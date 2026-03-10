Huawei predstavuje víziu dopravy s názvom „Posúvame mobilitu a logistiku do inteligentného sveta", s podporou piatich nových riešení

BARCELONA, Španielsko, 10. marec 2026 /PRNewswire/ -- Na veľtrhu MWC Barcelona 2026 usporiadala spoločnosť Huawei fórum pod názvom Urýchlenie digitálnej inteligencie v doprave. Spoločnosť Huawei spolu so zákazníkmi z odvetvia, partnermi a odborníkmi preskúmala nové cesty pre inteligentnú dopravu, podelila sa o svoje najnovšie technické úspechy a uviedla päť inovatívnych riešení zameraných na posun mobility a logistiky do inteligentného sveta.

David Shi, Vice President of ICT Marketing and Solution Sales, Huawei
Guest speakers (from top left): PhD. Reha Çetin, Zaiming Ren, Carlos López Gutiérrez, and Yang Rong
Huawei alongside its customers and partners announces five solutions
David Shi, viceprezident pre marketing a predaj IKT riešení spoločnosti Huawei, uviedol, že „Spoločnosť Huawei sa venuje otvorenosti, spolupráci a spoločnému úspechu. Budeme spolupracovať so zákazníkmi a partnermi na budovaní solídneho digitálneho a inteligentného základu, ktorý prepojí toky cestujúcich, nákladnej dopravy, podnikania, príjmov a informácií." Spoločnosť Huawei podľa neho integruje AI do železničnej, cestnej, logistickej, leteckej a prístavnej dopravy s cieľom zvýšiť bezpečnosť a efektívnosť v komplexnej doprave a logistike a podporiť užšie väzby s cestovným ruchom, energetikou, obchodom a ďalšími odvetviami pre lepšiu budúcnosť.

PhD. Reha Çetin, riaditeľ IT letiska Istanbul Grand Airport a generálny riaditeľ spoločnosti IST Systems, zdôraznil, že letisko Istanbul ako najrýchlejšie rastúce letecké centrum v Európe bude pokračovať v digitálnej transformácii Airport 5.0 a poskytovať letiskové zážitky novej generácie, s podporou najmodernejších digitálnych technológií a odborných znalostí spoločnosti Huawei v oblasti IKT.

Zaiming Ren, zástupca generálneho riaditeľa spoločnosti CRSC International, vysvetlil, ako systém FRMCS zvyšuje efektivitu riadenia vlakov, zvyšuje kapacitu železničnej dopravy a znižuje náklady na životný cyklus, čím pomáha futuristickým železničným systémom fungovať efektívnejšie a bezpečnejšie.

AI sa má stať nervovým centrom inteligentných dopravných systémov (ITS). Carlos López Gutiérrez, riaditeľ dopravnej obchodnej jednotky spoločnosti SICE, povedal: „Spoločnosti SICE a Huawei pracujú na využívaní platforiem AI a edge computingu na skúmanie a podporu rôznych dopravných scenárov, čím výrazne zlepšujú prepojenie infraštruktúry a spoľahlivosť dopravného systému."

Prístavy zohrávajú kľúčovú rolu pri stabilizácii hospodárskych cyklov a zabezpečovaní kontinuity priemyselného a dodávateľského reťazca. Yang Rong, generálny inžinier spoločnosti Tianjin Port (Group) Co., Ltd., poznamenal, že prístav Tianjin dôsledne uprednostňuje integráciu informačných a komunikačných technológií, ako sú 5G, AI, cloud computing a autonómne riadenie, do svojich služieb. Doteraz dosiahli digitálne riadenie všetkých prvkov prístavu a nasadili inteligentný horizontálny dopravný systém, pričom cieľom je formovať budúcnosť inteligentných prístavov svetovej triedy.

Dr. Rachad Nassar, riaditeľ pre globálny obchod a strategických partnerov divízie Smart Transportation spoločnosti Huawei, oznámil, že spoločnosť vybudovala komplexný digitálny základ pre globálny dopravný priemysel. Nasadením integrovanej architektúry inteligentného snímania, konektivity, digitálnych platforiem a aplikácií spoločnosť Huawei spolupracuje s partnermi v ekosystéme na spustení piatich špecializovaných riešení v štyroch kľúčových scenároch. Tieto inovácie prinášajú nasledujúce kľúčové výhody:

  • Cesta: Spoločnosť Huawei predstavila riešenie Centra koordinácie dopravných operácií (TOCC), na základe ITS, s cieľom zvýšiť efektivitu v rôznych scenároch, ako je integrované monitorovanie dopravy, podpora cestovania počas sviatkov a multimodálna logistika. Týmto sa zavádza nový model integrovaného riadenia a kontroly mestskej dopravy.

  • Železnica: Spoločnosť Huawei vyvinula sieť nosičov novej generácie pre prevádzku a dispečing železníc. Vďaka robustnej spoľahlivosti, vysokej šírke pásma a nízkej latencii toto riešenie bezpečne, spoľahlivo a efektívne prenáša prevádzkové komunikačné služby, čím posúva železničný priemysel smerom k digitálnemu a inteligentnému rozvoju.

  • Colné konanie: Spoločnosť Huawei spolu s partnermi vydala riešenie na kontrolu rizík súvisiacich s veľkými dátami. Riešenie, ktoré využíva popredné platformy Huawei pre veľké dáta a správu dát a služby jej partnerov, efektívne integruje heterogénne dáta z viacerých zdrojov a reaguje na riziká do niekoľkých sekúnd. Rieši tradičné výzvy v oblasti kontroly rizík, ako sú obmedzené rozmery, neúplné pokrytie a vysoká miera spoliehania sa na manuálne procesy, čo umožňuje colným orgánom zvýšiť presnosť dohľadu a efektívnosť colného konania.

  • Prístav: Spoločnosť Huawei vyvinula prvého plánovacieho agenta v tomto odvetví, ktorý využíva všetky prvky a je poháňaný technológiou reťazca myslenia (CoT). Tento agent koordinuje celý proces prevádzky prístavu vrátane plánovania kotvísk spolu s distribúciou a prepravou. Skracuje tak čas plánovania prevádzky z hodín na minúty. Riešenie inteligentnej horizontálnej dopravy 2.0 podporuje efektívnu zmiešanú dopravu manuálnych kontajnerových nákladných vozidiel a inteligentne riadených vozidiel (IGV). Umožňuje rozsiahle plánovanie viac ako 300 vozidiel, znižuje mieru manuálneho prevzatia na menej ako 0,1 % a zaisťuje presú koordináciu parkovania s prevádzkovou polohou v rozmedzí ±5 cm, čím zvyšuje efektivitu pohybu nákladu.

Na fóre spoločnosti Huawei a Surge oznámili úspešné komerčné nasadenie prvej pevnej bezdrôtovej prístupovej (FWA) siete 5G na svete s frekvenciou 1,4 GHz pre železnice. Tento míľnik predstavuje zmenu paradigmy v oblasti železničnej konektivity, pričom zabezpečuje komunikačné siete novej generácie pozdĺž indonézskych železníc a zároveň dosahuje celoštátne inkluzívne pokrytie sieťou.

Huawei okrem toho upozornila na kľúčové objavy dosiahnuté spolu so svojimi globálnymi partnermi, ktoré posúvajú vpred ekosystém digitálnej a inteligentnej dopravy. Skvelým príkladom je globálna prezentácia inteligentných prístavov, ktorá bola spustená v spolupráci so skupinou Shandong Port Group. Integráciou veľkých dát, rozsiahlych modelov a ďalších špičkových technológií prezentácia demonštruje aplikácie špecifické pre dané scenáre, ako sú digitálne operácie a inteligentné plánovanie, a slúži ako plán pre modernizáciu globálneho prístavného odvetvia.

Spoločnosť Huawei doteraz zabezpečila služby pre viac ako 100 prístavov, viac ako 210 letísk a leteckých spoločností, viac ako 300 mestských železničných tratí, viac ako 180 000 kilometrov železničných tratí, cestné siete s dĺžkou viac ako 200 000 kilometrov, projekty ITS vo viac ako 70 mestách a viac ako 200 logistických podnikov po celom svete. Huawei bude do budúcnosti pokračovať v stratégii „platforma + ekosystém". Spoločnosť sa špecializuje na rozvoj dopravných uzlov, dopravných sietí, tokov cestujúcich/nákladu a nízkonákladových leteckých systémov s cieľom vytvoriť digitálny a inteligentný základ pre komplexnú dopravu a logistiku. Huawei sa zaväzuje „presunúť mobilitu a logistiku do inteligentného sveta" a posilniť tak inteligentnú dopravu.

News Releases in Similar Topics