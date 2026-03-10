Huawei, Beş Yeni Çözümle Desteklenen "Mobilite ve Lojistiği Akıllı Dünyaya Taşıma" Vizyonunu Tanıttı

BARSELONA, İspanya, 10 Mart 2026 /PRNewswire/ -- Huawei, MWC Barcelona 2026'da Accelerate Transportation Digital Intelligence başlıklı bir foruma ev sahipliği yaptı. Huawei, sektördeki müşterileri, iş ortakları ve uzmanlarla birlikte akıllı ulaşım için yeni yollar keşfetti, en son teknik başarılarını paylaştı ve mobilite ve lojistiği akıllı dünyaya taşımayı amaçlayan beş yenilikçi çözümünü duyurdu.

Huawei ICT Pazarlama ve Çözüm Satış Başkan Yardımcısı David Shi, "Huawei kendini açıklığa, işbirliğine ve ortak başarıya adamıştır. Yolcu, yük, iş, gelir ve bilgi akışlarını birbirine bağlayan sağlam bir dijital ve akıllı temel oluşturmak için müşterilerimiz ve ortaklarımızla birlikte çalışacağız." Shi'ye göre Huawei, daha iyi bir gelecek için turizm, enerji, ticaret ve diğer sektörlerle daha yakın bağları teşvik ederek kapsamlı taşımacılık ve lojistikte güvenlik ve verimliliği artırmak için demiryolu, karayolu, lojistik, havacılık ve liman senaryolarına yapay zekayı entegre edecek.

İstanbul Büyük Havalimanı CIO'su ve IST Systems CEO'su PhD. Reha Çetin, Avrupa'nın en hızlı büyüyen havacılık merkezi olan İstanbul Havalimanı'nın, Huawei'in en son dijital teknolojileri ve ICT uzmanlığı ile desteklenen Havalimanı 5.0 dijital dönüşümünü ilerletmeye ve yeni nesil havalimanı deneyimleri sunmaya devam edeceğini vurguladı.

CRSC International Genel Müdür Yardımcısı Zaiming Ren, FRMCS'nin tren kontrol verimliliğini nasıl artırdığını, demiryolu taşıma kapasitesini nasıl artırdığını ve yaşam döngüsü maliyetlerini nasıl düşürdüğünü ve fütüristik demiryolu sistemlerinin daha verimli ve güvenli çalışmasına nasıl yardımcı olduğunu açıkladı.

Yapay zeka, akıllı ulaşım sistemlerinin (ITS'ler) sinir merkezi haline gelmeye hazırlanıyor. SICE Ulaştırma Bölümü Direktörü Carlos López Gutiérrez şunları söyledi: "SICE ve Huawei, çeşitli ulaşım senaryolarını keşfetmek ve desteklemek için yapay zeka ve uç bilişim platformlarını kullanarak altyapı bağlantısını ve ulaşım sistemi güvenilirliğini büyük ölçüde iyileştirmek için çalışıyor."

Limanlar, ekonomik döngülerin dengelenmesinde ve endüstriyel ve tedarik zinciri sürekliliğinin sağlanmasında çok önemli bir rol oynamaktadır. Tianjin Port (Group) Co. Ltd. Genel Mühendisi Yang Rong, Tianjin Limanı'nın 5G, AI, bulut bilişim ve otonom sürüş gibi ICT'leri hizmetlerine entegre etmeye sürekli olarak öncelik verdiğini belirtti. Şimdiye kadar tüm liman unsurlarını dijital olarak yönetmiş ve dünya standartlarında akıllı limanların geleceğini şekillendirmeyi amaçlayan akıllı bir yatay ulaşım sistemi kurmuşlardır.

Huawei'in Akıllı Ulaşım Bölümü Küresel İş ve Stratejik Ortaklar Direktörü Dr. Rachad Nassar, şirketin küresel ulaşım sektörü için kapsamlı bir dijital temel oluşturduğunu açıkladı. Huawei, akıllı algılama, bağlanabilirlik, dijital platformlar ve uygulamalardan oluşan entegre bir mimari kurarak, dört temel senaryoda beş özel çözüm sunmak için ekosistem ortaklarıyla işbirliği yapıyor. Bu yenilikler aşağıdaki temel faydaları sağlamaktadır:

Yol: Huawei, entegre ulaşım izleme, tatil seyahati desteği ve çok modlu lojistik gibi çeşitli senaryolarda verimliliği artırmak için ITS üzerine inşa edilen Ulaşım Operasyonları Koordinasyon Merkezi (TOCC) Çözümünü tanıttı. Bu, entegre kentsel ulaşım yönetimi ve kontrolü için yeni bir model oluşturmaktadır.





Demiryolu: Huawei, demiryolları için Operasyon ve Sevkiyat Çözümü için Yeni Nesil Taşıyıcı Ağı geliştirdi. Sağlam güvenilirlik, yüksek bant genişliği ve düşük gecikme süresine sahip olan çözüm, operasyonel iletişim hizmetlerini güvenli, güvenilir ve verimli bir şekilde taşıyarak demiryolu endüstrisini dijital ve akıllı hale getiriyor.





Gümrük: Huawei, iş ortaklarıyla birlikte bir büyük veri risk kontrol çözümü yayınladı. Huawei'in lider büyük veri platformlarından ve iş ortaklarının veri yönetimi ve hizmetlerinden yararlanan çözüm, farklı kaynaklardan heterojen verileri verimli bir şekilde entegre ediyor ve risklere saniyeler içinde yanıt veriyor. Sınırlı boyutlar, eksik kapsam ve manuel süreçlere yoğun bağımlılık gibi geleneksel risk kontrol zorluklarını ele alarak gümrük makamlarının denetim doğruluğunu ve gümrükleme verimliliğini artırmasını sağlar.





Liman: Huawei, düşünce zinciri (CoT) teknolojisi ile desteklenen sektörün tüm unsurları içeren ilk planlama aracısını geliştirdi. Bu aracı, dağıtım ve taşımacılığın yanı sıra rıhtım planlaması da dahil olmak üzere tüm liman operasyon sürecini koordine ederek operasyon planlama süresini saatlerden dakikalara indirir. Akıllı yatay taşımacılık 2.0 çözümü, manuel konteyner kamyonları ve akıllı kılavuzlu araçların (IGV'ler) verimli karma trafiğini destekler. 300'den fazla aracın büyük ölçekli programlanmasını sağlar, manuel devralma oranlarını %0,1'in altına düşürür ve operasyon konumuyla ±5 cm içinde hassas park hizalaması sağlayarak kargo hareket verimliliğini artırır.

Forumda Huawei ve Surge, demiryolları için dünyanın ilk 1.4 GHz 5G sabit kablosuz erişim (FWA) ağının başarılı ticari dağıtımını duyurdu. Bu dönüm noktası, Endonezya'nın demiryolları boyunca yeni nesil iletişim ağları sunarken ülke çapında kapsayıcı ağ kapsamına ulaşarak demiryolu odaklı bağlantıda bir paradigma değişikliğini temsil ediyor.

Ayrıca Huawei, dijital ve akıllı ulaşım ekosistemini ileriye taşıyarak küresel ortaklarıyla birlikte gerçekleştirdiği önemli atılımları vurguladı. Shandong Liman Grubu ile başlatılan Küresel Akıllı Liman Denemesi bunun en iyi örneğidir. Büyük veri, büyük modeller ve diğer en son teknolojileri entegre ederek, dijital operasyonlar ve akıllı planlama gibi senaryoya özgü uygulamaları sergileyen deneme, küresel liman endüstrisinin modernizasyonu için bir taslak görevi görüyor.

Huawei bugüne kadar 100'den fazla liman, 210'dan fazla havalimanı ve havayolu, 300'den fazla şehir içi demiryolu hattı, 180.000 kilometreden fazla demiryolu, 200.000 kilometreden fazla karayolu ağı, 70'ten fazla şehirde ITS projeleri ve dünya çapında 200'den fazla lojistik işletmesine hizmet verdi. İleriye baktığımızda, Huawei "platform + ekosistem" stratejisini uygulamaya devam edecek. Şirket, kapsamlı ulaşım ve lojistik için dijital ve akıllı bir temel oluşturmak üzere ulaşım merkezleri, ulaşım ağları, yolcu/yük akışları ve alçak irtifa hava sistemleri geliştirme konusunda uzmanlaşmıştır. Huawei, akıllı ulaşımı güçlendirerek "mobilite ve lojistiği akıllı dünyaya taşımaya" kararlıdır.

