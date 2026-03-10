Huawei ra mắt tầm nhìn giao thông "Đưa di chuyển và logistics bước vào thế giới thông minh", được thúc đẩy bởi năm giải pháp mới

BARCELONA, Tây Ban Nha, ngày 10 tháng 3 năm 2026 /PRNewswire/ -- Tại MWC Barcelona 2026, Huawei đã tổ chức diễn đàn với chủ đề Thúc đẩy trí tuệ số trong giao thông. Cùng với khách hàng, đối tác và các chuyên gia trong ngành, Huawei đã khám phá những hướng đi mới cho giao thông thông minh, chia sẻ các thành tựu công nghệ mới nhất và công bố năm giải pháp sáng tạo nhằm thúc đẩy giao thông và logistics bước vào thế giới thông minh.

David Shi, Vice President of ICT Marketing and Solution Sales, Huawei (PRNewsfoto/Huawei) Guest speakers (from top left): PhD. Reha Çetin, Zaiming Ren, Carlos López Gutiérrez, and Yang Rong (PRNewsfoto/Huawei) Huawei alongside its customers and partners announces five solutions (PRNewsfoto/Huawei)

David Shi, Phó Chủ tịch phụ trách Kinh doanh Giải pháp và Tiếp thị ICT của Huawei, cho biết: "Huawei cam kết theo đuổi sự cởi mở, hợp tác và chia sẻ thành công. Chúng tôi sẽ hợp tác với khách hàng và đối tác để xây dựng nền tảng số và nền tảng thông minh vững chắc, kết nối các luồng hành khách, hàng hóa, kinh doanh, doanh thu và thông tin". Theo ông, Huawei sẽ tích hợp AI vào các bối cảnh đường sắt, đường bộ, logistics, hàng không và cảng biển nhằm nâng cao mức độ an toàn và hiệu quả trong giao thông và logistics tổng thể, đồng thời thúc đẩy sự liên kết chặt chẽ hơn với ngành du lịch, năng lượng, thương mại và các ngành khác vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Tiến sĩ Reha Çetin, Giám đốc Thông tin của Sân bay Quốc tế Istanbul và Giám đốc điều hành IST Systems, nhấn mạnh rằng với vai trò là trung tâm hàng không phát triển nhanh nhất châu Âu, Sân bay Istanbul sẽ tiếp tục thúc đẩy quá trình chuyển đổi số Airport 5.0, mang đến trải nghiệm sân bay thế hệ mới, được hỗ trợ bởi các công nghệ số tiên tiến và chuyên môn ICT của Huawei.

Zaiming Ren, Phó Tổng Giám đốc của CRSC International, giải thích rằng FRMCS giúp nâng cao hiệu quả điều khiển tàu, tăng năng lực vận tải đường sắt và giảm chi phí trong toàn bộ vòng đời, qua đó giúp các hệ thống đường sắt tương lai vận hành hiệu quả và an toàn hơn.

AI được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm thần kinh của các hệ thống giao thông thông minh (ITS). Carlos López Gutiérrez, Giám đốc Bộ phận kinh doanh Giao thông của SICE, cho biết: "SICE và Huawei đang hợp tác sử dụng AI và các nền tảng điện toán biên để khám phá và hỗ trợ nhiều kịch bản giao thông khác nhau, từ đó cải thiện đáng kể khả năng kết nối hạ tầng và độ tin cậy của hệ thống giao thông".

Các cảng biển đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định chu kỳ kinh tế và bảo đảm tính liên tục của chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng. Yang Rong, Kỹ sư trưởng của Tianjin Port (Group) Co., Ltd., cho biết Cảng Thiên Tân luôn ưu tiên tích hợp các công nghệ ICT như 5G, AI, điện toán đám mây và lái xe tự động vào các dịch vụ của mình. Cho đến nay, cảng đã số hóa việc quản lý toàn bộ các yếu tố cảng và triển khai hệ thống vận tải ngang thông minh, tất cả đều nhằm mục đích định hình tương lai của các cảng thông minh đẳng cấp thế giới.

Tiến sĩ Rachad Nassar, Giám đốc Toàn cầu phụ trách Kinh doanh và Đối tác Chiến lược của Bộ phận Kinh doanh Giao thông Thông minh của Huawei, thông báo công ty đã xây dựng nền tảng số toàn diện cho ngành giao thông vận tải toàn cầu. Thông qua việc triển khai kiến trúc tích hợp gồm cảm biến thông minh, kết nối, nền tảng số và các ứng dụng, Huawei đang hợp tác với các đối tác trong hệ sinh thái để ra mắt năm giải pháp chuyên biệt cho bốn kịch bản cốt lõi. Những đổi mới này mang lại những lợi ích chính sau:

Đường bộ: Huawei giới thiệu Giải pháp Trung tâm Điều phối Vận hành Giao thông (TOCC), được xây dựng dựa trên ITS, giúp nâng cao hiệu quả trong các kịch bản đa dạng như giám sát giao thông tích hợp, hỗ trợ di chuyển trong kỳ nghỉ và logistics đa phương thức. Giải pháp này thiết lập một mô hình mới cho việc quản lý và kiểm soát giao thông đô thị tích hợp.





Đường sắt: Huawei phát triển Giải pháp Mạng Truyền dẫn Thế hệ Mới cho Vận hành và Điều độ dành cho ngành đường sắt. Với độ tin cậy cao, băng thông lớn và độ trễ thấp, giải pháp này truyền tải các dịch vụ liên lạc vận hành một cách an toàn, ổn định và hiệu quả, qua đó thúc đẩy ngành đường sắt tiến tới số hóa và thông minh hóa.





Hải quan: Huawei cùng các đối tác giới thiệu giải pháp kiểm soát rủi ro dựa trên dữ liệu lớn. Tận dụng nền tảng dữ liệu lớn hàng đầu của Huawei kết hợp với năng lực quản trị dữ liệu và dịch vụ của đối tác, giải pháp có thể tích hợp hiệu quả dữ liệu đa nguồn đa dạng, đồng thời phản ứng với rủi ro chỉ trong vài giây. Giải pháp này khắc phục những hạn chế truyền thống trong kiểm soát rủi ro như khía cạnh đánh giá còn hạn chế, phạm vi bao phủ chưa đầy đủ và phụ thuộc nhiều vào quy trình thủ công, qua đó giúp cơ quan hải quan nâng cao độ chính xác trong giám sát và hiệu quả thông quan.





Cảng biển: Huawei đã phát triển tác nhân điều phối toàn bộ yếu tố đầu tiên trong ngành, được hỗ trợ bởi công nghệ chuỗi suy luận (CoT). Tác nhân này điều phối toàn bộ quy trình vận hành cảng, bao gồm lập kế hoạch cầu bến cùng với phân phối và vận chuyển, giúp rút ngắn thời gian lập kế hoạch vận hành từ vài giờ xuống chỉ còn vài phút. Giải pháp vận tải ngang thông minh 2.0 hỗ trợ hiệu quả việc lưu thông hỗn hợp giữa xe container điều khiển thủ công và xe dẫn đường thông minh (IGV). Nó cho phép điều phối quy mô lớn với hơn 300 phương tiện, giảm tỷ lệ cần can thiệp thủ công xuống dưới 0,1%, đồng thời đảm bảo độ chính xác khi căn chỉnh đỗ xe tại vị trí vận hành trong phạm vi ±5 cm, qua đó nâng cao hiệu quả vận chuyển hàng hóa.

Tại diễn đàn, Huawei và Surge cũng công bố việc triển khai thương mại thành công mạng truy cập không dây cố định (FWA) 5G băng tần 1,4 GHz đầu tiên trên thế giới dành cho đường sắt. Cột mốc này thể hiện một bước chuyển đổi mô hình trong kết nối cho hệ thống đường sắt, cung cấp mạng truyền thông thế hệ mới dọc theo các tuyến đường sắt tại Indonesia, đồng thời đạt được khả năng phủ sóng mạng toàn quốc.

Ngoài ra, Huawei cũng giới thiệu những bước đột phá quan trọng đạt được cùng các đối tác toàn cầu, thúc đẩy hệ sinh thái giao thông số và thông minh. Một ví dụ tiêu biểu là Mô hình Trình diễn Cảng Thông minh Toàn cầu được triển khai cùng Shandong Port Group. Bằng cách tích hợp dữ liệu lớn, các mô hình lớn và các công nghệ tiên tiến khác, mô hình này trình diễn các ứng dụng theo từng kịch bản như vận hành số và lập kế hoạch thông minh, đóng vai trò như một hình mẫu cho quá trình hiện đại hóa ngành cảng biển toàn cầu.

Cho đến nay, Huawei đã phục vụ hơn 100 cảng biển, hơn 210 sân bay và hãng hàng không, trên 300 tuyến đường sắt đô thị, hơn 180.000 km đường sắt, mạng lưới đường bộ dài hơn 200.000 km, các dự án ITS tại hơn 70 thành phố, cùng hơn 200 doanh nghiệp logistics trên toàn thế giới. Trong tương lai, Huawei sẽ tiếp tục triển khai chiến lược "nền tảng + hệ sinh thái". Công ty tập trung phát triển các trung tâm giao thông, mạng lưới giao thông, luồng hành khách và hàng hóa, cũng như các hệ thống hàng không tầm thấp, nhằm xây dựng một nền tảng số và thông minh cho giao thông và logistics toàn diện. Huawei cam kết "đưa di chuyển và logistics bước vào thế giới thông minh", trao quyền cho giao thông thông minh.

SOURCE Huawei