Huawei uvádí na trh architekturu NG WAN, aby podpořil nový růst operátorů
Mar 03, 2026, 14:09 ET
BARCELONA, Španělsko, 3. března 2026 /PRNewswire/ -- Na mobilním veletrhu MWC Barcelona 2026 představil Leon Wang, ředitel divize datových komunikačních produktů společnosti Huawei, její architekturu NG WAN. Uvedl, že v éře internetu agentů Huawei modernizuje IP nosné sítě se zaměřením na bezpečnost a odolnost, multidimenzionální povědomí a autonomii sítě. To umožní operátorům vytvořit základnu sítě se schopností sebeobrany, která zajistí kvalitní zážitek, urychlí růst příjmů, zvýší efektivitu sítě a posílí inteligentní konektivitu.
Vícerozměrné vnímání@2H
Společnost Huawei představila první šifrovaný provozní identifikační automatizovaný systém v oboru – Xingluo Identification Engine. Tento nástroj se pyšní přesností identifikace šifrovaných datových toků přesahující 95 %. Vytváří také vícerozměrnou databázi charakteristik uživatelských služeb, která je dostatečně podrobná, aby umožnila vytvořit uživatelské profily s přesností 90 %. To pomáhá operátorům rychle získávat nové zákazníky.
Vícerozměrné povědomí@2B
Bezztrátové inteligentní výpočetní desky společnosti Huawei umožňují přenos dat výpočetního výkonu bez ztráty paketů, čímž zajišťují trvalou výpočetní účinnost. S využitím bezztrátového algoritmu Xingluo transformuje společnost Huawei data z procvičování a inferencí na nerozluštitelné vysokorozměrné vektory, čímž chrání podniková data a umožňuje operátorům nabízet distribuované spolupracující služby procvičování a inferencí a oddělení úložiště a výpočtů.
Bezpečnost a odolnost
Společnost Huawei poskytuje inteligentní desky pro vnitřní zabezpečení, které umožňují zařízením okamžitě detekovat jakoukoli neobvyklou aktivitu související se soubory, pamětí, procesy a provozem. Rovněž okamžitě identifikují a blokují narušení, aby zabránily hrozbě útoků nebo jejich šíření.
Pro řešení únosů tras zavedla společnost Huawei inteligentní odolnou hlavní řídicí desku. Tato deska využívá čtyřicetidimenzionální znalostní graf a dynamicky identifikuje atributy směrovacích adres, cest a jakékoli manipulace se směrovacími informacemi, čímž zajišťuje nulový únos tras v kritických situacích.
Bezpečnost a odolnost
Společnost Huawei představila kvantové bezpečnostní řešení. Toto řešení pomáhá operátorům při budování kvantově zabezpečených nosných sítí a zajišťuje nulový únik uživatelských dat.
Operátoři mohou využít řešení Huawei Xsec pro vícebodové dynamické nasazení k rychlému nastavení šifrovaných připojení PQC (postkvantové kryptografie), čímž se zvýší efektivita nasazení kvantových privátních linek o 60 %. Pro operátory, kteří se rozhodli pro QKD (kvantovou distribuci klíče), společnost Huawei navíc představila první zabudovanou desku QKD v oboru – LPUI-Q. Tuto desku lze přímo vložit do směrovačů řady NetEngine 8000. Díky jedinečnému algoritmu k potlačení šumu od Huawei deska usnadňuje integraci QKD do komunikačních sítí a pomáhá snížit celkové investice operátorů o více než 60 %.
Autonomie sítě
Společnost Huawei představila inteligentní řešení provozu a údržby, které nabízí nepřetržitou ochranu sítě. Netmaster, který slouží jako inteligentní mozek sítě, simuluje odbornou analýzu, formulování strategií a provádění akcí, čímž usnadňuje přechod od reaktivního k proaktivnímu provozu a údržbě.
