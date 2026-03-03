Huawei spúšťa NG WAN na podporu rastu operátorov
Mar 03, 2026, 14:33 ET
BARCELONA, Španielsko, 3. marca 2026 /PRNewswire/ – Na veľtrhu MWC Barcelona 2026 predstavil Leon Wang, prezident produktového radu pre dátovú komunikáciu Huawei, architektúru NG WAN spoločnosti. Uviedol, že v ére internetu agentov Huawei modernizuje siete IP nosičov so zameraním na bezpečnosť a odolnosť, viacrozmerné povedomie a sieťovú autonómiu. Operátori vďaka tomu budú môcť vybudovať základ siete s vlastnou obranou, ktorý zabezpečí používateľské skúsenosti, urýchli rast tržieb, zvýši efektivitu siete a posilní inteligentnú konektivitu.
Viacrozmerné povedomie@2H
Spoločnosť Huawei predstavila prvý šifrovaný systém identifikácie prevádzky v tomto odvetví – Xingluo Identification Engine. Tento engine sa môže pochváliť presnosťou identifikácie nad 95 % pre šifrované prenosové toky. Okrem toho vytvára viacrozmernú databázu charakteristík používateľských služieb, ktorá je dostatočne podrobná na vytvorenie používateľských profilov s presnosťou 90 %. To napomáha operátorom rýchlo získavať nových zákazníkov.
Viacrozmerné povedomie@2B
Bezstratové inteligentné výpočtové dosky značky Huawei umožňujú prenos dát výpočtového výkonu s nulovou stratou paketov, čím zabezpečujú trvalú výpočtovú efektivitu. Vďaka bezstratovému algoritmu Xingluo Huawei transformuje dáta z tréningovej inferencie do nerozbitných vysokorozmerných vektorov, čím chráni podnikové dáta a umožňuje operátorom ponúkať distribuované kolaboratívne služby tréningovej inferencie a oddelenia úložiska od výpočtov.
Bezpečnosť a odolnosť
Huawei poskytuje inteligentné bezpečnostné dosky, ktoré umožňujú zariadeniam okamžite zistiť akúkoľvek nezvyčajnú aktivitu v súvislosti so súbormi, pamäťou, procesmi a prevádzkou. Taktiež okamžite identifikujú a blokujú narušenia, aby zabránili striehnutiu alebo šíreniu útokov.
Na riešenie problému únosu trás predstavila spoločnosť Huawei inteligentný odolný hlavný ovládací panel. Pomocou 40-rozmerného grafu poznatkov tento panel dynamicky identifikuje atribúty smerovacích adries, ciest a akejkoľvek manipulácie so smerovacími informáciami, čím zabezpečuje nulové zneužitie trasy v kritických situáciách.
Bezpečnosť a odolnosť
Spoločnosť Huawei predstavila kvantové bezpečnostné riešenie. Toto riešenie pomáha operátorom pri vytváraní kvantovo zabezpečených sietí nosičov a zabezpečuje nulový únik používateľských údajov.
Operátori môžu využiť riešenie dynamického nasadenia Xsec s viacerými bodmi od Huawei na rýchle nastavenie pripojení šifrovaných PQC, čím sa zvýši efektivita nasadenia kvantových súkromných liniek o 60 %. Okrem toho, pre operátorov, ktorí sa rozhodli pre cestu QKD, spoločnosť Huawei predstavila prvú vnútornú dosku QKD v tomto odvetví – LPUI-Q. Túto dosku je možné priamo vložiť do routerov NetEngine série 8000. Vďaka unikátnemu algoritmu potlačenia šumu od spoločnosti Huawei umožňuje doska integráciu QKD s komunikačnými sieťami, čím pomáha znížiť celkové investície operátorov o viac ako 60 %.
Autonómia siete
Huawei predstavila inteligentné riešenie prevádzky a údržby, ktoré ponúka nepretržitú ochranu siete. Netmaster, ktorý slúži ako inteligentný mozog siete, simuluje expertnú analýzu, formulovanie stratégie a vykonávanie akcií, čím uľahčuje prechod z reaktívnej na proaktívnu prevádzku a údržbu.
