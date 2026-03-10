Huawei prezentuje wizję mobilności i logistyki do inteligentnego świata opartą na pięciu nowych rozwiązaniach dla transportu

BARCELONA, Hiszpania, 10 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Podczas targów MWC Barcelona 2026 firma Huawei zorganizowała forum zatytułowane „Przyspieszenie rozwoju inteligencji cyfrowej w transporcie". Wraz z klientami z branży, partnerami i ekspertami firma Huawei analizowała nowe kierunki rozwoju inteligentnego transportu, zaprezentowała najnowsze osiągnięcia technologiczne i ogłosiła pięć innowacyjnych rozwiązań, których celem jest wprowadzenie mobilności i logistyki do inteligentnego świata.

David Shi, Vice President of ICT Marketing and Solution Sales, Huawei Guest speakers (from top left): PhD. Reha Çetin, Zaiming Ren, Carlos López Gutiérrez, and Yang Rong Huawei alongside its customers and partners announces five solutions

David Shi, wiceprezes Huawei ds. marketingu ICT i sprzedaży rozwiązań, podkreślił: „Huawei konsekwentnie stawia na otwartość, współpracę i wspólny sukces. Wspólnie z klientami i partnerami będziemy budować solidne fundamenty cyfrowe i rozwiązań inteligentnych, łącząc przepływy pasażerów, towarów, działalności operacyjnej, przychodów i informacji". Jak zaznaczył, Huawei będzie włączać sztuczną inteligencję do scenariuszy obejmujących kolej, transport drogowy, logistykę, lotnictwo i porty, aby zwiększać bezpieczeństwo i efektywność kompleksowych systemów transportu i logistyki, a także zacieśniać powiązania z branżami takimi jak turystyka, energetyka czy handel, tworząc lepszą przyszłość.

Dr Reha Çetin, dyrektor ds. informatyki (CIO) portu lotniczego Istanbul Grand Airport i dyrektor generalny IST Systems, podkreślił, że jako najszybciej rozwijający się hub lotniczy w Europie lotnisko w Stambule będzie nadal rozwijać transformację cyfrową Airport 5.0 i oferować usługi lotniskowe nowej generacji, wykorzystując zaawansowane technologie cyfrowe Huawei i kompetencje firmy w zakresie ICT.

Zaiming Ren, zastępca dyrektora generalnego CRSC International, wyjaśnił, w jaki sposób system FRMCS zwiększa efektywność sterowania ruchem pociągów, podnosi przepustowość transportu kolejowego i obniża koszty w całym cyklu życia infrastruktury, pomagając przyszłościowym systemom kolejowym działać wydajniej i bezpieczniej.

Sztuczna inteligencja ma stać się centralnym elementem inteligentnych systemów transportowych (ITS). Carlos López Gutiérrez, dyrektor jednostki biznesowej transportu w firmie SICE, powiedział: „SICE i Huawei współpracują nad wykorzystaniem sztucznej inteligencji i platform przetwarzania brzegowego, aby rozwijać i wspierać różnorodne scenariusze transportowe, znacząco poprawiając łączność infrastruktury i niezawodność systemów transportowych".

Porty odgrywają kluczową rolę w stabilizowaniu cykli gospodarczych i w zapewnianiu ciągłości przemysłu i łańcuchów dostaw. Yang Rong, główny inżynier w Tianjin Port (Group) Co., Ltd., zauważył, że port Tianjin konsekwentnie traktuje priorytetowo łączenie technologii ICT - takich jak 5G, sztuczna inteligencja, przetwarzanie w chmurze czy autonomiczna jazda - ze swoimi usługami. Do tej pory zdigitalizowano zarządzanie wszystkimi elementami portu i wdrożono inteligentny system poziomego transportu portowego, co ma kształtować przyszłość portów inteligentnych klasy światowej.

Dr Rachad Nassar, dyrektor ds. globalnego rozwoju biznesu i partnerstw strategicznych w dziale ds. inteligentnego transportu w Huawei, ogłosił, że spółka stworzyła kompleksową cyfrową podstawę dla globalnej branży transportowej. Dzięki wdrożeniu zintegrowanej architektury obejmującej inteligentne systemy percepcji, łączność, platformy cyfrowe i aplikacje Huawei współpracuje z partnerami ekosystemu, aby wprowadzić pięć wyspecjalizowanych rozwiązań w czterech kluczowych scenariuszach. Innowacje te zapewniają następujące korzyści:

Drogi: Huawei zaprezentował rozwiązanie Transportation Operations Coordination Center (TOCC) oparte na technologii ITS, które zwiększa efektywność w różnych scenariuszach, takich jak zintegrowany monitoring transportu, wsparcie podróży w okresach świątecznych czy logistyka multimodalna. Dzięki temu powstanie nowy model zintegrowanego zarządzania i sterowania transportem miejskim.





Kolej: Huawei opracował rozwiązanie Next-Gen Bearer Network for Operation and Dispatching dla kolei. Dzięki wysokiej niezawodności, dużej przepustowości i niskim opóźnieniom rozwiązanie to bezpiecznie, stabilnie i wydajnie obsługuje usługi komunikacyjne związane z eksploatacją i dyspozyturą, wspierając rozwój kolei w kierunku rozwiązań cyfrowych i inteligentnych.





Służby celne: firma Huawei wraz z partnerami zaprezentowała rozwiązanie do kontroli ryzyka oparte na analizie dużych zbiorów danych. Wykorzystując czołowe platformy big data Huawei i kompetencje partnerów w zakresie zarządzania danymi i usług analitycznych, rozwiązanie skutecznie integruje różnorodne dane pochodzące z wielu źródeł i reaguje na zagrożenia w ciągu kilku sekund. Pozwala to rozwiązać tradycyjne problemy kontroli ryzyka, takie jak ograniczona liczba analizowanych aspektów, niepełny zakres danych czy duża zależność od procesów manualnych, umożliwiając organom celnym zwiększenie dokładności nadzoru i efektywności odpraw.





Porty: Huawei opracował pierwszego w branży agenta planowania wszystkich elementów operacji portowych opartego na technologii łańcucha myśli (ang. chain-of-thought - CoT). Agent ten koordynuje cały proces operacyjny portu, obejmujący m.in. planowanie miejsc cumowania, dystrybucję i transport, skracając czas planowania operacji z godzin do minut. Rozwiązanie Intelligent Horizontal Transportation 2.0 umożliwia efektywny ruch mieszany manualnie prowadzonych ciężarówek kontenerowych i inteligentnych pojazdów kierowanych (IGV). Umożliwia ono zarządzanie flotą ponad 300 pojazdów, ogranicza liczbę ręcznych przejęć sterowania do poniżej 0,1% i zapewnia precyzyjne ustawienie pojazdów względem stanowiska operacyjnego z dokładnością ±5 cm, zwiększając efektywność przemieszczania ładunków.

Podczas forum Huawei i firma Surge ogłosiły również pomyślne komercyjne wdrożenie pierwszej na świecie kolejowej sieci stałego dostępu bezprzewodowego 5G (FWA) działającej w paśmie 1,4 GHz. Osiągnięcie to oznacza zmianę paradygmatu w zakresie łączności dla kolei, zapewniając sieci komunikacyjne nowej generacji wzdłuż linii kolejowych w Indonezji i umożliwiając objęcie całego kraju inkluzywnym zasięgiem sieciowym.

Huawei zaprezentował także przełomowe osiągnięcia zrealizowane wspólnie z globalnymi partnerami, które przyspieszają rozwój ekosystemu cyfrowego i inteligentnego transportu. Przykładem jest Global Smart Port Showcase uruchomiony we współpracy z Shandong Port Group. Dzięki integracji technologii takich jak big data, duże modele sztucznej inteligencji i innych zaawansowanych rozwiązań technologicznych projekt prezentuje zastosowania dopasowane do konkretnych scenariuszy, w tym cyfrowe zarządzanie operacjami i inteligentne planowanie, stanowiąc wzorzec modernizacji dla globalnej branży portowej.

Do tej pory firma Huawei obsłużyła ponad 100 portów, przeszło 210 portów lotniczych i linii lotniczych, ponad 300 miejskich linii kolejowych, ponad 180 000 kilometrów linii kolejowych, sieci drogowe o długości przekraczającej 200 000 kilometrów, projekty inteligentnych systemów transportowych w ponad 70 miastach i ponad 200 przedsiębiorstw logistycznych na całym świecie. W przyszłości Huawei będzie nadal realizować strategię „platforma + ekosystem". Firma koncentruje się na rozwoju węzłów transportowych, sieci transportowych, przepływów pasażerów i towarów oraz systemów lotów na małych wysokościach, aby stworzyć cyfrowe i inteligentne fundamenty dla kompleksowego transportu i logistyki. Firma Huawei pozostaje zaangażowana w realizację wizji „wprowadzania mobilności i logistyki do inteligentnego świata", wspierając rozwój inteligentnego transportu.

