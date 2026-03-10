華為發佈五大全新解決方案，邁向交通運輸行業全面智能化

來自全球交通運輸行業的客戶、夥伴分享了與華為的合作成果：伊斯坦布爾機場CIO PhD Reha Çetin指出，伊斯坦布爾機場作為歐洲增長最快的航空樞紐，依托華為領先的數字技術與ICT 能力，將持續推進機場5.0數字化轉型戰略的實施，提供未來機場的體驗。

軌道交通的發展催生了通信技術的需求。通號國際副總經理任再銘分享了FRMCS技術在提升列車運行效率、鐵路運力、優化全生命週期成本等場景的應用，助力未來鐵路系統運行更高效、安全。

人工智能將成為智能交通運輸系統的「神經中樞」。SICE交通主管Carlos Lopez介紹，SICE攜手華為，以AI和邊緣計算平台發掘並賦能各類交通運輸場景，為加速基礎設施互聯互通、提升交通運輸系統的可靠性貢獻關鍵力量。

港口作為全球經貿往來的重要載體，在暢通經濟循環和保障產業鏈供應鏈穩定中肩負著重要使命。天津港集團總工楊榮分享道，天津港始終聚焦5G、AI、雲計算、自動駕駛等新ICT技術與業務深度融合，已實現港口全要素數字化管理、智能水平運輸系統落地等一系列成果，旨在共同塑造世界級智慧港口的未來。

華為交通智慧化軍團全球業務與戰略合作夥伴總監Rachad Nassar在分享中強調，華為已為全球交通運輸行業構建了全面的數字底座。基於聯接、平台及應用的整體架構，聯合客戶、夥伴深耕交通運輸場景，推出五大解決方案：

在道路交通領域，華為在ITS（城市智能交通治理）基礎上發佈TOCC《綜合交通運輸一體化解決方案》，助力交通運行綜合監測、節假日出行保障、物流多式聯運等場景效能提升，構建城市綜合交通管理服務新範式。

在軌道領域，華為開發了高可靠、大帶寬、低時延的《鐵路下一代承載運調解決方案》，保障鐵路運營通信的安全、可靠、高效承載，助力軌道行業走向數字化、智能化。

在海關領域，華為聯合夥伴發佈《海關大數據風控解決方案》。基於華為領先的大數據平台和夥伴數據治理與服務，能夠實現多源異構數據高效集成和秒級風控響應，解決傳統風控維度單一、覆蓋不全、人工依賴度高等問題，助力海關精準監管與通關效能提升。

在港口領域，華為研發出行業首個基於思維鏈的《港口全要素調度智能體》，能夠對泊位規劃、集疏運等港口作業全流程統籌，使作業規劃效率從小時級躍升至分鐘級；《智能水平運輸2.0解決方案》能夠做到有人集卡和IGV的高效混行，支持大規模多車調度（300+輛），人工接管率小於1‰、作業位精準停靠（±5cm），使能貨物高效運轉。

會議期間，華為與印度尼西亞Surge宣佈，雙方成功商用部署全球首個鐵路1.4GHz頻段5G固定無線接入網絡，標誌著鐵路驅動的連接技術取得突破性進展，不僅為印尼鐵路沿線提供了下一代通信網絡，還實現了印尼全國性的普惠網絡覆蓋。

此外，華為聯合全球客戶落地重磅合作成果，持續拓展交通運輸數智化生態。華為攜手山東港口集團發佈全球智能化港口樣板點，融合大數據、大模型等技術，展現數字化運營、智能計劃等場景應用，為港口行業數智化發展提供了實踐範本。

截至目前，華為已服務全球100多個港口，210多個機場和航司，300餘條城軌線路，18萬多公里鐵路，20多萬公里公路，70多個城市的ITS項目，以及200多家物流企業。未來，華為仍堅持「平台+生態」戰略，圍繞「點-線-面-體」，打造堅實的大交通大物流數智底座，以「人悅其行、物優其流、數智其贏」為願景，使能交通運輸行業智慧化發展。

SOURCE 華為