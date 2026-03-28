海信推進家庭娛樂領域靜默的綠色革命

中國青島2026年3月28日 /美通社/ -- 隨着可持續性在日常科技中扮演日益重要的角色，全球消費電子與家用電器領導品牌海信，正持續推進行業能效創新。

每年「地球一小時」活動期間，全球數百萬家庭都會熄燈六十分鐘。然而，一場同樣重要的可持續變革，或許正發生在那些依然亮着的屏幕上。隨着家用電子產品在日常生活中的作用日益重要，提升能效已成為創新的核心焦點。

對海信而言，綠色科技的旅程遠早於電視進入客廳之前。2025年，海信日立黃島工廠榮獲世界經濟論壇（WEF）認證，成為全球VRF領域首個「可持續燈塔工廠」，展現了人工智能驅動的生產如何實現更高效、更環保的製造方式。在此基礎上，海信視像青島工廠隨後被世界經濟論壇評為「客戶至上燈塔工廠」，成為全球電視行業首座且唯一一座燈塔工廠。

這兩項殊榮標誌着海信製造網絡向可持續發展與卓越運營的深度轉型，這一根基自然延伸至其2026年電視產品陣容。海信的最新機型展示了在硬件和智能功能方面的節能創新。即將於4月全球上市的UR9系列，在歐洲和澳大利亞等地區配備了太陽能遙控器，同時通過自適應光傳感器和節能模式調節亮度和功耗，幫助用戶更高效地管理用電。

海信還將可持續發展理念延伸至產品之外。其Eco-care環保包裝採用FSC®100%認證的木材與纖維材料，這些材料均源自負責任管理的森林，從而降低在歐洲生產與交付過程中的環境影響。

海信還在推進產品級環境評估。激光投影儀C3正在接受SGS進行的生命周期評估及產品碳足跡核查，旨在支持對產品全生命周期環境影響的透明評估。

許多環境改善正悄然發生——通過工程技術的進步來提升效率、減少浪費、延長產品生命周期，同時不影響人們對技術的使用體驗。對海信而言，這體現了其「創新點亮美好生活」的願景，即發展科技以提升娛樂體驗，同時持續降低對環境的影響。

關於海信

海信成立於1969年，是全球知名家電與消費電子領軍企業，業務覆蓋全球160多個國家和地區，專註於提供高品質的多媒體產品、家電產品及智能信息技術解決方案。Omdia數據顯示，海信連續三年（2023-2025年）在100英寸及以上電視市場位居全球第一；作為RGB MiniLED的開創者，海信持續引領下一代RGB MiniLED技術創新。作為2026年FIFA世界盃™官方贊助商，海信致力於通過全球體育合作持續與世界各地消費者建立深度連接。

SOURCE Hisense