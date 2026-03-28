Hisense fait avancer une révolution verte tranquille dans le domaine du divertissement à domicile

QINGDAO, Chine, 28 mars 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, un chef de file de l'électronique grand public et des appareils ménagers, fait progresser l'innovation en matière d'efficacité énergétique dans l'ensemble de l'industrie, alors que la durabilité devient une partie de plus en plus importante de la technologie de tous les jours.

Chaque année, pendant l'Heure de la Terre, des millions de foyers dans le monde entier éteignent leurs lumières pendant soixante minutes. Pourtant, une histoire de durabilité tout aussi importante pourrait se dérouler sur les écrans qui restent allumés. L'électronique domestique jouant un rôle de plus en plus important dans la vie quotidienne, l'amélioration de l'efficacité énergétique est devenue un élément clé de l'innovation.

Pour Hisense, la technologie verte commence bien avant qu'un téléviseur n'atteigne le salon. En 2025, l'usine Huangdao de Hisense Hitachi a été reconnue par le Forum économique mondial (WEF) comme le premier phare de durabilité au monde dans le secteur VRF, montrant comment la production pilotée par l'IA permet une fabrication plus efficace et plus respectueuse de l'environnement. Forte de cette réussite, l'usine Hisense Visual Technology Qingdao a été reconnue par le WEF comme un phare de la centralité client, devenant ainsi la première et unique usine phare dans l'industrie mondiale de la télévision.

Ces deux reconnaissances reflètent une évolution plus large du réseau de fabrication de Hisense vers la durabilité et l'excellence opérationnelle - une base qui s'étend naturellement à sa gamme de téléviseurs 2026. Les derniers modèles de Hisense présentent une innovation économe en énergie au niveau du matériel et des fonctions intelligentes. La série UR9, dont le lancement mondial est prévu en avril, introduit des télécommandes à énergie solaire dans des régions telles que l'Europe et l'Australie, tandis que le capteur de lumière adaptatif et les modes d'économie d'énergie ajustent la luminosité et la consommation d'énergie, aidant les utilisateurs à gérer l'électricité de manière plus efficace.

Hisense étend également son approche de la durabilité au-delà du produit lui-même. Ses emballages Eco-care utilisent du bois et des fibres certifiés FSC®, provenant de forêts gérées de manière responsable, ce qui permet de réduire l'impact environnemental tout au long du processus de production et de livraison en Europe.

Hisense fait également progresser l'évaluation environnementale au niveau des produits, le projecteur laser C3 faisant l'objet d'une évaluation du cycle de vie et d'une vérification de la présence carbone du produit par SGS, ce qui permet une évaluation transparente de l'impact environnemental tout au long du cycle de vie du produit.

De nombreuses améliorations environnementales se produisent discrètement, grâce à des progrès techniques qui améliorent l'efficacité, réduisent les déchets et prolongent le cycle de vie des produits sans changer la façon dont les gens perçoivent la technologie. Pour Hisense, cela reflète sa vision « Innovating a Brighter Life », qui consiste à développer une technologie qui améliore le divertissement tout en réduisant régulièrement son impact sur l'environnement.

À propos de Hisense

Créée en 1969, Hisense est une marque mondiale de premier plan dans le domaine des appareils domestiques et de l'électronique grand public, présente dans plus de 160 pays et spécialisée dans la fourniture de produits multimédias de qualité, d'appareils électroménagers et de solutions informatiques intelligentes. Selon Omdia, Hisense se classe au premier rang mondial dans le segment des téléviseurs de 100 pouces et plus (2023-2025). À l'origine de la technologie Mini-LED RVB, Hisense continue de mener l'innovation de nouvelle génération en matière de Mini-LED RVB. En tant que sponsor officiel de la Coupe du monde 2026TM de la FIFA, Hisense met en place des partenariats sportifs mondiaux afin de nouer des liens avec des publics du monde entier.