Huawei wprowadza NG WAN, aby napędzać nowy wzrost dla operatorów

BARCELONA, Hiszpania, 3 marca 2026 r. /PRNewswire/ - Podczas MWC Barcelona 2026 Leon Wang, prezes linii produktowej Data Communication w Huawei, zaprezentował architekturę NG WAN firmy. Podkreślił, że w erze internetu agentów Huawei modernizuje sieci nośne IP, koncentrując się na bezpieczeństwie i odporności, wielowymiarowej percepcji oraz autonomii sieci. Pozwoli to operatorom zbudować podstawę sieciową z automatyczną ochroną, która zapewnia wysoką jakość doświadczeń, przyspiesza wzrost przychodów, zwiększa efektywność sieci oraz umożliwia inteligentną łączność.

Wielowymiarowa percepcja@2H

Leon Wang, President of Huawei's Data Communication Product Line, unveils the NG WAN architecture

Huawei wprowadził pierwszy w branży silnik identyfikacji ruchu szyfrowanego - Xingluo Identification Engine. Silnik ten osiąga dokładność identyfikacji przekraczającą 95% w przypadku zaszyfrowanych strumieni ruchu. Tworzy on również wielowymiarową bazę danych cech usług użytkowników na tyle szczegółową, że umożliwia budowanie profili użytkowników z dokładnością sięgającą 90%. Pomaga to operatorom w szybkim pozyskiwaniu nowych klientów.

Wielowymiarowa percepcja@2B

Bezstratne inteligentne karty obliczeniowe Huawei umożliwiają transmisję danych mocy obliczeniowej bez utraty pakietów, zapewniając ciągłą efektywność obliczeniową. Wykorzystując bezstratny algorytm Xingluo, Huawei przekształca dane treningowe i inferencyjne w niemożliwe do złamania wektory wysokowymiarowe, chroniąc dane przedsiębiorstw oraz umożliwiając operatorom oferowanie usług rozproszonego, opartego na współpracy treningu i inferencji oraz separacji pamięci masowej od mocy obliczeniowej.

Bezpieczeństwo i odporność

Huawei oferuje inteligentne, wbudowane karty bezpieczeństwa, które umożliwiają urządzeniom natychmiastowe wykrywanie wszelkich nietypowych działań związanych z plikami, pamięcią, procesami oraz ruchem sieciowym. Karty te szybko identyfikują i blokują włamania, zapobiegając ukrytemu działaniu ataków lub ich rozprzestrzenianiu się.

Aby przeciwdziałać przejmowaniu tras, Huawei wprowadził inteligentną, odporną kartę głównego sterowania. Wykorzystując wykres wiedzy o 40 wymiarach, karta ta dynamicznie identyfikuje atrybuty adresów routingu, ścieżek oraz wszelkie manipulacje informacjami routingu, zapewniając brak przejęć tras w sytuacjach krytycznych.

Bezpieczeństwo i odporność

Huawei wprowadził rozwiązanie bezpieczeństwa kwantowego. Rozwiązanie to wspiera operatorów w budowie sieci transmisyjnych zabezpieczonych kryptografią kwantową, zapewniając brak wycieków danych użytkowników.

Operatorzy mogą wykorzystać wielopunktowe, dynamiczne rozwiązanie wdrożeniowe Xsec firmy Huawei do szybkiego tworzenia połączeń szyfrowanych PQC, zwiększając efektywność wdrażania kwantowych łączy prywatnych o 60%. Dodatkowo dla operatorów wybierających rozwiązania dystrybucji klucza kwantowego (QKD) Huawei wprowadził pierwszą w branży wbudowaną kartę QKD - LPUI-Q. Kartę tę można bezpośrednio instalować w routerach serii NetEngine 8000. Wykorzystując unikatowy algorytm tłumienia szumów Huawei, karta umożliwia integrację QKD z sieciami komunikacyjnymi, pomagając zmniejszyć całkowite nakłady inwestycyjne operatorów o ponad 60%.

Autonomia sieci

Huawei wprowadził inteligentne rozwiązanie z zakresu obsługę i konserwację zapewniające całodobową ochronę sieci. Działając jako inteligentny mózg sieci, Netmaster symuluje analizę ekspercką, formułowanie strategii oraz wykonywanie działań, umożliwiając przejście od reaktywnego do proaktywnego modelu obsługi i konserwacji sieci.