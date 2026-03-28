Revolusi Hijau yang Tidak Kasatmata: Hisense Dorong Inovasi Ramah Lingkungan dalam Produk "Home Entertainment"

QINGDAO, Tiongkok, 28 Maret 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, merek elektronik dan alat rumah tangga terkemuka di dunia, terus mendorong inovasi hemat energi di seluruh industri setelah isu keberlanjutan semakin penting dalam teknologi sehari-hari.

Setiap tahun saat Earth Hour, jutaan rumah tangga di seluruh dunia mematikan lampu selama enam puluh menit. Namun, kisah tentang isu keberlanjutan yang sama pentingnya juga terjadi pada layar TV yang tetap menyala. Seiring meningkatnya peran perangkat elektronik rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari, efisiensi energi kian menjadi fokus utama dalam inovasi.

Bagi Hisense, teknologi yang lebih ramah lingkungan dimulai jauh sebelum kehadiran TV di ruang keluarga. Pada 2025, Pabrik Huangdao milik Hisense Hitachi diakui oleh World Economic Forum (WEF) sebagai Sustainability Lighthouse pertama di dunia dalam sektor VRF. Pengakuan ini membuktikan peran aktivitas produksi berbasiskan AI dalam mendukung proses manufaktur yang lebih efisien dan lestari. Melanjutkan pencapaian tersebut, Pabrik Hisense Visual Technology di Qingdao juga diakui oleh WEF sebagai Customer Centricity Lighthouse, bahkan menjadi pabrik Lighthouse pertama dan satu-satunya di industri televisi global.

Dua pengakuan ini mencerminkan transisi yang lebih luas dalam jaringan manufaktur Hisense menuju keberlanjutan dan keunggulan operasional—kemudian menjadi dasar pengembangan lini produk TV pada 2026. Produk TV model terbaru Hisense menghadirkan inovasi hemat energi pada perangkat keras dan fitur pintar. Seri UR9 yang akan diluncurkan Hisense secara global pada April mendatang juga memiliki remote control tenaga surya di sejumlah wilayah seperti Eropa dan Australia. Selain itu, fitur Adaptive Light Sensor dan mode hemat energi dapat menyesuaikan tingkat kecerahan displai dan penggunaan daya sehingga pengguna dapat mengelola konsumsi listrik secara lebih efisien.

Hisense juga memperluas pendekatan keberlanjutan di luar produknya. Kemasan Eco-care menggunakan bahan kayu dan serat bersertifikasi FSC®100% yang berasal dari hutan yang dikelola secara bertanggung jawab. Tujuannya, mengurangi dampak lingkungan sepanjang proses produksi dan distribusi di Eropa.

Hisense juga mengembangkan mekanisme evaluasi lingkungan hidup pada level produk. Produk Laser Projector C3 Hisense juga telah menjalani Asesmen Siklus Hidup Produk (Life Cycle Assessment/LCA), serta verifikasi jejak karbon produk (product carbon footprint/PCF) oleh SGS, guna mendukung transparansi dalam penilaian dampak lingkungan sepanjang siklus hidup produk.

Banyak peningkatan kinerja lingkungan hidup terjadi secara tidak terlihat—melalui inovasi teknis yang mendorong efisiensi, mengurangi limbah, dan memperpanjang masa pakai produk tanpa mengubah pengalaman pengguna. Bagi Hisense, langkah tersebut mencerminkan visi "Innovating a Brighter Life", yaitu mengembangkan teknologi yang meningkatkan kualitas hiburan sekaligus secara bertahap mengurangi dampak terhadap lingkungan hidup.

Tentang Hisense

Hisense, berdiri pada 1969, adalah pemimpin industri alat rumah tangga dan elektronik terkemuka di dunia yang beroperasi di lebih dari 160 negara. Hisense menyediakan berbagai produk multimedia bermutu tinggi, perangkat rumah tangga, dan solusi TI pintar. Menurut Omdia, volume penjualan TV Hisense ukuran 100 inci dan lebih berada di peringkat No.1 dunia (2023-2025). Hisense merupakan pelopor RGB MiniLED yang terus menghadirkan inovasi generasi baru pada segmen ini. Sebagai sponsor resmi FIFA Club World Cup 2026™, Hisense berkomitmen menjalin kemitraan di bidang olahraga untuk menjangkau audiens global.

SOURCE Hisense