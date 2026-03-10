Huawei představuje vizi „Posun mobility a logistiky do inteligentního světa" pro dopravu, založenou na pěti nových řešeních

News provided by

Huawei

Mar 10, 2026, 04:53 ET

BARCELONA, 10. března 2026 /PRNewswire/ -- Na veletrhu MWC Barcelona 2026 uspořádala společnost Huawei fórum s názvem Urychlení digitální inteligence v dopravě. Společně s odběrateli, partnery a odborníky z oboru Huawei prozkoumala nové cesty pro inteligentní dopravu, podělila se o své nejnovější technické úspěchy a oznámila pět inovativních řešení zaměřených na posun mobility a logistiky do inteligentního světa.

Continue Reading
David Shi, Vice President of ICT Marketing and Solution Sales, Huawei
David Shi, Vice President of ICT Marketing and Solution Sales, Huawei
Guest speakers (from top left): PhD. Reha Çetin, Zaiming Ren, Carlos López Gutiérrez, and Yang Rong
Guest speakers (from top left): PhD. Reha Çetin, Zaiming Ren, Carlos López Gutiérrez, and Yang Rong
Huawei alongside its customers and partners announces five solutions
Huawei alongside its customers and partners announces five solutions

David Shi, viceprezident společnosti Huawei pro marketing ICT  (informačních a komunikačních technologií) a prodej řešení, uvedl: „Huawei se věnuje otevřenosti, spolupráci a sdílenému úspěchu. Budeme spolupracovat se zákazníky a partnery na vybudování pevného digitálního a inteligentního základu, který propojí tok cestujících, nákladu, obchodu, příjmů a informací." Podle něj Huawei začleňuje umělou inteligenci do železniční, silniční, logistické, letecké a přístavní dopravy, aby zvýšila bezpečnost a efektivitu dopravy, logistiky a podpořila užší vazby s cestovním ruchem, energetikou, obchodem a dalšími odvětvími.

PhD. Reha Çetin, výkonný ředitel pro informační systémy a technologie Istanbul Grand Airport a generální ředitel IST Systems, zdůraznil, že jako nejrychleji rostoucí letecké centrum v Evropě bude Istanbul Airport pokračovat v digitální transformaci Airport 5.0 a poskytovat letištní služby nové generace, které budou založeny na špičkových digitálních technologiích a odborných znalostech ICT společnosti Huawei.

Zaiming Ren, zástupce generálního ředitele společnosti CRSC International, vysvětlil, jak FRMCS (budoucí mobilní komunikační systém pro železnice) zvyšuje efektivitu řízení vlaků, rozšiřuje kapacitu železniční dopravy a snižuje náklady, čímž pomáhá futuristickým železničním systémům fungovat efektivněji a bezpečněji.

Umělá inteligence se stane nervovým centrem inteligentních dopravních systémů (ITS). Carlos López Gutiérrez, ředitel divize dopravy ve společnosti SICE, řekl: „SICE a Huawei pracují na využití umělé inteligence a platforem edge computingu k prozkoumání a podpoře různých dopravních scénářů, což výrazně zlepší konektivitu infrastruktury a spolehlivost dopravních systémů."

Přístavy hrají klíčovou roli ve stabilizaci ekonomických cyklů a zajištění kontinuity průmyslu a dodavatelského řetězce. Yang Rong, všeobecný inženýr společnosti Tianjin Port (Group) Co., Ltd., poznamenal, že přístav Tchien-ťin důsledně upřednostňuje začleňování nástrojů ICT, jako jsou 5G, AI, cloud computing a autonomní řízení, do svých služeb. Dosud digitálně spravovali všechny prvky přístavu a nasadili inteligentní horizontální dopravní systém, vše s cílem utvářet budoucnost inteligentních přístavů světové třídy.

Dr. Rachad Nassar, ředitel pro globální obchod a strategické partnerství divize Smart Transportation v Huawei, oznámil, že společnost vytvořila komplexní digitální základnu pro globální dopravní průmysl. Díky nasazení integrované architektury inteligentního snímání, konektivity a digitálních platforem spolupracuje Huawei s partnery na zavedení pěti specializovaných řešení ve čtyřech klíčových scénářích. Tyto inovace přinášejí následující výhody:

  • Silniční doprava: Huawei představila Koordinační centrum dopravních operací (TOCC) založené na ITS, které zvyšuje efektivitu v různých scénářích, jako je integrované monitorování dopravy, podpora cestování o prázdninách a multimodální logistika. Tím se zavádí nový model integrovaného řízení a kontroly městské dopravy.

  • Železniční doprava: Huawei vyvinula pro železnice řešení Pokročilá síť nové generace pro provoz a dispečink. Díky své robustní spolehlivosti, vysoké šířce pásma a nízké latenci toto řešení bezpečně, spolehlivě a efektivně zajišťuje provozní komunikační služby a posouvá železniční průmysl směrem k digitalizaci a inteligenci.

  • Celní správa: Huawei společně se svými partnery představila řešení pro řízení rizik založené na velkých datech. Toto řešení využívá přední platformy velkých dat společnosti Huawei a služby i správu dat partnerů a efektivně integruje heterogenní data z více zdrojů a reaguje na rizika během několika sekund. Řeší tradiční výzvy v oblasti řízení rizik, jako jsou omezené rozměry, neúplné pokrytí a silná závislost na manuálních procesech, a umožňuje celním orgánům zvýšit přesnost dohledu a efektivitu odbavení.

  • Přístavní správa: Huawei vyvinula prvního agenta pro plánování všech prvků v oboru, který využívá technologii chain-of-thought (CoT; „řetězec úvah", technika nutící velké jazykové modely rozdělit složité úkoly na menší, postupné kroky). Tento agent koordinuje celý proces provozu přístavu, včetně plánování kotvišť spolu s distribucí a přepravou, čímž zkracuje dobu plánování operací z hodin na minuty. Inteligentní řešení horizontální přepravy 2.0 podporuje efektivní smíšený provoz ručních kontejnerových vozíků a inteligentních naváděných vozidel (IGV). Umožňuje rozsáhlé plánování práce více než 300 vozidel, snižuje míru ručního převzetí na méně než 0,1 % a zajišťuje přesné parkování s provozní pozicí v rozmezí ±5 cm, čímž zvyšuje efektivitu přepravy nákladu.

Na fóru oznámily společnosti Huawei a Surge úspěšné nasazení první pevné bezdrátové sítě 5G (FWA) pro železnice s frekvencí 1,4 GHz. Tento milník představuje paradigmatickou změnu v konektivitě železnic, která zajišťuje komunikační sítě nové generace podél indonéských železnic a zároveň dosahuje celostátního pokrytí sítí.

Společnost Huawei navíc zdůraznila klíčové průlomy, kterých dosáhla společně se svými globálními partnery a jež posouvají vpřed digitální a inteligentní dopravní ekosystém. Výborným příkladem je Prezentace globálních inteligentních přístavů, spuštěná ve spolupráci se Shandong Port Group. Díky začlenění velkých dat, rozsáhlých modelů a dalších špičkových technologií umožňuje využití pro digitální operace a inteligentní plánování, a slouží tak jako vzor pro modernizaci globálního přístavního průmyslu.

K dnešnímu dni společnost Huawei obsluhuje více než 100 přístavů, přes 210 letišť a leteckých společností, přes 300 městských železničních tratí, více než 180.000 kilometrů železnic, silniční sítě o délce přes 200.000 kilometrů, projekty ITS ve více než 70 městech a více než 200 logistických podniků na celém světě. Do budoucna bude společnost Huawei pokračovat v uplatňování strategie „platforma + ekosystém". Společnost se specializuje na vývoj dopravních uzlů, dopravních sítí, toků cestujících/nákladů a systému pro nízké letové hladiny s cílem vytvořit digitální inteligentní základnu pro komplexní dopravu a logistiku. Společnost Huawei se zavázala „posouvat mobilitu a logistiku do inteligentního světa" a podporovat inteligentní dopravu.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2929040/1.jpg
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2929041/2.jpg
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2929042/3.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Huawei and China Telecom Win GSMA GLOMO for Enhancing the Lives of Children and Young People

Huawei and China Telecom Win GSMA GLOMO for Enhancing the Lives of Children and Young People

Huawei and China Telecom received the GSMA GLOMO for Best Mobile Innovation for Enhancing the Lives of Children and Young People under the Tech4Good...
HUAWEI eKit Launches New MiniFTTO Products, Bridging the "Last Mile" to the Intelligent World

HUAWEI eKit Launches New MiniFTTO Products, Bridging the "Last Mile" to the Intelligent World

At MWC Barcelona 2026, HUAWEI eKit unveiled a new portfolio of MiniFTTO products designed to redefine the network experience. With outstanding user...
More Releases From This Source

Explore

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Computer Hardware

Computer Hardware

Computer Hardware

Computer Hardware

Networks

Networks

News Releases in Similar Topics