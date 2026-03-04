Huawei lança NG WAN para impulsionar novo crescimento das operadoras

BARCELONA, Espanha, 4 de março de 2026 /PRNewswire/ -- No MWC Barcelona 2026, Leon Wang, presidente da linha de produtos de comunicação de dados da Huawei, apresentou a arquitetura NG WAN da empresa. Ele afirmou que, na era da Internet dos Agentes, a Huawei está atualizando as redes portadoras de IP com foco em segurança e resiliência, consciência multidimensional e autonomia de rede. Isso permitirá que as operadoras estabeleçam uma base de rede autodefensiva que garanta experiência, acelere o crescimento da receita, aumente a eficiência da rede e possibilite conectividade inteligente.

A Huawei apresentou o primeiro mecanismo de identificação de tráfego criptografado do setor: o Xingluo Identification Engine. Este mecanismo possui uma precisão de identificação superior a 95% para fluxos de tráfego criptografados. Ele também constrói um banco de dados multidimensional de características de serviço ao usuário, que é detalhado o suficiente para criar perfis de usuário com uma precisão de 90%. Isso ajuda as transportadoras a conquistar novos clientes rapidamente.

As placas de computação inteligente sem perdas da Huawei permitem a transmissão sem perda de pacotes de dados de poder de computação, garantindo uma eficiência computacional sustentada. Aproveitando o algoritmo sem perdas Xingluo, a Huawei transforma dados de treinamento-inferência em vetores multidimensionais invioláveis, protegendo os dados corporativos e permitindo que as operadoras ofereçam serviços distribuídos de treinamento-inferência colaborativa e separação de armazenamento-computação.

A Huawei fornece placas de segurança intrínseca inteligentes, que permitem que os dispositivos detectem instantaneamente qualquer atividade incomum relacionada a arquivos, memória, processos e tráfego. Eles também identificam e bloqueiam prontamente invasões para impedir que ataques se escondam ou se espalhem.

Para resolver o sequestro de rotas, a Huawei introduziu uma placa de controle principal inteligente e resiliente. Utilizando um gráfico de conhecimento de 40 dimensões, esta placa identifica dinamicamente os atributos de endereços de roteamento, caminhos e qualquer adulteração de informações de roteamento, garantindo zero sequestro de rota em situações críticas.

A Huawei introduziu uma solução de segurança quântica. Esta solução auxilia as operadoras a estabelecer redes portadoras com segurança quântica, garantindo zero vazamento de dados do usuário.

As operadoras podem aproveitar a solução de implantação dinâmica multiponto Xsec da Huawei para configurar rapidamente conexões criptografadas com PQC, aumentando a eficiência da implantação de linhas privadas quânticas em 60%. Além disso, para as operadoras que escolhem a rota QKD, a Huawei lançou a primeira placa QKD intrínseca do setor, a LPUI-Q. Esta placa pode ser inserida diretamente nos roteadores da série NetEngine 8000. Utilizando o algoritmo exclusivo de supressão de ruído da Huawei, a placa facilita a integração do QKD com redes de comunicação, ajudando a reduzir o investimento total das operadoras em mais de 60%.

A Huawei introduziu a solução inteligente de O&M para oferecer proteção de rede 24 horas por dia. Atuando como o cérebro inteligente da rede, o Netmaster simula análises especializadas, formulação de estratégias e execução de ações, facilitando a transição de uma O&M reativa para uma proativa.

