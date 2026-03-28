Hisense продвигает тихую зеленую революцию в домашних развлечениях

ЦИНДАО, Китай, 28 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Hisense, ведущий мировой бренд потребительской электроники и бытовой техники, продвигает энергоэффективные инновации по всей отрасли, поскольку устойчивое развитие становится все более важной частью повседневных технологий.

Каждый год во время Часа Земли миллионы домохозяйств по всему миру выключают свет на шестьдесят минут. Тем не менее, такая же важная история устойчивого развития может разворачиваться на экранах, которые остаются включенными. Поскольку домашняя электроника играет большую роль в повседневной жизни, повышение энергоэффективности стало ключевым направлением инноваций.

Для Hisense более экологичные технологии начинаются задолго до того, как телевизор достигает гостиной. В 2025 году завод Hisense Hitachi в Хуандао получил от Всемирного экономического форума (ВЭФ) первый в мире статус Sustainability Lighthouse в секторе VRF, демонстрирующий, как производство на основе ИИ обеспечивает более эффективное и экологически ответственное производство. Опираясь на это достижение, завод Hisense Visual Technology в Циндао получил от ВЭФ статус Customer Centricity Lighthouse, став первым и единственным заводом со статусом Lighthouse в мировой телевизионной индустрии.

Эти двойные признания отражают более широкий сдвиг в производственной сети Hisense в сторону устойчивости и операционного совершенства — основы, которая естественным образом распространяется на линейку телевизоров 2026 года. Последние модели Hisense демонстрируют энергосберегающие инновации в аппаратном обеспечении и интеллектуальных функциях. Предстоящая серия UR9, глобальный запуск которой запланирован на апрель, представляет пульты дистанционного управления на солнечных батареях в регионах, включая Европу и Австралию, в то время как адаптивный датчик света и энергосберегающие режимы регулируют яркость и энергопотребление, помогая пользователям более эффективно управлять электроэнергией.

Hisense также расширяет свой подход к устойчивому развитию за пределы самого продукта. В упаковке Eco-care используются 100% сертифицированные FSC® древесные и волокнистые материалы, полученные из ответственно управляемых лесов, что снижает воздействие на окружающую среду на протяжении всего процесса производства и доставки в Европу.

Hisense также продвигает экологическую оценку на уровне продукта, при этом лазерный проектор C3 проходит оценку жизненного цикла (LCA) и проверку углеродного следа продукта (PCF) SGS, поддерживая прозрачную оценку воздействия на окружающую среду на протяжении всего жизненного цикла продукта.

Многие улучшения окружающей среды происходят незаметно — благодаря инженерным достижениям, которые повышают эффективность, сокращают отходы и продлевают жизненный цикл продукта, не меняя того, как люди воспринимают технологии. Для Hisense это отражает видение «Инновации для более яркой жизни», развитие технологий, которые улучшают развлечения, неуклонно снижая их воздействие на окружающую среду.

О компании Hisense

Компания Hisense, основанная в 1969 году, является признанным мировым лидером в области бытовой техники и потребительской электроники, работая в более чем 160 странах мира, и специализируется на выпуске высококачественных мультимедийных изделий, бытовой техники и интеллектуальных ИТ-решений. По данным Omdia, Hisense занимает 1-е место в мире в сегменте телевизоров с диагональю от 100 дюймов (с 2023 по 2025 год). Как родоначальник RGB MiniLED, компания Hisense остается лидером инноваций следующего поколения технологии RGB MiniLED. Являясь официальным спонсором футбольного чемпионата FIFA World Cup 2026TM, компания Hisense стремится к глобальному спортивному партнерству как способу общения с аудиторией во всем мире.