Lösungen spezialisiert. Laut Omdia ist Hisense weltweit die Nummer 1 im Segment der TV-Geräte mit einer Größe von 100 Zoll und mehr (2023-2025). Als Ursprung der RGB-MiniLED ist Hisense weiterhin führend bei der nächsten Generation von RGB-MiniLED-Innovationen. Als offizieller Sponsor der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026TM engagiert sich Hisense für globale Sportpartnerschaften, um das weltweite Publikum anzusprechen.