Huawei、「モビリティとロジスティクスをインテリジェントな世界へ」と題した交通運輸ビジョンを発表、5つの新ソリューションを導入

Huawei

10 3月, 2026, 21:16 JST

バルセロナ、スペイン、2026年3月10日 /PRNewswire/ -- MWC Barcelona 2026において、Huaweiは「Accelerate Transportation Digital Intelligence（交通運輸のデジタル・インテリジェンスの加速）」と題したフォーラムを開催しました。Huaweiは業界の顧客、パートナー、および専門家と共に、スマート輸送の新たな道を探求し、最新の技術成果を共有するとともに、モビリティとロジスティクスをインテリジェントな世界へと導くことを目的とした5つの革新的なソリューションを発表しました。

HuaweiのICTマーケティング＆ソリューションセールス担当バイスプレジデントであるDavid Shi氏は、次のように述べています。「Huaweiは開放性、協力、および成功の共有に注力しています。当社は顧客やパートナーと協力して、旅客、貨物、ビジネス、収益、および情報の流れをつなぐ強固なデジタル・インテリジェント基盤を構築していきます。」同氏によると、Huaweiは鉄道、道路、物流、航空、および港湾の各シナリオにAIを統合することで、総合的な交通・物流の安全性と効率を高め、より良い未来に向けて観光、エネルギー、貿易、その他の産業との緊密な連携を促進していくとのことです。

David Shi, Vice President of ICT Marketing and Solution Sales, Huawei (PRNewsfoto/Huawei)
Guest speakers (from top left): PhD. Reha Çetin, Zaiming Ren, Carlos López Gutiérrez, and Yang Rong (PRNewsfoto/Huawei)
Huawei alongside its customers and partners announces five solutions (PRNewsfoto/Huawei)
イスタンブール・グランド空港のCIO兼IST SystemsのCEOであるReha Çetin博士は、欧州で最も急成長している航空ハブとして、イスタンブール空港はHuaweiの最先端デジタル技術とICTの専門知識を活用し、次世代の空港体験を提供する「空港5.0」のデジタルトランスフォーメーションを引き続き推進していくと強調しました。

CRSC Internationalの副総経理であるZaiming Ren氏は、FRMCS（将来の鉄道移動通信システム）がいかに列車制御の効率を高め、鉄道輸送能力を増強し、ライフサイクルコストを低減させることで、未来の鉄道システムのより効率的かつ安全な運用を支援するかを説明しました。

AIは高度道路交通システム（ITS）の中枢となる見通しです。SICEの交通事業部門ディレクターであるCarlos López Gutiérrez氏は次のように述べています。「SICEとHuaweiは、AIとエッジコンピューティングプラットフォームを活用して様々な輸送シナリオを探索・サポートし、インフラの接続性と輸送システムの信頼性を大幅に向上させるために協力しています。」

港湾は、経済サイクルの安定化ならびに産業およびサプライチェーンの継続性を確保する上で極めて重要な役割を果たしています。天津港（集団）有限公司のチーフエンジニアであるYang Rong氏は、天津港が一貫して5G、AI、クラウドコンピューティング、および自動運転などのICTをサービスに統合することを優先してきたと指摘しました。現在までに同港では、すべての港湾要素をデジタル管理し、インテリジェントな水平輸送システムを導入しており、これらはすべて世界クラスのスマート港湾の未来を形作ることを目的としています。

Huaweiのスマート・トランスポーテーションBUのグローバルビジネス＆戦略パートナー担当ディレクターであるRachad Nassar博士は、同社が世界の交通運輸業界向けに包括的なデジタル基盤を確立したと発表しました。Huaweiは、インテリジェント・センシング、コネクティビティ、デジタル・プラットフォーム、およびアプリケーションを統合したアーキテクチャを展開することで、エコシステム・パートナーと協力し、4つのコアシナリオにわたる5つの特化型ソリューションを発表しました。これらのイノベーションは以下の主なメリットをもたらします。

  • 道路：HuaweiはITS（高度道路交通システム）上に構築された「交通運営調整センター（TOCC）ソリューション」を発表しました。これにより、総合的な交通監視、休日旅行サポート、マルチモーダル物流といった多様なシナリオで効率を高めます。これは、都市の統合交通管理および制御の新しいモデルを確立するものです。

  • 鉄道：Huaweiは鉄道向けの「次世代運用・指令ベアラネットワーク・ソリューション」を開発しました。強固な信頼性、高帯域幅、および低遅延を特徴とする本ソリューションは、運用通信サービスを安全、確実、かつ効率的に伝送し、鉄道業界のデジタル・インテリジェント化を推進します。

  • 税関：Huaweiはパートナーと共に「ビッグデータリスクコントロールソリューション」をリリースしました。Huaweiの最先端ビッグデータプラットフォームとパートナーのデータガバナンスおよびサービスを活用することで、マルチソースの異種データを効率的に統合し、数秒以内にリスクに対応します。これにより、評価軸の制限、網羅性の不足、手作業への依存といった従来のリスク管理の課題に対処し、税関当局の監視精度と通関効率の向上を可能にします。

  • 港湾：Huaweiは、思考の連鎖（CoT）技術を搭載した業界初の「全要素スケジューリング・エージェント」を開発しました。このエージェントは、バース計画に加え、配送や輸送を含む港湾運営プロセス全体を調整し、運用計画に要する時間を数時間から数分へと短縮します。「インテリジェント水平輸送2.0ソリューション」は、手動コンテナトラックとインテリジェント誘導車両（IGV）の効率的な混在交通をサポートします。300台以上の大規模なスケジューリングが可能で、手動介入率を0.1%未満に抑え、作業位置に対して±5cm以内の正確な駐車位置合わせを実現し、貨物の移動効率を高めます。

同フォーラムにて、HuaweiとSurgeは、世界初となる鉄道向け1.4GHz 5G固定無線アクセス（FWA）ネットワークの商業展開に成功したと発表しました。このマイルストーンは、鉄道主導のコネクティビティにおけるパラダイムシフトを意味し、インドネシアの鉄道沿線に次世代通信ネットワークを提供するとともに、全国規模の包括的ネットワーク・カバレッジを実現します。

さらにHuaweiは、グローバルパートナーと共に実現した重要なブレークスルーを強調し、デジタル・インテリジェントな交通運輸エコシステムの発展を牽引しています。その代表例が、山東省港湾集団と共に立ち上げた「グローバル・スマートポート・ショーケース」です。ビッグデータや大規模モデルなどの最先端技術を統合することで、デジタル運営やスマート計画といったシナリオ特化型のアプリケーションを実演し、世界の港湾業界の近代化に向けた青写真となります。

現在までに、Huaweiは世界中で100以上の港湾、210以上の空港・航空会社、300以上の都市鉄道路線、18万キロメートル以上の鉄道、20万キロメートル以上の道路網、70以上の都市にわたるITSプロジェクト、および200以上の物流企業にサービスを提供してきました。今後もHuaweiは「プラットフォーム+エコシステム」戦略を継続していきます。同社は、輸送ハブ、輸送ネットワーク、旅客・貨物の流れ、および低高度航空システムの開発を専門とし、総合的な交通・物流のためのデジタル・インテリジェント基盤を確立します。Huaweiは「モビリティとロジスティクスをインテリジェントな世界へ導く」ことに尽力し、スマート輸送を強力に支援してまいります。

SOURCE Huawei

