Huawei дебютирует с концепцией для транспорта «Внедрение мобильности и логистики в интеллектуальный мир», основанной на пяти новых решениях

БАРСЕЛОНА, Испания, 10 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- На выставке MWC Barcelona 2026 компания Huawei провела форум под названием «Ускорение цифровизации транспорта». Вместе с отраслевыми клиентами, партнерами и экспертами компания Huawei исследовала новые пути для интеллектуального транспорта, поделилась своими последними техническими достижениями и объявила о пяти инновационных решениях, направленных на продвижение мобильности и логистики в интеллектуальный мир.

David Shi, Vice President of ICT Marketing and Solution Sales, Huawei Guest speakers (from top left): PhD. Reha Çetin, Zaiming Ren, Carlos López Gutiérrez, and Yang Rong Huawei alongside its customers and partners announces five solutions

Дэвид Ши (David Shi), вице-президент Huawei по маркетингу ИКТ и продажам решений, заявил, что «Huawei стремится к открытости, сотрудничеству и общему успеху. Мы будем работать с клиентами и партнерами, чтобы построить прочную цифровую и интеллектуальную основу, соединяющую пассажирские, грузовые, деловые, доходные и информационные потоки». По его словам, Huawei будет интегрировать ИИ в железнодорожные, автомобильные, логистические, авиационные и портовые сценарии для повышения безопасности и эффективности комплексных перевозок и логистики, способствуя более тесным связям с туризмом, энергетикой, торговлей и другими отраслями для лучшего будущего.

Кандидат наук Реха Четин (Reha Çetin), ИТ-директор Международного аэропорта Стамбула и генеральный директор IST Systems, подчеркнул, что, будучи самым быстрорастущим авиационным хабом Европы, аэропорт Стамбула продолжит продвигать цифровую трансформацию аэропорта 5.0 и предоставлять услуги аэропорта следующего поколения, основанные на передовых цифровых технологиях Huawei и опыте в области ИКТ.

Заместитель генерального директора CRSC International Займинг Рен (Zaiming Ren) объяснил, как FRMCS повышает эффективность управления движением поездов, увеличивает пропускную способность железнодорожного транспорта и снижает затраты на жизненный цикл, помогая футуристическим железнодорожным системам работать более эффективно и безопасно.

ИИ должен стать нервным центром интеллектуальных транспортных систем (ИТС). Карлос Лопес Гутьеррес (Carlos López Gutiérrez), директор по транспорту SICE, сказал: «SICE и Huawei работают над использованием ИИ и периферийных вычислительных платформ для изучения и поддержки различных транспортных сценариев, значительно улучшая связь с инфраструктурой и надежность транспортной системы».

Порты играют решающую роль в стабилизации экономических циклов и обеспечении непрерывности промышленности и цепочки поставок. Ян Жун (Yang Rong), генеральный инженер Tianjin Port (Group) Co., Ltd., отметил, что Tianjin Port последовательно уделяет приоритетное внимание интеграции ИКТ, таких как 5G, ИИ, облачные вычисления и автономное вождение, в свои услуги. До сих пор они управляли всеми элементами порта в цифровом виде и развернули интеллектуальную горизонтальную транспортную систему, направленную на формирование будущего интеллектуальных портов мирового класса.

Д-р Рашад Нассар (Rachad Nassar), директор по глобальному бизнесу и стратегическим партнерам бизнес-подразделения интеллектуального транспорта Huawei, объявил, что компания создала всеобъемлющую цифровую основу для глобальной транспортной отрасли. Развернув интегрированную архитектуру интеллектуального зондирования, подключения, цифровых платформ и приложений, Huawei сотрудничает с партнерами по экосистеме, чтобы запустить пять специализированных решений по четырем основным сценариям. Эти инновации обеспечивают следующие ключевые преимущества:

Дорога. Компания Huawei представила решение для Transportation Operations Coordination Center (TOCC), основанное на ИТС, для повышения эффективности в различных сценариях, таких как интегрированный мониторинг перевозок, поддержка поездок в праздничные дни и мультимодальная логистика. Это устанавливает новую модель интегрированного управления и контроля городского транспорта.





Железнодорожный транспорт. Компания Huawei разработала решение Next-Gen Bearer Network for Operation and Dispatching Solution для железных дорог. Обладая надежностью, высокой пропускной способностью и низкой задержкой, это решение надежно и эффективно предоставляет оперативные услуги связи, продвигая железнодорожную отрасль к цифровым и интеллектуальным технологиям.





Таможня. Компания Huawei совместно с партнерами выпустила решение по управлению рисками больших данных. Опираясь на ведущие платформы больших данных Huawei и управление данными и услуги партнеров, решение эффективно интегрирует разнородные данные из разных источников и реагирует на риски в течение нескольких секунд. В нем рассматриваются традиционные проблемы контроля рисков, такие как ограниченные размеры, неполный охват и сильная зависимость от ручных процессов, что позволяет таможенным органам повысить точность надзора и эффективность таможенной очистки.





Порт. Компания Huawei разработала первый в отрасли полнофункциональный агент планирования на основе технологии цепочки рассуждений (CoT). Этот агент координирует весь процесс работы порта, включая планирование причала наряду с распределением и транспортировкой, сокращая время планирования операции с часов до минут. Интеллектуальное горизонтальное транспортное решение 2.0 поддерживает эффективное смешанное движение ручных контейнеровозов и интеллектуальных управляемых транспортных средств (IGV). Оно обеспечивает крупномасштабное планирование более 300 транспортных средств, снижает скорость ручного захвата до менее 0,1% и обеспечивает точное выравнивание парковки с рабочим положением в пределах ±5 см, повышая эффективность перемещения грузов.

На форуме Huawei и Surge объявили об успешном коммерческом развертывании первой в мире сети фиксированного беспроводного доступа (FWA) 5G с частотой 1,4 ГГц для железных дорог. Эта веха представляет собой смену парадигмы в железнодорожном сообщении, обеспечивая сети связи следующего поколения вдоль железных дорог Индонезии при одновременном достижении общенационального охвата инклюзивной сетью.

Кроме того, компания Huawei выделила ключевые прорывы, реализованные вместе со своими глобальными партнерами, которые продвигают цифровую и интеллектуальную транспортную экосистему. Ярким примером является глобальная витрина Smart Port, запущенная совместно с Shandong Port Group. Интегрируя большие данные, большие модели и другие передовые технологии, витрина демонстрирует приложения для конкретных сценариев, такие как цифровые операции и интеллектуальное планирование, служащие основой для модернизации мировой портовой отрасли.

На сегодняшний день Huawei обслуживает более 100 портов, более 210 аэропортов и авиакомпаний, более 300 городских железнодорожных линий, более 180 000 километров железных дорог, дорожную сеть протяженностью более 200 000 километров, проекты ИТС в более чем 70 городах и более 200 логистических предприятий по всему миру. Заглядывая в будущее, Huawei продолжит практиковать стратегию «платформа + экосистема». Компания специализируется на развитии транспортных узлов, транспортных сетей, пассажирских/грузовых потоков и маловысотных воздушных систем для создания цифровой и интеллектуальной основы для комплексных перевозок и логистики. Huawei стремится «интегрировать мобильность и логистику в интеллектуальный мир», расширяя возможности интеллектуального транспорта.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2929040/1.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2929041/2.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2929042/3.jpg