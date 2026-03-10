Huawei présente sa vision des transports « Driving Mobility and Logistics into the Intelligent World » (Intégrer la mobilité et la logistique dans le monde intelligent), qui s'appuie sur cinq nouvelles solutions.

BARCELONE, Espagne, 10 mars 2026 /PRNewswire/ -- Lors du MWC Barcelona 2026, Huawei a organisé un forum intitulé Accelerate Transportation Digital Intelligence. En collaboration avec des clients, des partenaires et des experts de l'industrie, Huawei a exploré de nouvelles approches du transport intelligent, partagé ses dernières réalisations techniques et annoncé cinq solutions innovantes visant à intégrer la mobilité et la logistique dans le monde intelligent.

David Shi, Vice President of ICT Marketing and Solution Sales, Huawei Guest speakers (from top left): PhD. Reha Çetin, Zaiming Ren, Carlos López Gutiérrez, and Yang Rong Huawei alongside its customers and partners announces five solutions

David Shi, vice-président du marketing et des ventes de solutions TIC chez Huawei, a déclaré que « Huawei se consacre à l'ouverture, à la coopération et au succès partagé. Nous travaillerons avec nos clients et partenaires pour construire une base numérique et intelligente solide, reliant les flux de passagers, de marchandises, commerciaux, financiers et d'informations ». Selon lui, Huawei va intégrer l'IA dans les scénarios ferroviaires, routiers, logistiques, aériens et portuaires afin d'améliorer la sécurité et l'efficacité du transport et de la logistique dans leur ensemble, favorisant ainsi des liens plus étroits avec le tourisme, l'énergie, le commerce et d'autres industries pour un avenir meilleur.

Le dr. Reha Çetin, DSI de l'aéroport d'Istanbul et PDG d'IST Systems, a souligné qu'en tant que plaque tournante de l'aviation présentant la croissance la plus rapide d'Europe, l'aéroport d'Istanbul continuera à faire progresser sa transformation numérique Airport 5.0 et à offrir des expériences aéroportuaires de nouvelle génération, alimentées par les technologies numériques de pointe et l'expertise de Huawei en matière de TIC.

Zaiming Ren, directeur général adjoint de CRSC International, a expliqué comment le FRMCS améliore l'efficacité du contrôle des trains, renforce la capacité de transport ferroviaire et réduit les coûts du cycle de vie, en aidant les systèmes ferroviaires futuristes à fonctionner de manière plus efficace et plus sûre.

L'IA est appelée à devenir le centre névralgique des systèmes de transport intelligents (STI). Carlos López Gutiérrez, directeur de la division Transports chez SICE, a déclaré : « SICE et Huawei cherchent à utiliser l'IA et les plateformes d'edge computing pour explorer et soutenir divers scénarios de transport, améliorant ainsi considérablement la connectivité des infrastructures et la fiabilité des systèmes de transport ».

Les ports jouent un rôle essentiel en stabilisant les cycles économiques et en assurant la continuité de l'industrie et de la chaîne d'approvisionnement. Yang Rong, ingénieur général de Tianjin Port (Group) Co, Ltd, a souligné que le port de Tianjin a toujours donné la priorité à l'intégration des TIC comme la 5G, l'IA, l'informatique en nuage et la conduite autonome dans ses services. Jusqu'à présent, il a géré numériquement tous les éléments portuaires et déployé un système de transport horizontal intelligent, dans le but de façonner l'avenir des ports intelligents de classe mondiale.

Rachad Nassar, directeur des affaires mondiales et des partenaires stratégiques de la division Smart Transportation de Huawei, a annoncé que la société avait établi une base numérique complète pour l'industrie mondiale des transports. En déployant une architecture intégrée de détection intelligente, de connectivité, de plateformes numériques et d'applications, Huawei collabore avec des partenaires de l'écosystème pour lancer cinq solutions spécialisées dans quatre scénarios principaux. Ces innovations offrent les avantages clés suivants :

Route : Huawei a présenté la solution TOCC (Transportation Operations Coordination Center), basée sur les systèmes de transport intelligents, afin d'améliorer l'efficacité de divers scénarios tels que la surveillance intégrée des transports, l'aide aux déplacements pendant les vacances et la logistique multimodale. Il s'agit d'un nouveau modèle de gestion et de contrôle intégrés des transports urbains.





Rail : Huawei a mis au point le réseau porteur de prochaine génération pour la solution d'exploitation et de répartition destinée aux chemins de fer. Dotée d'une fiabilité robuste, d'une large bande passante et d'une faible latence, cette solution permet d'acheminer de manière sûre, fiable et efficace des services de communication opérationnels, faisant ainsi progresser l'industrie ferroviaire vers le numérique et l'intelligence.





Douanes : Huawei a lancé une solution de contrôle des risques liés au big data en collaboration avec des partenaires. Tirant parti des plateformes big data de Huawei et des services de gouvernance des données de ses partenaires, cette solution intègre efficacement des données hétérogènes multi-sources et répond aux risques en quelques secondes. Elle répond aux défis traditionnels du contrôle des risques, tels que les dimensions limitées, la couverture incomplète et la forte dépendance à l'égard des processus manuels, permettant aux autorités douanières d'améliorer la précision de la surveillance et l'efficacité du dédouanement.





Port : Huawei a mis au point le premier agent de planification à éléments multiples de l'industrie, basé sur la technologie chain-of-thought (CoT). Cet agent coordonne l'ensemble du processus d'exploitation portuaire, y compris la planification des postes d'amarrage, la distribution et le transport, réduisant ainsi le temps de planification des opérations de quelques heures à quelques minutes. La solution de transport horizontal intelligent 2.0 permet de garantir une circulation mixte efficace des camions porte-conteneurs manuels et des véhicules guidés intelligents (VGI). Il permet de programmer à grande échelle plus de 300 véhicules, réduit les taux de prise en charge manuelle à moins de 0,1 % et assure un alignement précis du parking avec la position opérationnelle à ±5 cm, ce qui améliore l'efficacité du mouvement des cargaisons.

Lors du forum, Huawei et Surge ont annoncé le déploiement commercial réussi du premier réseau d'accès sans fil fixe (FWA) 5G de 1,4 GHz au monde pour les chemins de fer. Cette étape représente un changement de paradigme pour la connectivité ferroviaire, en fournissant des réseaux de communication de nouvelle génération le long des chemins de fer indonésiens, tout en assurant une couverture nationale complète du réseau.

En outre, Huawei a mis en avant les avancées majeures concrétisées avec ses partenaires mondiaux, faisant progresser l'écosystème des transports numériques et intelligents. La vitrine mondiale des ports intelligents lancée par le groupe portuaire de Shandong en est un excellent exemple. En intégrant le big data, les grands modèles et d'autres technologies de pointe, la vitrine montre des applications spécifiques à des scénarios tels que les opérations numériques et la planification intelligente, servant de modèle pour la modernisation de l'industrie portuaire mondiale.

À ce jour, Huawei a desservi plus de 100 ports, plus de 210 aéroports et compagnies aériennes, plus de 300 lignes ferroviaires urbaines, plus de 180 000 kilomètres de voies ferrées, des réseaux routiers s'étendant sur plus de 200 000 kilomètres, des projets de systèmes de transports intelligents dans plus de 70 villes et plus de 200 entreprises de logistique dans le monde entier. À l'avenir, Huawei continuera à appliquer la stratégie « plateforme + écosystème ». L'entreprise est spécialisée dans le développement de plateformes de transport, de réseaux de transport, de flux de passagers et de marchandises, et de systèmes aériens à basse altitude, avec pour objectif d'établir une base numérique et intelligente pour un transport et une logistique complets. Huawei s'est engagée à « faire entrer la mobilité et la logistique dans un monde intelligent », en favorisant les transports intelligents.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2929040/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2929041/2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2929042/3.jpg