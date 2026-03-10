화웨이, '지능형 세상으로 모빌리티와 물류를 연결한다'는 비전 공개…교통 분야 5대 신규 솔루션 발표

바르셀로나, 스페인 2026년 3월 10일 /PRNewswire/ -- MWC 바르셀로나 2026(MWC Barcelona 2026)에서 화웨이(Huawei)가 교통 디지털 인텔리전스 가속화(Accelerate Transportation Digital Intelligence) 포럼을 개최했다. 화웨이는 업계 고객, 파트너, 전문가들과 함께 스마트 교통의 새로운 발전 경로를 모색하고 최신 기술 성과를 공유했으며, 모빌리티와 물류를 지능형 세상으로 이끌기 위한 5가지 혁신 솔루션을 발표했다.

화웨이 ICT 마케팅 및 솔루션 세일즈 부문의 데이비드 시(David Shi) 부사장은 "화웨이는 개방, 협력, 공동 성공을 위해 전념하고 있다. 고객 및 파트너와 협력해 승객, 화물, 비즈니스, 수익, 정보 흐름을 연결하여 견고한 디지털 및 지능형 기반을 구축하겠다"고 밝혔다. 그는 이어 화웨이가 철도, 도로, 물류, 항공, 항만 등 다양한 시나리오에 AI를 통합해 종합 교통 및 물류의 안전성과 효율성을 높이고 관광, 에너지, 무역 등 기타 산업과의 연계를 강화해 더 나은 미래를 만들어갈 것이라고 설명했다.

이스탄불 대공항(Istanbul Grand Airport)의 최고 정보 책임자이자 IST 시스템즈(IST Systems)의 최고경영자인 레하 체틴(Reha Çetin) 박사는 유럽에서 가장 빠르게 성장하는 항공 허브인 이스탄불 공항이 화웨이의 첨단 디지털 기술과 ICT 전문성을 기반으로 에어포트(Airport 5.0) 디지털 전환을 지속 추진하고 차세대 공항 경험을 제공할 것이라고 강조했다.

CRSC 인터내셔널(CRSC International)의 런자이밍(Ren Zaiming) 부총경리는 FRMCS가 열차 제어 효율을 향상시키고 철도 운송 용량을 확대하며 전 생애주기 비용을 절감해 미래형 철도 시스템이 더 효율적이고 안전하게 운영될 수 있도록 돕는다고 설명했다.

지능형 교통 시스템(ITS)의 핵심 중추로 AI의 역할이 더 커질 전망이다. SICE 교통 사업부의 카를로스 로페스 구티에레즈(Carlos López Gutiérrez) 이사는 "SICE와 화웨이는 AI와 엣지 컴퓨팅 플랫폼을 활용해 다양한 교통 시나리오를 탐색하고 지원함으로써 인프라 연결성과 교통 시스템 신뢰성을 크게 향상시키기 위해 협력하고 있다"고 말했다.

항만은 경제 사이클 안정과 산업 및 공급망 연속성 확보에 중요한 역할을 한다. 톈진항그룹(Tianjin Port (Group) Co., Ltd.)의 양룽(Yang Rong) 총괄 엔지니어는 톈진항이 5G, AI, 클라우드 컴퓨팅, 자율주행 등 ICT 기술을 서비스에 통합하는 데 지속적으로 주력해 왔다고 밝혔다. 현재 항만의 모든 요소를 디지털 방식으로 관리하고 지능형 수평 운송 시스템을 구축했으며, 이를 통해 세계 최고 수준의 스마트 항만 구축을 추진하고 있다.

화웨이 스마트 교통 사업부의 글로벌 비즈니스 및 전략 파트너 총괄 라샤드 나사르(Rachad Nassar) 박사는 화웨이가 글로벌 교통 산업을 위한 포괄적인 디지털 기반을 구축했다고 발표했다. 화웨이는 지능형 감지, 연결성, 디지털 플랫폼, 애플리케이션을 통합한 아키텍처를 구축하고 생태계 파트너들과 협력해 4대 핵심 시나리오에 걸쳐 5개의 특화 솔루션을 선보였다. 이러한 혁신은 다음과 같은 주요 이점을 제공한다.

도로: 화웨이는 ITS 기반 교통 운영 조정 센터(Transportation Operations Coordination Center, TOCC) 솔루션을 공개하여 통합 교통 모니터링, 명절 기간 이동 지원, 복합 운송 물류 등 다양한 시나리오에서 효율성을 높였다. 이는 도시 통합 교통 관리 및 통제의 새로운 모델을 제시한다.

철도: 화웨이는 철도를 위한 차세대 운영 및 배차용 베어러 네트워크 솔루션을 개발했다. 높은 신뢰성, 고대역폭, 낮은 지연을 특징으로 하며 운영 통신 서비스를 안전하고 효율적으로 전달해 철도 산업의 디지털 및 지능형 전환을 촉진한다.

세관: 화웨이는 파트너들과 함께 빅데이터 기반 위험 제어 솔루션을 발표했다. 화웨이의 선도적인 빅데이터 플랫폼과 파트너의 데이터 거버넌스 및 서비스 역량을 결합해 다양한 이기종 데이터를 효율적으로 통합하고 수초 내 위험에 대응할 수 있다. 이를 통해 제한된 분석 차원, 불완전한 데이터 범위, 수작업 의존 등 기존 위험 관리 문제를 해결하고 세관 감독 정확도와 통관 효율을 향상시킨다.

항만: 화웨이는 업계 최초로 연쇄 사고(chain-of-thought, CoT) 기술 기반 전 요소 스케줄링 에이전트를 개발했다. 이 에이전트는 선석 계획부터 물류 분배 및 운송까지 항만 운영 전 과정을 조정해 기존 수 시간 걸리던 운영 계획 수립 시간을 몇 시간에서 몇 분으로 단축한다. 지능형 수평 운송 2.0 솔루션은 수동 컨테이너 트럭과 지능형 유도 차량(IGV)의 혼합 운행을 지원한다. 300대 이상의 차량을 대규모로 스케줄링할 수 있으며 수동 개입률을 0.1% 미만으로 낮추고 작업 위치와의 정차 정밀도를 ±5cm 이내로 유지해 화물 이동 효율을 크게 향상시킨다.

포럼에서 화웨이와 서지(Surge)는 철도용 세계 최초 1.4GHz 5G 고정 무선 접속(FWA) 네트워크의 상용 구축 성공도 발표했다. 이는 철도 중심 연결성 분야의 새로운 패러다임을 제시하는 이정표로, 인도네시아 철도망 전반에 차세대 통신 네트워크를 제공하면서 전국 단위 포용적 네트워크 커버리지를 구현한다.

또한 화웨이는 글로벌 파트너들과 함께 이룬 중요한 기술 성과도 소개하며 디지털 및 지능형 교통 생태계 구축을 가속하고 있다고 강조했다. 대표 사례로 산둥항그룹(Shandong Port Group)과 공동으로 구축한 글로벌 스마트 항만 쇼케이스(Global Smart Port Showcase)가 있다. 이 쇼케이스는 빅데이터와 대형 AI 모델 등 첨단 기술을 결합해 디지털 운영과 스마트 계획 등 다양한 시나리오 기반 애플리케이션을 구현했으며, 글로벌 항만 산업 현대화를 위한 청사진을 제시한다.

현재까지 화웨이는 전 세계적으로 100개 이상의 항만, 210개 이상의 공항 및 항공사, 300개 이상의 도시 철도 노선, 18만 km 이상의 철도, 20만 km 이상의 도로망, 70개 이상의 도시 ITS 프로젝트, 200개 이상의 물류 기업을 지원해 왔다. 앞으로도 화웨이는 '플랫폼 + 생태계' 전략을 지속 추진할 예정이다. 회사는 종합 교통 및 물류를 위한 디지털•지능형 기반을 구축하기 위해 교통 허브, 교통 네트워크, 여객 및 화물 흐름, 저고도 항공 시스템 개발을 전문으로 한다. 화웨이는 '모빌리티와 물류를 지능형 세상으로 연결한다'는 목표 아래 스마트 교통 발전을 지원할 계획이다.

