Hisense、ホームエンターテインメントにおける静かなグリーン革命を推進

青島（中国）、2026年3月28日 /PRNewswire/ -- 世界的なコンシューマーエレクトロニクスおよび家電ブランドであるHisenseは、サステナビリティが日常技術においてますます重要となる中、業界全体でエネルギー効率に優れたイノベーションを推進しています。

毎年アースアワーの期間中、世界中の数百万の家庭が60分間照明を消します。しかし同時に、点灯し続けるスクリーン上でも同様に重要なサステナビリティの物語が展開されている可能性があります。家庭用電子機器が日常生活においてますます重要な役割を果たす中、エネルギー効率の向上はイノベーションの重要な焦点となっています。

Hisenseにとって、より環境に配慮した技術はテレビがリビングルームに届くずっと前から始まっています。2025年、ハイセンス日立の黄島工場は世界経済フォーラム（WEF）により、VRF分野における世界初の「サステナビリティ・ライトハウス」として認定され、AI主導の生産がより効率的で環境に配慮した製造を実現することを示しました。この成果を基に、ハイセンス・ビジュアルテクノロジー青島工場は、世界経済フォーラム（WEF）より「カスタマー・セントリシティ・ライトハウス」として認定され、世界のテレビ業界における唯一のライトハウス工場となりました。

これら二つの認定は、Hisenseの製造ネットワークがサステナビリティとオペレーショナル・エクセレンスへと移行していることを示しており、その基盤は2026年のテレビ製品ラインにも自然に反映されています。Hisenseの最新モデルは、ハードウェアおよびスマート機能全体にわたり、エネルギー配慮型のイノベーションを体現しています。4月にグローバル発売予定のUR9シリーズでは、欧州やオーストラリアなどの地域でソーラー充電式リモコンを導入するとともに、アダプティブライトセンサーや省エネモードにより明るさや消費電力を自動調整し、ユーザーの効率的な電力管理を支援します。

Hisenseはまた、製品そのものを超えてサステナビリティへの取り組みを拡大しています。同社のエコケア包装は、責任ある森林管理のもとで調達されたFSC®認証100％の木材および繊維素材を使用しており、欧州における生産および配送プロセス全体で環境負荷の低減に貢献しています。

さらにHisenseは製品レベルでの環境評価も推進しており、Laser Projector C3はライフサイクルアセスメント（LCA）および製品カーボンフットプリント（PCF）のSGSによる認証を受け、製品ライフサイクル全体にわたる環境影響の透明な評価を支えています。

多くの環境改善は静かに進行しています——効率を高め、廃棄物を削減し、製品ライフサイクルを延ばすエンジニアリングの進歩を通じて、人々の技術体験を変えることなく実現されています。Hisenseにとって、これは「より明るい生活を革新する（Innovating a Brighter Life）」というビジョンを体現するものであり、エンターテインメント体験を向上させながら、環境負荷を着実に低減する技術の開発を意味します。

Hisenseについて

1969年に設立されたHisenseは、160カ国以上で事業を展開する家電およびコンシューマーエレクトロニクス分野の世界的リーダーであり、高品質なマルチメディア製品、家電製品、インテリジェントITソリューションの提供に強みを持っています。Omdiaによると、Hisenseは100インチ以上のテレビ市場において世界第1位（2023～2025年）にランクされています。RGB MiniLEDの先駆者として、Hisenseは次世代RGB MiniLED技術の革新を引き続きリードしています。FIFAワールドカップ2026TMの公式スポンサーとして、Hisenseは世界中のオーディエンスとつながる手段として、グローバルなスポーツパートナーシップに注力しています。

SOURCE Hisense