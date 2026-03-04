Huawei lanza NG WAN para impulsar un nuevo crecimiento para las empresas de telecomunicaciones

BARCELONA, España, 4 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- En el MWC 2026 de Barcelona, Leon Wang, presidente de línea de productos de Comunicación de Datos de Huawei, presentó la arquitectura NG WAN de la empresa. Afirmó que en la era de Internet de agentes, Huawei está actualizando las redes portadoras de IP y se centra en la seguridad, la resiliencia, la conciencia multidimensional y la autonomía de red. Estas medidas permitirán a las empresas de telecomunicaciones establecer una base de red de autodefensa que garantice la experiencia, acelere el crecimiento de ingresos, aumente la eficiencia de red y potencie la conectividad inteligente.

Awareness@2H multidimensional

Huawei presentó el primer motor de identificación de tráfico cifrado del sector, Xingluo Identification Engine. Este motor cuenta con una precisión de identificación superior al 95 % para flujos de tráfico cifrados. Además, este motor construye una base de datos multidimensional de características de servicio al usuario, que es lo suficientemente detallada como para crear perfiles de usuario con una precisión del 90 %. Estas características ayudan a las empresas de telecomunicaciones a adquirir nuevos clientes con rapidez.

Awareness@2B multidimensional

Las placas informáticas inteligentes sin pérdidas de Huawei permiten la transmisión sin pérdida de paquetes de datos de potencia informática, lo que garantiza una eficiencia informática sostenida. Aprovechando el algoritmo sin pérdidas de Xingluo, Huawei transforma los datos de inferencia de entrenamiento en vectores de alta dimensión irrompibles, lo que resguarda los datos de la empresa y permitiendo a las empresas de telecomunicaciones ofrecer servicios distribuidos de capacitación e inferencia colaborativa y separación informática de almacenamiento.

Seguridad y resiliencia

Huawei ofrece placas de seguridad intrínseca inteligentes, que permiten a los dispositivos detectar al instante cualquier actividad inusual relacionada con archivos, memoria, procesos y tráfico. Asimismo, estas placas identifican y bloquean las intrusiones con rapidez para evitar que los ataques acechen o se propaguen.

Para abordar el secuestro de rutas, Huawei ha presentado un tablero de control principal inteligente y resistente. Al utilizar un gráfico de conocimiento de 40 dimensiones, este tablero identifica los atributos de las direcciones de enrutamiento, las rutas y cualquier manipulación de la información de enrutamiento de manera dinámica, lo que garantiza que no haya secuestro de rutas en situaciones críticas.

Seguridad y resiliencia

Huawei presentó una solución de seguridad cuántica. Esta solución ayuda a las empresas de telecomunicaciones a establecer redes portadoras de seguridad cuántica, lo que garantiza que no haya fugas de datos de usuario.

Las empresas de telecomunicaciones pueden aprovechar la solución de implementación dinámica multipunto Xsec de Huawei para configurar rápidamente conexiones cifradas PQC, lo que mejora la eficiencia de implementación de líneas privadas cuánticas en un 60 %. Además, para los transportistas que eligen la ruta QKD, Huawei ha presentado la primera placa QKD intrínseca del sector, LPUI-Q. Esta placa se puede insertar directamente en los enrutadores de la serie 8.000 de NetEngine. Gracias al algoritmo de supresión de ruido único de Huawei, la placa facilita la integración de QKD con las redes de comunicación, lo que ayuda a reducir la inversión total de las empresas de telecomunicaciones en más del 60 %.

Autonomía de red

Huawei ha presentado la solución inteligente de operación y mantenimiento (O&M) para ofrecer protección de red las 24 horas del día. Al servir como el cerebro inteligente de la red, Netmaster simula un análisis de expertos, formula estrategias y ejecuta acciones, lo que facilita la transición de operación y mantenimiento reactiva a proactiva.

