هواوي تكشف عن رؤيتها "قيادة التنقل والخدمات اللوجستية نحو العالم الذكي" لقطاع النقل، مدعومة بخمسة حلول جديدة

برشلونة، إسبانيا، 10 مارس 2026 /PRNewswire/ -- خلال فعاليات MWC Barcelona 2026، استضافت هواوي منتدى بعنوان "Accelerate Transportation Digital Intelligence". وبمشاركة العملاء والشركاء والخبراء في القطاع، استعرضت الشركة مسارات جديدة للنقل الذكي، وشاركت أحدث إنجازاتها التقنية، وأعلنت عن خمسة حلول مبتكرة تهدف إلى دفع التنقل والخدمات اللوجستية نحو العالم الذكي.

وقال ديفيد شي، نائب رئيس تسويق ومبيعات حلول تقنية المعلومات والاتصالات في هواوي: "تلتزم هواوي بالانفتاح والتعاون والنجاح المشترك. وسنعمل مع العملاء والشركاء على بناء قاعدة رقمية وذكية متينة تربط تدفقات الركاب والشحن والأعمال والإيرادات والمعلومات". وأضاف أن هواوي ستدمج الذكاء الاصطناعي في سيناريوهات السكك الحديدية والطرق والخدمات اللوجستية والطيران والموانئ، بما يعزز السلامة والكفاءة في منظومة النقل والخدمات اللوجستية الشاملة، ويرسخ روابط أوثق مع قطاعات السياحة والطاقة والتجارة وغيرها من القطاعات لبناء مستقبل أفضل.

وأوضح الدكتور Reha Çetin، الرئيس التنفيذي للمعلومات في مطار إسطنبول الكبير والرئيس التنفيذي لشركة IST Systems، أن مطار إسطنبول، بوصفه أسرع مراكز الطيران نموًا في أوروبا، سيواصل المضي قدمًا في تحوله الرقمي نحو Airport 5.0، وتقديم تجارب مطارية من الجيل التالي بالاستناد إلى تقنيات هواوي الرقمية المتقدمة وخبرتها في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.

وبيّن Zaiming Ren، نائب المدير العام في CRSC International، كيف تسهم أنظمة الاتصالات المتنقلة للسكك الحديدية المستقبلية (FRMCS) في رفع كفاءة التحكم في القطارات، وزيادة الطاقة الاستيعابية للنقل بالسكك الحديدية، وخفض تكاليف دورة الحياة، بما يساعد أنظمة السكك الحديدية المستقبلية على العمل بكفاءة وأمان أكبر.

ومن المتوقع أن يصبح الذكاء الاصطناعي المركز العصبي لأنظمة النقل الذكية (ITS). وقال Carlos López Gutiérrez، مدير وحدة أعمال النقل في SICE: "تعمل SICE وهواوي على توظيف الذكاء الاصطناعي ومنصات الحوسبة الطرفية لاستكشاف سيناريوهات نقل متنوعة ودعمها، بما يحسن بدرجة كبيرة ترابط البنية التحتية وموثوقية أنظمة النقل".

وتؤدي الموانئ دورًا محوريًا في استقرار الدورات الاقتصادية وضمان استمرارية سلاسل الصناعة والإمداد. وقال Yang Rong، كبير المهندسين في مجموعة موانئ تيانجين المحدودة، إن ميناء تيانجين يضع على الدوام دمج تقنيات المعلومات والاتصالات، مثل الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والقيادة الذاتية، في صميم خدماته. وحتى الآن، نجح الميناء في إدارة جميع عناصره رقميًا ونشر نظام نقل أفقي ذكي، في خطوة تستهدف رسم مستقبل الموانئ الذكية عالمية المستوى.

وأعلن الدكتور Rachad Nassar، مدير الأعمال العالمية والشركاء الاستراتيجيين في وحدة أعمال النقل الذكي لدى هواوي، أن الشركة أرست قاعدة رقمية شاملة لقطاع النقل العالمي. ومن خلال نشر بنية متكاملة تجمع بين الاستشعار الذكي والاتصال والمنصات الرقمية والتطبيقات، تتعاون هواوي مع شركاء المنظومة لإطلاق خمسة حلول متخصصة عبر أربعة سيناريوهات رئيسية. وتحقق هذه الابتكارات المزايا الأساسية التالية:

الطرق: كشفت هواوي عن حل مركز تنسيق عمليات النقل ( TOCC )، المبني على أنظمة النقل الذكية ( ITS )، لرفع الكفاءة عبر مجموعة من السيناريوهات، مثل المراقبة المتكاملة للنقل، ودعم حركة السفر خلال العطلات، والخدمات اللوجستية متعددة الوسائط. ويؤسس هذا الحل نموذجًا جديدًا للإدارة والتحكم المتكاملين في النقل الحضري.





السكك الحديدية: طورت هواوي حل شبكة النقل الحاملة من الجيل التالي للتشغيل والجدولة لقطاع السكك الحديدية. وبفضل ما يتمتع به من موثوقية عالية وعرض نطاق كبير وزمن استجابة منخفض، يضمن الحل نقل خدمات الاتصالات التشغيلية بكفاءة وأمان وموثوقية، ويدفع قطاع السكك الحديدية نحو مزيد من الرقمنة والذكاء.





الجمارك: أطلقت هواوي، بالتعاون مع شركائها، حلًا للتحكم في المخاطر باستخدام البيانات الضخمة. واستنادًا إلى منصات هواوي الرائدة للبيانات الضخمة وقدرات الشركاء في حوكمة البيانات والخدمات، يدمج الحل بكفاءة بيانات غير متجانسة متعددة المصادر ويستجيب للمخاطر في غضون ثوانٍ. كما يعالج التحديات التقليدية في إدارة المخاطر، مثل محدودية الأبعاد وعدم اكتمال التغطية والاعتماد الكبير على العمليات اليدوية، بما يمكّن سلطات الجمارك من تعزيز دقة الرقابة وكفاءة التخليص.





الموانئ: طورت هواوي أول وكيل ذكي في القطاع لجدولة جميع عناصر التشغيل، بالاعتماد على تقنية سلاسل الأفكار ( CoT ). ويتولى هذا الوكيل تنسيق العملية التشغيلية للميناء كاملة، من تخطيط الأرصفة إلى التوزيع والنقل، مما يقلص زمن التخطيط التشغيلي من ساعات إلى دقائق. كما يدعم حل النقل الأفقي الذكي 2.0 حركة مختلطة عالية الكفاءة بين شاحنات الحاويات التقليدية والمركبات الموجهة ذكياً ( IGVs ). ويتيح جدولة واسعة النطاق لأكثر من 300 مركبة، ويخفض معدلات التولي اليدوي للتحكم إلى أقل من 0.1%، ويضمن محاذاة دقيقة عند التوقف مع موضع التشغيل في حدود ±5 سم، بما يعزز كفاءة مناولة البضائع.

وخلال المنتدى، أعلنت هواوي وSurge نجاح التشغيل التجاري لأول شبكة وصول لاسلكي ثابت (FWA) بتقنية الجيل الخامس وتردد 1.4 جيجاهرتز مخصصة للسكك الحديدية في العالم. وتمثل هذه الخطوة تحولًا نوعيًا في اتصالات قطاع السكك الحديدية، إذ توفر شبكات اتصالات من الجيل التالي على امتداد خطوط السكك الحديدية في إندونيسيا، مع تحقيق تغطية شبكية شاملة على مستوى البلاد.

كما سلطت هواوي الضوء على اختراقات محورية حققتها بالتعاون مع شركائها العالميين، بما يدفع منظومة النقل الرقمي والذكي إلى الأمام. ومن أبرز الأمثلة على ذلك المنصة العالمية لعرض الموانئ الذكية التي أطلقتها الشركة بالشراكة مع مجموعة موانئ شاندونغ. ومن خلال دمج البيانات الضخمة والنماذج الكبيرة وغيرها من التقنيات المتقدمة، يعرض هذا المشروع تطبيقات مخصصة لسيناريوهات محددة، مثل العمليات الرقمية والتخطيط الذكي، ليشكل نموذجًا يُحتذى به في تحديث صناعة الموانئ العالمية.

وحتى الآن، قدمت هواوي خدماتها لأكثر من 100 ميناء، وأكثر من 210 مطارات وشركات طيران، وأكثر من 300 خط للسكك الحديدية الحضرية، وما يزيد على 180,000 كيلومتر من السكك الحديدية، وشبكات طرق تمتد لأكثر من 200,000 كيلومتر، ومشروعات أنظمة النقل الذكية في أكثر من 70 مدينة، وأكثر من 200 شركة لوجستية حول العالم. وفي المرحلة المقبلة، ستواصل هواوي تطبيق استراتيجية "المنصة + المنظومة". وتركز الشركة على تطوير محاور النقل وشبكات النقل وتدفقات الركاب والشحن وأنظمة الطيران منخفض الارتفاع، بما يرسخ قاعدة رقمية وذكية للنقل والخدمات اللوجستية الشاملة. وتؤكد هواوي التزامها "بقيادة التنقل والخدمات اللوجستية نحو العالم الذكي"، دعمًا لتطور النقل الذكي.

