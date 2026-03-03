Huawei spúšťa NG WAN na podporu rastu operátorov

Huawei

Mar 03, 2026, 14:33 ET

BARCELONA, Španielsko, 3. marca 2026 /PRNewswire/ – Na veľtrhu MWC Barcelona 2026 predstavil Leon Wang, prezident produktového radu pre dátovú komunikáciu Huawei, architektúru NG WAN spoločnosti. Uviedol, že v ére internetu agentov Huawei modernizuje siete IP nosičov so zameraním na bezpečnosť a odolnosť, viacrozmerné povedomie a sieťovú autonómiu. Operátori vďaka tomu budú môcť vybudovať základ siete s vlastnou obranou, ktorý zabezpečí používateľské skúsenosti, urýchli rast tržieb, zvýši efektivitu siete a posilní inteligentnú konektivitu.

Viacrozmerné povedomie@2H

Leon Wang, President of Huawei's Data Communication Product Line, unveils the NG WAN architecture
Leon Wang, President of Huawei's Data Communication Product Line, unveils the NG WAN architecture

Spoločnosť Huawei predstavila prvý šifrovaný systém identifikácie prevádzky v tomto odvetví – Xingluo Identification Engine. Tento engine sa môže pochváliť presnosťou identifikácie nad 95 % pre šifrované prenosové toky. Okrem toho vytvára viacrozmernú databázu charakteristík používateľských služieb, ktorá je dostatočne podrobná na vytvorenie používateľských profilov s presnosťou 90 %. To napomáha operátorom rýchlo získavať nových zákazníkov.

Viacrozmerné povedomie@2B

Bezstratové inteligentné výpočtové dosky značky Huawei umožňujú prenos dát výpočtového výkonu s nulovou stratou paketov, čím zabezpečujú trvalú výpočtovú efektivitu. Vďaka bezstratovému algoritmu Xingluo Huawei transformuje dáta z tréningovej inferencie do nerozbitných vysokorozmerných vektorov, čím chráni podnikové dáta a umožňuje operátorom ponúkať distribuované kolaboratívne služby tréningovej inferencie a oddelenia úložiska od výpočtov.

Bezpečnosť a odolnosť

Huawei poskytuje inteligentné bezpečnostné dosky, ktoré umožňujú zariadeniam okamžite zistiť akúkoľvek nezvyčajnú aktivitu v súvislosti so súbormi, pamäťou, procesmi a prevádzkou. Taktiež okamžite identifikujú a blokujú narušenia, aby zabránili striehnutiu alebo šíreniu útokov.

Na riešenie problému únosu trás predstavila spoločnosť Huawei inteligentný odolný hlavný ovládací panel. Pomocou 40-rozmerného grafu poznatkov tento panel dynamicky identifikuje atribúty smerovacích adries, ciest a akejkoľvek manipulácie so smerovacími informáciami, čím zabezpečuje nulové zneužitie trasy v kritických situáciách.

Bezpečnosť a odolnosť

Spoločnosť Huawei predstavila kvantové bezpečnostné riešenie. Toto riešenie pomáha operátorom pri vytváraní kvantovo zabezpečených sietí nosičov a zabezpečuje nulový únik používateľských údajov.

Operátori môžu využiť riešenie dynamického nasadenia Xsec s viacerými bodmi od Huawei na rýchle nastavenie pripojení šifrovaných PQC, čím sa zvýši efektivita nasadenia kvantových súkromných liniek o 60 %. Okrem toho, pre operátorov, ktorí sa rozhodli pre cestu QKD, spoločnosť Huawei predstavila prvú vnútornú dosku QKD v tomto odvetví – LPUI-Q. Túto dosku je možné priamo vložiť do routerov NetEngine série 8000. Vďaka unikátnemu algoritmu potlačenia šumu od spoločnosti Huawei umožňuje doska integráciu QKD s komunikačnými sieťami, čím pomáha znížiť celkové investície operátorov o viac ako 60 %.

Autonómia siete

Huawei predstavila inteligentné riešenie prevádzky a údržby, ktoré ponúka nepretržitú ochranu siete. Netmaster, ktorý slúži ako inteligentný mozog siete, simuluje expertnú analýzu, formulovanie stratégie a vykonávanie akcií, čím uľahčuje prechod z reaktívnej na proaktívnu prevádzku a údržbu.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2924297/IMAGE.jpg

