"هايسنس" تطور ثورة خضراء هادئة في الترفيه المنزلي

تشينغداو، الصين، 28 مارس 2026 /PRNewswire/ -- تعمل شركة "هايسنس"، العلامة التجارية الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية العالمية والأجهزة المنزلية، على تطوير الابتكار الموفر للطاقة على مستوى الصناعة في الوقت الذي تصبح فيه الاستدامة جزءًا متزايد الأهمية من التكنولوجيا اليومية.

في كل عام أثناء "ساعة الأرض"، تقوم الملايين من الأسر في جميع أنحاء العالم بإطفاء أضواءها لمدة ستين دقيقة. ومع ذلك ، قد تتكشف قصة الاستدامة التي لها ذات القدر من الأهمية على الشاشات التي تبقى مفتوحة. نظرًا لأن الأجهزة الإلكترونية المنزلية تلعب دورًا أكبر في الحياة اليومية ، أصبح تحسين كفاءة الطاقة محورًا رئيسيًا للابتكار.

بالنسبة لـ "هايسنس" ، تبدأ رحلة تطوير التكنولوجيا الأكثر خضرةً قبل فترة طويلة من وصول التلفزيون إلى غرفة المعيشة. في عام 2025 ، اعترف "المنتدى الاقتصادي العالمي" بمصنع منطقة "هوانغداو" التابع لشركة "هايسنس هيتاتشي" (Hisense Hitachi) كأول منارة استدامة في العالم في قطاع "التبريد متغير التدفق" (VRF)، ما يُظهر كيفية تمكين الإنتاج القائم على الذكاء الاصطناعي لتصنيع أكثر كفاءة ومسؤولية بيئية. بناءً على هذا الإنجاز ، تم الاعتراف بمصنع شركة "هايسنس فيجوال تكنولوجي" (Hisense Visual Technology) بمدينة "تشينغداو" من قبل "المنتدى الاقتصادي العالمي" باعتباره "منارة مركزية للعملاء"، ليصبح أول مصنع "منارة" في صناعة التلفزيون العالمية.

تعكس هذه الاعترافات المزدوجة تحولاً أوسع نطاقًا في شبكة تصنيع "هايسنس" نحو الاستدامة والتميّز التشغيلي؛ وهو أساس يمتد بشكل طبيعي إلى تشكيلة أجهزة التلفزيون لعام 2026 الخاصة بها. تعرض أحدث طرازات "هايسنس" الابتكارات المراعية للطاقة على مستوى الأجهزة والميزات الذكية. تقدم سلسلة UR9 القادمة ، التي من المقرر إطلاقها عالميًا في أبريل ، أجهزة تحكم عن بُعد تعمل بالطاقة الشمسية في مناطق تشمل أوروبا وأستراليا ، بينما يعمل "مستشعر الضوء التكيّفي" وأنماط توفير الطاقة على ضبط السطوع واستخدام الطاقة ، مما يساعد المستخدمين على إدارة الكهرباء بشكل أكثر كفاءة.

تقوم "هايسنس" أيضًا بتوسيع نهج الاستدامة الخاص بها إلى ما هو أبعد من نطاق المنتج نفسه؛ حيث يستخدم نظام التغليف الصديق للبيئية الخاص بها مواد خشبية وألياف حاصلة على اعتماد "مجلس رعاية الغابات" (FSC®) بنسبة 100٪، مصدرها غابات مُدارة بمسؤولية ، مما يقلل من التأثير البيئي على امتداد عملية الإنتاج والتسليم في أوروبا.

كما تقوم شركة "هايسنس" بتطوير التقييم البيئي على مستوى المنتجات؛ حيث يخضع جهاز العرض الليزري (C3) لـ "تقييم دورة الحياة" والتحقق من "البصمة الكربونية للمنتجات" من قبل شركة "إس جي إس" (SGS)، مما يدعم التقييم الشفاف للتأثير البيئي على مدى دورة حياة المنتجات.

يجري تطوير العديد من التحسينات البيئية بهدوء؛ من خلال التطورات الهندسية التي تحسن الكفاءة وتقلل من النفايات وتمدد دورات حياة المنتجات دون تغيير كيفية تجربة الناس للتكنولوجيا. بالنسبة لشركة "هايسنس" ، يعكس هذا رؤيتها لـ "ابتكار حياة أكثر إشراقاً" ، وتطوير تكنولوجيا تعزز الترفيه مع العمل بوتيرة مستمرة على خفض تأثيرها البيئي.

نبذة عن "هايسنس"

تأسست "هايسنس" في عام 1969، وهي شركة رائدة ومعترف بها عالميًا في مجال الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، ولديها عمليات في أكثر من 160 دولة، وتتخصص في تقديم منتجات عالية الجودة من أجهزة الوسائط المتعددة، والأجهزة المنزلية، وحلول تكنولوجيا المعلومات الذكية. ووفقًا لشركة "أوميدا"، تحتل "هايسنس" المرتبة الأولى عالميًا في فئة أجهزة التلفزيون بحجم 100 بوصة فأكبر (2023 - 2025). وباعتبارها أصل تقنية RGB MiniLED، تواصل "هايسنس" قيادة ابتكارات الجيل التالي من أجهزة RGB MiniLED. وبصفتها الراعي الرسمي لكأس العالم FIFA 2026™، تلتزم "هايسنس" بالشراكات الرياضية العالمية كوسيلة للتواصل مع الجماهير في جميع أنحاء العالم.