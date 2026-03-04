هواوي تطلق بنية NG WAN لتعزيز فرص نمو جديدة لمشغلي الاتصالات

برشلونة، إسبانيا، 4 مارس 2026 /PRNewswire/ -- في فعاليات MWC Barcelona 2026، كشف ليون وانغ، رئيس خط منتجات اتصالات البيانات لدى هواوي، عن معمارية NG WAN. وأوضح أنه في عصر إنترنت الوكلاء، تعمل هواوي على ترقية الشبكات الحاملة لـ IP عبر التركيز على الأمن والمرونة، والوعي متعدد الأبعاد، واستقلالية الشبكات. ويساعد ذلك مشغلي الاتصالات على إرساء أساس لشبكة قادرة على الدفاع الذاتي تضمن جودة تجربة المستخدم، وتسرّع نمو الإيرادات، وتعزّز كفاءة الشبكات، وتمكّن الاتصال الذكي.

قدمت هواوي أول محرّك في القطاع للتعرّف على حركة المرور المشفّرة، وهو Xingluo Identification Engine، الذي يحقق دقة تتجاوز 95% لتدفقات حركة المرور المشفّرة. كما ينشئ قاعدة بيانات متعددة الأبعاد لخصائص خدمات المستخدمين، بتفاصيل كافية لإنشاء ملفات تعريف للمستخدمين بدقة تبلغ 90%، ما يساعد مشغلي الاتصالات على استقطاب مشتركين جدد بسرعة.

تُمكّن لوحات الحوسبة الذكية الخالية من الفقد من هواوي من نقل بيانات القدرات الحاسوبية من دون فقدان أي حزم، بما يضمن استدامة كفاءة الحوسبة. وبالاستفادة من خوارزمية Xingluo الخالية من الفقد، تحوّل هواوي بيانات التدريب والاستدلال إلى متجهات عالية الأبعاد غير قابلة للاختراق، ما يحمي بيانات المؤسسات ويتيح لمشغلي الاتصالات تقديم خدمات التدريب والاستدلال التعاونية الموزعة، وخدمات فصل التخزين عن الحوسبة.

الأمن والمرونة

توفر هواوي لوحات أمان مدمجة ذكية تمكّن الأجهزة من اكتشاف أي نشاط غير معتاد مرتبط بالملفات أو الذاكرة أو العمليات أو حركة المرور على الفور، كما ترصد محاولات التسلل وتصدها بسرعة لمنع الهجمات من التخفي أو الانتشار.

وللتصدي لاختطاف المسارات، قدمت هواوي لوحة تحكم رئيسية مرنة ذكية تستخدم رسمًا بيانيًا معرفيًا ذا 40 بُعدًا لتحديد خصائص عناوين التوجيه والمسارات ورصد أي تلاعب بمعلومات التوجيه بشكل ديناميكي، بما يضمن عدم وقوع اختطاف للمسارات في الحالات الحرجة.

قدمت هواوي أيضًا حلًا للأمن الكمي يساعد مشغلي الاتصالات على إنشاء شبكات حاملة آمنة كميًا تضمن عدم تسرّب بيانات المستخدمين.

ويمكن لمشغلي الاتصالات الاستفادة من حل Xsec للنشر الديناميكي متعدد النقاط لإعداد اتصالات مشفّرة بتقنيات التشفير ما بعد الكمي (PQC) بسرعة، ما يرفع كفاءة نشر الخطوط الخاصة الكمية بنسبة 60%. ولمشغلي الاتصالات الذين يختارون مسار توزيع المفاتيح الكمومية (QKD)، قدمت هواوي أول لوحة QKD متأصلة في القطاع، وهي LPUI-Q، التي يمكن تركيبها مباشرة في موجهات سلسلة NetEngine 8000. وباستخدام خوارزمية كبح الضوضاء الحصرية من هواوي، تتيح هذه اللوحة دمج تقنيات QKD مع شبكات الاتصالات، بما يسهم في خفض إجمالي استثمارات مشغلي الاتصالات بأكثر من 60%.

استقلالية الشبكات

قدمت هواوي حل التشغيل والصيانة (O&M) الذكي لتوفير حماية للشبكة على مدار الساعة. ويعمل Netmaster كعقل ذكي للشبكة يحاكي التحليل الخبير وصياغة الاستراتيجيات وتنفيذ الإجراءات، ما يمهّد الانتقال من عمليات التشغيل والصيانة التفاعلية إلى عمليات التشغيل والصيانة الاستباقية.

