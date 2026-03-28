Společnost Hisense prosazuje tichou zelenou revoluci v oblasti domácí zábavy
News provided byHisense
Mar 28, 2026, 05:00 ET
ČCHING-TAO, Čína, 28. března 2026 /PRNewswire/ -- Společnost Hisense, přední značka v oblasti globální spotřební elektroniky a domácích spotřebičů, prosazuje energeticky úsporné inovace v celém odvětví, jelikož udržitelnost se stává stále důležitější součástí každodenní technologie.
Každý rok během Hodiny Země miliony domácností na celém světě na šedesát minut zhasnou světla. Stejně důležitý příběh o udržitelnosti se však možná odehrává na obrazovkách, které zůstávají zapnuté. Vzhledem k tomu, že domácí elektronika hraje v každodenním životě stále větší roli, stalo se zlepšování energetické účinnosti klíčovým zaměřením inovací.
Pro společnost Hisense začíná ekologičtější technologie dlouho předtím, než se televizor dostane do obývacího pokoje. V roce 2025 byla továrna Hisense Hitachi v Chuang-tao uznána Světovým ekonomickým fórem (WEF) jako první „maják udržitelnosti" na světě v odvětví VRF (chladiva s proměnným průtokem), což dokazuje, jak výroba řízená umělou inteligencí umožňuje efektivnější a ekologicky odpovědnější výrobu. Na základě tohoto úspěchu byla továrna Hisense Visual Technology v Čching-tao uznána ze strany WEF jako „maják zaměření na zákazníka" a stala se tak první a jedinou továrnou s tímto oceněním v globálním televizním průmyslu.
Toto dvojí ocenění odráží širší posun ve výrobní síti společnosti Hisense směrem k udržitelnosti a provozní dokonalosti. To je základ, který se přirozeně promítá i do její nabídky televizorů na rok 2026. Nejnovější modely společnosti Hisense představují energeticky úsporné inovace v oblasti hardwaru i inteligentních funkcí. Nadcházející řada UR9, jejíž celosvětové uvedení na trh je naplánováno na duben, přináší dálkové ovladače napájené solární energií v regionech včetně Evropy a Austrálie, zatímco adaptivní světelný senzor a úsporné režimy upravují jas a spotřebu energie, což uživatelům pomáhá efektivněji hospodařit s elektřinou.
Společnost Hisense také rozšiřuje svůj přístup k udržitelnosti nad rámec samotného produktu. Její ekologické obaly využívají dřevo a vláknité materiály s certifikací FSC®100 %, které pocházejí z odpovědně spravovaných lesů, čímž se snižuje dopad na životní prostředí v průběhu celého procesu výroby a dodávky v Evropě.
Společnost Hisense rovněž posouvá vpřed environmentální hodnocení na úrovni jednotlivých produktů; laserový projektor C3 v současné době prochází posouzením životního cyklu (LCA) a ověřením uhlíkové stopy produktu (PCF) ze strany společnosti SGS, což podporuje transparentní hodnocení dopadu na životní prostředí v průběhu celého životního cyklu produktu.
Mnohá vylepšení na poli životního prostředí probíhají tiše – prostřednictvím technického pokroku, který zvyšuje účinnost, snižuje množství odpadu a prodlužuje životní cyklus produktů, aniž mění způsob, jakým lidé vnímají technologii. Pro společnost Hisense to odráží její vizi „Inovace pro lepší život", tedy vývoj technologií, které zlepšují zábavu a zároveň postupně snižují dopad na životní prostředí.
O společnosti Hisense
Společnost Hisense, založená v roce 1969, je celosvětově uznávaným vedoucím podnikem v oblasti domácích spotřebičů a spotřební elektroniky, která působí ve více než 160 zemích a specializuje se na dodávky vysoce kvalitních multimediálních produktů, domácích spotřebičů a inteligentních IT řešení. Podle společnosti Omdia zaujímá Hisense první místo na světě v segmentu televizorů s úhlopříčkou 100 palců a více (2023–2025). Jako tvůrce technologie RGB MiniLED pokračuje Hisense v čele inovací v oblasti RGB MiniLED nové generace. Jako oficiální sponzor Mistrovství světa ve fotbale 2026TM se Hisense věnuje globálním sportovním partnerstvím jako způsobu, jak oslovit diváky na celém světě.
